    Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    @ REUTERS

    5 января 2026, 11:20 Мнение

    Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев

    научный сотрудник Института Мировой Военной Экономики и Стратегии НИУ ВШЭ

    Атака США на Венесуэлу кроме всего прочего подтвердило очевидное – международное право вытеснено «правом сильного». Например, это отметил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности. Руководство Сербии – в прошлом наиболее влиятельного субъекта распавшейся Югославии – хорошо знает, о чем говорит. 

    Основатель современной политической науки Никколо Макиавелли еще 500 лет назад заявил, что «о действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу».

    В эпоху Возрождения мысль, что политические лидеры никогда не оказываются на скамье подсудимых, казалась сама собой разумеющейся и также подкреплялась религиозными представлениями. В наше время эта идея не кажется настолько очевидной – тем более, что даже созданы специальные институты, призванные юридически преследовать глав государств. А те, кто хорошо изучал историю XX века и Второй Мировой войны, помнят про Нюрнбергский процесс – реальное торжество справедливости.

    Но обратимся к цифрам. К примеру, Международный уголовный суд – организация, существующая с 2002 года и якобы призванная бороться именно с политиками, виновными в геноциде, этнических чистках или, скажем, преследующими часть своих граждан на основании их языковой идентичности.

    По факту же, как подсчитали в Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН, МУС, расходуя ежегодно 200 миллионов долларов, вынес всего 11 обвинительных приговоров за все время своего существования. Но интересно даже не это, а тот факт, что все эти обвинительные приговоры так или иначе затрагивали события на Африканском континенте, что позволило ряду государств региона назвать МУС орудием неоколониализма и инструментом преследования африканских политиков и военных.

    Однако представляется, что дело не в расизме и неоколониализме, а в том, что любая бюрократическая структура стремится показать хоть какой-то результат при минимуме усилий. И, конечно же, доставить в зал суда африканского полевого командира значительно проще, чем, скажем, американского президента или израильского премьер-министра.

    И здесь мы подходим к причине моего скепсиса относительно современных международно-правовых институтов. Мировая политика анархична – в том смысле, что не существует «правительства над правительствами» (как бы не утверждали обратное конспирологи). А из этого следует, что международное право и международные институты могут существовать только как отражение определенных договоренностей между наиболее влиятельными и мощными геополитическими игроками.

    Нельзя не добавить, что международное право нарочно содержит в себе ряд противоречий. Яркий пример – одновременное признание права народа на самоопределение и принципа территориальной целостности существующих государств. Подобные коллизии на самом деле просто позволяют заинтересованным сторонам договариваться по чувствительным вопросам.

    Иными словами, международное право, по сути, фиксирует определенный консенсус между великими державами. В этом плане как раз показательна история Нюрнбергского трибунала – он состоялся и был успешен именно как кристаллизация коллективной политической воли стран-победительниц.

    На сегодняшний момент международно-политический порядок находится в процессе пересборки, и именно поэтому одним из наблюдаемых эффектов становится вопиющая неэффективность институтов международного права.

    При этом законы – основа человеческой цивилизации, и в идеальном мире международное право должно существовать и эффективно работать. В реальном мире от него тоже не следует отказываться, но необходимо трезво смотреть на вещи и понимать, что заставить его работать может только конкретная страна или группа стран.

    Возвращаясь к примеру с Нюрнбергом, следует вспомнить, что США и Великобритания всерьез рассматривали опцию внесудебной расправы над нацистской верхушкой – решение, против которого выступило советское руководство, исходившее из логики, что тогда «люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам».

    Иными словами, международное право работает тогда, когда есть политическая воля и есть политические ресурсы. В противном случае, это превращается в фарс. В нашем случае это начало превращаться в фарс еще с начала 1990-х – с Югославии, Ирака, Ливии, далее везде, вплоть до Венесуэлы. И совершенно очевидно, что Венесуэла – не последняя остановка. 

    Это позволяет утверждать, что эффективность международного права может быть повышена за счет дипломатии и регионализации. Представляется, что судебные институты, созданные на базе ОДКБ или ШОС, поддержанные соответствующими силами коллективной безопасности и/или национальными армиями, были бы куда более эффективны, чем ныне действующие глобальные структуры. Безусловно, подобные институты будут неизбежно отражать ценности стран, являющихся их основателями, но кто сказал, что это плохо? Тем более, что альтернатива – бессмысленные бюрократические структуры. 

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

«Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников?

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах

Пока Дональд Трамп хвастается на весь мир операцией по захвату президента Венесуэлы, в самих США она вызвала политическую бурю. План хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным и катастрофическим». Кто и почему критикует Трампа и какие для него это будет иметь последствия?

    Пока Дональд Трамп хвастается на весь мир операцией по захвату президента Венесуэлы, в самих США она вызвала политическую бурю. План хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным и катастрофическим». Кто и почему критикует Трампа и какие для него это будет иметь последствия? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Чего ждать? Последнее видео 2025 года

Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

      Китай против Японии: новая война в 2026-м?

Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

      «Это последний мирный год для Европы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

      Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

      Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

      Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

      Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Зеленский привел Украину к концу света

Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

