    Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
    Костюм Nike задержанного Мадуро стал хитом продаж
    Зеленский назначил канадскую внучку бандеровца советником по экономике
    Россия в ООН потребовала от США немедленно освободить Мадуро и его жену
    Путин поручил модернизировать меры поддержки семей
    Мадуро нанял адвоката Ассанжа
    Мировые СМИ: США разрушают собственный глобальный порядок
    Отставку главы СБУ объяснили британской волей и слабостью Зеленского
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Миграционная политика обрела зрелость

    Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 комментариев
    5 января 2026, 21:00 • В мире

    Как США удалось захватить Мадуро

    Как США удалось захватить Мадуро
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Александр Тимохин

    США утверждают, что не понесли потерь при проведении молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как была подготовлена и проведена эта атака, почему ни армия Венесуэлы, ни охрана венесуэльского лидера не смогли ничего этому противопоставить – и какими будут военно-технические и политические последствия этого преступления для всего мира?

    С самого начала США ставили под собой ограниченную по масштабам цель – захват Мадуро (входило ли в их цели его убийство в случае невозможности захвата – вопрос интересный). Но ресурсы по это были выделены огромные – фактически все силы США в регионе участвовали в операции, получившей название «Абсолютная решимость».

    В 23:46 2 января по венесуэльскому времени Трамп отдал приказ о начале операции и в 02:00 ночи авиация США нанесли первый удар по Каракасу. Основные удары наносились по аэропорту, позициям ПВО, узлам связи ВС Венесуэлы и по Фуэрте-Тиуна – военной базе, где находился бункер, в котором, как предполагалось, должен спрятаться при попытке захвата Николас Мадуро. Однако бункер был уничтожен заранее.

    В ударе использовалось 150 самолетов ВВС и ВМС США и неизвестное пока количество ударных вертолетов ВВС, ВМС, Морской пехоты и 160-го авиакрыла спецназначения. Помимо самолетов тактической авиации, наносивших удары по наземным целям и обеспечивавшим защиту ударной авиации от истребителей, в ударе участвовали также бомбардировщики B-1B Lancer. Действия группировки поддерживались большим числом беспилотников.

    Удар по ПВО и системам связи и управления дал проскочить в воздушное пространство над Каракасом ударным вертолетам, в задачу которых входила парализация остаточного сопротивления наземных войск Венесуэлы. Каракас лежит в низине среди гор, имеет массовую застройку высотными зданиями. Кроме того, проведя кибератаку против электросетей города и обесточив некоторые районы, американцы не стали отключать электричество полностью.

    В результате выжившие венесуэльские солдаты оказались в условиях, когда эхо от вертолетов многократно переотражается от зданий и (на окраинах города) гор, что делает невозможным понять направление на вертолет. Свет не дает возможность визуально найти вертолет или самолет в ночном небе. Как следствие, невозможно применить по нему ни пулеметы, ни переносные зенитно-ракетные комплексы, просто непонятно куда стрелять. Американцы же, имевшие абсолютную ситуационную осведомленность, прекрасно видели движение венесуэльских подразделений и благодаря прицельным комплексам своей авиации спокойно их поражали.

    Пока все это происходило, группа вертолетов 160-го авиакрыла с подразделениями «Дельты» на борту облетела город через горный массив на юге от Каракаса. Здесь по ним стреляли переносными зенитными ракетами (уже появилось видео), но бортовые комплексы обороны смогли защитить вертолеты от поражения.

    Подлет «Дельты» к резиденции Мадуро был синхронизирован по времени с обеспечивающими ударами.

    Пережившие удар с воздуха бойцы охраны попали под плотный огонь из автоматических пушек, ракет и тяжелых пулеметов с американских вертолетов, в силу тактических приемов ССО США нельзя исключать также применение дымов и слезоточивого газа. В результате «Дельта» высадилась на объекте согласно плану операции.

    Дальше в дело вступила подготовка американского спецназа и его техническое оснащение. До этого американцы, используя информацию от киберразведки, агентуры и аналитиков по открытым данным, смогли построить в США точную копию здания, в котором находился Николас Мадуро. Отработка операции на этом объекте позволила американцам сработать фактически «на рефлексах», сделав то, что они отрабатывали сотни часов подряд. Охрана, состоявшая из венесуэльцев и кубинцев, была быстро убита, Николас Мадуро схвачен вместе с женой, после чего спецназ эвакуировался на вертолетах под огневым прикрытием с воздуха. Все было закончено менее чем за два часа.

