    Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    3 января 2026, 21:43 Мнение

    Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать тёплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Андрей Медведев Андрей Медведев

    Журналист

    Никто не захотел защищать ни Мадуро, ни, в конечном счёте, страну. Почему? А просто все устали от ситуации внутри Венесуэлы.

    Красивые лозунги про несгибаемую боливарианскую республику, которая никогда не сломается под американским давлением, не работали в условиях кризиса экономики, дикой инфляции, санкций, жуткой коррупции.

    Собственно, коррупция и была причиной, по которой всё так легко у американских военных вышло. Дали денег окружению Мадуро и военным. Причём, немного, по американским меркам. Ну и всё. В Ираке так уже было в 2003. Генералов Саддама тупо покупали, они сдавали позиции и страну. А да, потом американцы их посадили. Или потеряли где-то в пустынях.

    Венесуэла или Иран разницы большой нет. Страна, где идеология не соответствует реалиям жизни, почти всегда будет балансировать на грани. И столкнуть её в пропасть не трудно.

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать тёплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, через зону конфликта прошли тысячи людей, на Украине была вполне неплохая экономическая ситуация (благодаря поставкам нашего газа в том числе), ВСУ готовили инструкторы НАТО, а главное, в стране существовал вполне себе идейный пласт людей, готовых и воевать и убивать за Украину и пронизанных идеей строительства украинского национального государства на основе нацистской идеологии.

    Причём, это был широкий набор от городского креативного класса, до сельских алкашей условной Житомирщины, отвоевавших по контракту за мародерку на Донбассе в период с 2014 года.

    За Украиной стояла Европа, которая кидала плюшки в виде безвиза и рассуждений про украинскую стену между миром варварской орды и Европы. При этом, если бы не поддержка НАТО, США и Европы, ресурсы Украины истощились бы довольно быстро. При всей готовности Украины к войне, десанты на Гостомеле, Каховской ГЭС, Антоновском мосту можно считать примерами блестящих операций. А русская авиация в первые дни бомбила эшелоны с оружием под Киевом.

    Да, недоработали с украинскими элитами, переоценили украинских политиков на местах, и их готовность поддержать операцию. Перечислять недоработки можно долго. Но даже с этими всеми проблемами, без поддержки Запада не было бы ни нашего отхода из Херсона, ни наступления ВСУ летом 2023 года. Не так что ли? Наши ошибки сами по себе, а то, что за Украиной с 2014 года стоял весь Запад, это отдельный вопрос.

    Кто стоял за Венесуэлой? Стоит за ней? Кто бы дал им оружие? Кто в самой стране будет сейчас воевать против США? Напомню, что на Украине, с 2004, а особенно с 2014 года шла мощнейшая идеологическая работа с населением. Буквально накачка на войну с Россией. При поддержке западных центров PsyOps.

    То, что мы и этот момент не до конца учли, не отменяет, что по сей день на Украине полно людей, которые нас ждут. Вон, в Бахмуте, Покровске, люди специально оставались ждать русскую армию.

    Кейс с Венесуэлой безусловно, повлияет на качество переговоров с США. Задаст определённый тон. Так или иначе. «Ну вот, мы смогли, чего захотели то и сделали, а вы-то что». Хотим не хотим, но это будет позиция Вашингтона. Конечно, там понимают все про Украину, но «мы-то смогли» звучать будет. Но, еще раз. Для американцев это был как рейд генерала Кастера против шайеннов и сиу.

    Но, с другой стороны, теперь международное право как-то окончательно стало мемом. И это не то, чтобы ужасно. Просто факт.

    Но вернёмся к армии Венесуэлы. И спецслужбам. Есть такая цитата. Автор её то ли Маннергейм, то ли Вяйне Таннер. «Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать». Вот в Венесуэле не было ни уровня жизни, ни обороны, ни денег. И вряд ли в этом были виновны только агенты ЦРУ.

    Источник

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам?

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает.

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество.

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия?

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

  • О газете
