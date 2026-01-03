Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

Никто не захотел защищать ни Мадуро, ни, в конечном счёте, страну. Почему? А просто все устали от ситуации внутри Венесуэлы.

Красивые лозунги про несгибаемую боливарианскую республику, которая никогда не сломается под американским давлением, не работали в условиях кризиса экономики, дикой инфляции, санкций, жуткой коррупции.

Собственно, коррупция и была причиной, по которой всё так легко у американских военных вышло. Дали денег окружению Мадуро и военным. Причём, немного, по американским меркам. Ну и всё. В Ираке так уже было в 2003. Генералов Саддама тупо покупали, они сдавали позиции и страну. А да, потом американцы их посадили. Или потеряли где-то в пустынях.

Венесуэла или Иран разницы большой нет. Страна, где идеология не соответствует реалиям жизни, почти всегда будет балансировать на грани. И столкнуть её в пропасть не трудно.

Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать тёплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, через зону конфликта прошли тысячи людей, на Украине была вполне неплохая экономическая ситуация (благодаря поставкам нашего газа в том числе), ВСУ готовили инструкторы НАТО, а главное, в стране существовал вполне себе идейный пласт людей, готовых и воевать и убивать за Украину и пронизанных идеей строительства украинского национального государства на основе нацистской идеологии.

Причём, это был широкий набор от городского креативного класса, до сельских алкашей условной Житомирщины, отвоевавших по контракту за мародерку на Донбассе в период с 2014 года.

За Украиной стояла Европа, которая кидала плюшки в виде безвиза и рассуждений про украинскую стену между миром варварской орды и Европы. При этом, если бы не поддержка НАТО, США и Европы, ресурсы Украины истощились бы довольно быстро. При всей готовности Украины к войне, десанты на Гостомеле, Каховской ГЭС, Антоновском мосту можно считать примерами блестящих операций. А русская авиация в первые дни бомбила эшелоны с оружием под Киевом.

Да, недоработали с украинскими элитами, переоценили украинских политиков на местах, и их готовность поддержать операцию. Перечислять недоработки можно долго. Но даже с этими всеми проблемами, без поддержки Запада не было бы ни нашего отхода из Херсона, ни наступления ВСУ летом 2023 года. Не так что ли? Наши ошибки сами по себе, а то, что за Украиной с 2014 года стоял весь Запад, это отдельный вопрос.

Кто стоял за Венесуэлой? Стоит за ней? Кто бы дал им оружие? Кто в самой стране будет сейчас воевать против США? Напомню, что на Украине, с 2004, а особенно с 2014 года шла мощнейшая идеологическая работа с населением. Буквально накачка на войну с Россией. При поддержке западных центров PsyOps.

То, что мы и этот момент не до конца учли, не отменяет, что по сей день на Украине полно людей, которые нас ждут. Вон, в Бахмуте, Покровске, люди специально оставались ждать русскую армию.

Кейс с Венесуэлой безусловно, повлияет на качество переговоров с США. Задаст определённый тон. Так или иначе. «Ну вот, мы смогли, чего захотели то и сделали, а вы-то что». Хотим не хотим, но это будет позиция Вашингтона. Конечно, там понимают все про Украину, но «мы-то смогли» звучать будет. Но, еще раз. Для американцев это был как рейд генерала Кастера против шайеннов и сиу.

Но, с другой стороны, теперь международное право как-то окончательно стало мемом. И это не то, чтобы ужасно. Просто факт.

Но вернёмся к армии Венесуэлы. И спецслужбам. Есть такая цитата. Автор её то ли Маннергейм, то ли Вяйне Таннер. «Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать». Вот в Венесуэле не было ни уровня жизни, ни обороны, ни денег. И вряд ли в этом были виновны только агенты ЦРУ.