    Потери Венесуэлы уточняются, изначально говорилось о сорока людях, потом о более, чем восьмидесяти. Правительство Кубы заявило о гибели 32 своих военных, предположительно погибших в бою с «Дельтой» в резиденции Мадуро.

    США заявили о том, что с их стороны был поврежден один вертолет, и, по сообщениям некоторых СМИ – один самолет, а также о наличии раненых со своей стороны. Если информация о самолете верна, то и какие-то венесуэльские зенитно-ракетные комплексы смогли пустить ракеты.

    В целом пока потери ПВО Венесуэлы не известны. В интернет попали видео с двумя пораженными пусковыми установками новейших Бук-М2Э, а на ночных видео виден характерный взрыв большой твердотопливной «шашки» ракетного двигателя – видимо, какая-то зенитная ракета сдетонировала от попадания. В целом, потери ПВО Венесуэлы станут ясны позже.

    Даже если США смогли скрыть какие-то потери (как например больше 20 лет скрывали списанный от огня югославской ПВО, но дотянувший до базы второй F-117), то это уже ничего не меняет. Они победили. Мадуро ждет показательное судилище, как и его жену, а вице-президент Венесуэлы Родригес уже заявила о готовности сотрудничать с США.

    Газета ВЗГЛЯД недавно предсказывала, что убить или захватить Мадуро американцы смогут, но потом встанет вопрос – а что делать дальше. Дестабилизация Венесуэлы в их планы явно не входит. Теперь ясно, что они нашли одновременно бандитский, но эффективный выход – вместо сноса правящего режима они подчиняют его себе, оставляя все остальное как есть, а если венесуэльцы не отдадут американцам «их» нефть, то рейды продолжатся.

    Если США не будут повторяться (а они не будут), то противопоставить им что-либо Венесуэла не сможет. И, судя по всему, именно понимание этого факта и стоит за покладистостью Делси Родригес.

    У произошедшего есть два аспекта – военно-технический и политический. С военно-технической точки зрения в действиях США нет ничего сверхъестественного – просто тщательная подготовка к войне, которая ведется десятки лет, без перерывов, без показухи, с безжалостным отслеживанием реальной эффективности каждого решения, настоящей честной конкуренцией военной промышленности, увольнением плохо выполняющих задачи офицеров и сотрудников.

    Например, армия, которая хочет, чтобы ее самолеты были столь же неуязвимы от зенитных ракет, должна делать то же самое. А именно – использовать на самолетах станции постановки помех, буксируемые ловушки с автоматическим выпуском, цифровую систему, объединяющую эти средства с датчиками облучения разных типов.

    Для сноса ПВО необходимы специально обученные экипажи, специально выделенные и вооруженные самолеты. И потом – учения в обстановке, приближенной к боевой, много раз. И так – во всем, от связи до подготовки пехоты. Например, в армии США не считают патроны на ознакомительную стрельбу пехотинца-новобранца – сколько надо, столько отстреляют, но зато боец будет хорошим стрелком.

    Второй чисто военный вывод – войска традиционного типа не могут воевать с США в принципе. Это не значит, что американцы неуязвимы, но это значит, что для противостояния с США нужна самая современная военная машина, вплоть до менталитета офицеров.

    Еще ценнее политический итог для мира. США присвоили себе преемственность от предшественника Римской Империи – Римской республики. И в своей внешней политике они непроизвольно повторяют Рим. А у Рима был период, когда он начал уничтожать своих бывших союзников, просто сокрушая всех подряд на своем пути.

    И вот сразу после Венесуэлы Трамп перебрасывает 160-е авиакрыло ССО в Германию и начинает намекать на Гренландию, которая вообще принадлежит «цепной собачке» США – Дании. А еще на Мексику – тоже не враг США. Мадуро возят в кандалах по Нью-Йорку – и Рим так делал тоже.

    Есть вероятность, что США пойдут по пути Рима и начнут прямое завоевание планеты силой, захватывая все, что им нравится, включая территории своих союзников. К такой вероятности стоит быть готовыми – чтобы с одной стороны, самим не стать жертвой, а с другой, использовать надвигающийся хаос в свою пользу.

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Как США удалось захватить Мадуро

    США утверждают, что не понесли потерь при проведении молниеносной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как была подготовлена и проведена эта атака, почему ни армия Венесуэлы, ни охрана венесуэльского лидера не смогли ничего этому противопоставить – и какими будут военно-технические и политические последствия этого преступления для всего мира? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

