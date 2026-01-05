Как США удалось захватить Мадуро

Tекст: Александр Тимохин

С самого начала США ставили под собой ограниченную по масштабам цель – захват Мадуро (входило ли в их цели его убийство в случае невозможности захвата – вопрос интересный). Но ресурсы по это были выделены огромные – фактически все силы США в регионе участвовали в операции, получившей название «Абсолютная решимость».

В 23:46 2 января по венесуэльскому времени Трамп отдал приказ о начале операции и в 02:00 ночи авиация США нанесли первый удар по Каракасу. Основные удары наносились по аэропорту, позициям ПВО, узлам связи ВС Венесуэлы и по Фуэрте-Тиуна – военной базе, где находился бункер, в котором, как предполагалось, должен спрятаться при попытке захвата Николас Мадуро. Однако бункер был уничтожен заранее.

В ударе использовалось 150 самолетов ВВС и ВМС США и неизвестное пока количество ударных вертолетов ВВС, ВМС, Морской пехоты и 160-го авиакрыла спецназначения. Помимо самолетов тактической авиации, наносивших удары по наземным целям и обеспечивавшим защиту ударной авиации от истребителей, в ударе участвовали также бомбардировщики B-1B Lancer. Действия группировки поддерживались большим числом беспилотников.

Удар по ПВО и системам связи и управления дал проскочить в воздушное пространство над Каракасом ударным вертолетам, в задачу которых входила парализация остаточного сопротивления наземных войск Венесуэлы. Каракас лежит в низине среди гор, имеет массовую застройку высотными зданиями. Кроме того, проведя кибератаку против электросетей города и обесточив некоторые районы, американцы не стали отключать электричество полностью.

В результате выжившие венесуэльские солдаты оказались в условиях, когда эхо от вертолетов многократно переотражается от зданий и (на окраинах города) гор, что делает невозможным понять направление на вертолет. Свет не дает возможность визуально найти вертолет или самолет в ночном небе. Как следствие, невозможно применить по нему ни пулеметы, ни переносные зенитно-ракетные комплексы, просто непонятно куда стрелять. Американцы же, имевшие абсолютную ситуационную осведомленность, прекрасно видели движение венесуэльских подразделений и благодаря прицельным комплексам своей авиации спокойно их поражали.

Пока все это происходило, группа вертолетов 160-го авиакрыла с подразделениями «Дельты» на борту облетела город через горный массив на юге от Каракаса. Здесь по ним стреляли переносными зенитными ракетами (уже появилось видео), но бортовые комплексы обороны смогли защитить вертолеты от поражения.

Подлет «Дельты» к резиденции Мадуро был синхронизирован по времени с обеспечивающими ударами.

Пережившие удар с воздуха бойцы охраны попали под плотный огонь из автоматических пушек, ракет и тяжелых пулеметов с американских вертолетов, в силу тактических приемов ССО США нельзя исключать также применение дымов и слезоточивого газа. В результате «Дельта» высадилась на объекте согласно плану операции.

Дальше в дело вступила подготовка американского спецназа и его техническое оснащение. До этого американцы, используя информацию от киберразведки, агентуры и аналитиков по открытым данным, смогли построить в США точную копию здания, в котором находился Николас Мадуро. Отработка операции на этом объекте позволила американцам сработать фактически «на рефлексах», сделав то, что они отрабатывали сотни часов подряд. Охрана, состоявшая из венесуэльцев и кубинцев, была быстро убита, Николас Мадуро схвачен вместе с женой, после чего спецназ эвакуировался на вертолетах под огневым прикрытием с воздуха. Все было закончено менее чем за два часа.

Потери Венесуэлы уточняются, изначально говорилось о сорока людях, потом о более, чем восьмидесяти. Правительство Кубы заявило о гибели 32 своих военных, предположительно погибших в бою с «Дельтой» в резиденции Мадуро.

США заявили о том, что с их стороны был поврежден один вертолет, и, по сообщениям некоторых СМИ – один самолет, а также о наличии раненых со своей стороны. Если информация о самолете верна, то и какие-то венесуэльские зенитно-ракетные комплексы смогли пустить ракеты.

В целом пока потери ПВО Венесуэлы не известны. В интернет попали видео с двумя пораженными пусковыми установками новейших Бук-М2Э, а на ночных видео виден характерный взрыв большой твердотопливной «шашки» ракетного двигателя – видимо, какая-то зенитная ракета сдетонировала от попадания. В целом, потери ПВО Венесуэлы станут ясны позже.

Даже если США смогли скрыть какие-то потери (как например больше 20 лет скрывали списанный от огня югославской ПВО, но дотянувший до базы второй F-117), то это уже ничего не меняет. Они победили. Мадуро ждет показательное судилище, как и его жену, а вице-президент Венесуэлы Родригес уже заявила о готовности сотрудничать с США.

Газета ВЗГЛЯД недавно предсказывала, что убить или захватить Мадуро американцы смогут, но потом встанет вопрос – а что делать дальше. Дестабилизация Венесуэлы в их планы явно не входит. Теперь ясно, что они нашли одновременно бандитский, но эффективный выход – вместо сноса правящего режима они подчиняют его себе, оставляя все остальное как есть, а если венесуэльцы не отдадут американцам «их» нефть, то рейды продолжатся.

Если США не будут повторяться (а они не будут), то противопоставить им что-либо Венесуэла не сможет. И, судя по всему, именно понимание этого факта и стоит за покладистостью Делси Родригес.

У произошедшего есть два аспекта – военно-технический и политический. С военно-технической точки зрения в действиях США нет ничего сверхъестественного – просто тщательная подготовка к войне, которая ведется десятки лет, без перерывов, без показухи, с безжалостным отслеживанием реальной эффективности каждого решения, настоящей честной конкуренцией военной промышленности, увольнением плохо выполняющих задачи офицеров и сотрудников.

Например, армия, которая хочет, чтобы ее самолеты были столь же неуязвимы от зенитных ракет, должна делать то же самое. А именно – использовать на самолетах станции постановки помех, буксируемые ловушки с автоматическим выпуском, цифровую систему, объединяющую эти средства с датчиками облучения разных типов.

Для сноса ПВО необходимы специально обученные экипажи, специально выделенные и вооруженные самолеты. И потом – учения в обстановке, приближенной к боевой, много раз. И так – во всем, от связи до подготовки пехоты. Например, в армии США не считают патроны на ознакомительную стрельбу пехотинца-новобранца – сколько надо, столько отстреляют, но зато боец будет хорошим стрелком.

Второй чисто военный вывод – войска традиционного типа не могут воевать с США в принципе. Это не значит, что американцы неуязвимы, но это значит, что для противостояния с США нужна самая современная военная машина, вплоть до менталитета офицеров.

Еще ценнее политический итог для мира. США присвоили себе преемственность от предшественника Римской Империи – Римской республики. И в своей внешней политике они непроизвольно повторяют Рим. А у Рима был период, когда он начал уничтожать своих бывших союзников, просто сокрушая всех подряд на своем пути.

И вот сразу после Венесуэлы Трамп перебрасывает 160-е авиакрыло ССО в Германию и начинает намекать на Гренландию, которая вообще принадлежит «цепной собачке» США – Дании. А еще на Мексику – тоже не враг США. Мадуро возят в кандалах по Нью-Йорку – и Рим так делал тоже.

Есть вероятность, что США пойдут по пути Рима и начнут прямое завоевание планеты силой, захватывая все, что им нравится, включая территории своих союзников. К такой вероятности стоит быть готовыми – чтобы с одной стороны, самим не стать жертвой, а с другой, использовать надвигающийся хаос в свою пользу.