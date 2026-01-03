Атакой на Венесуэлу Трамп попытался добиться политического триумфа

Tекст: Алёна Задорожная

США предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме». Как сообщила генпрокурор Пэм Бонди, главе республике «инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов».

В скором времени супруги должны предстать перед судом. Сообщается, что Мадуро может грозить до четырех пожизненных сроков в случае признания вины.

В субботу президента вместе с первой леди захватили военные американского спецназа «Дельта». По данным CNN, в момент задержания президент находился у себя дома и спал. Телеканал уверяет, что в операции принимали участие агенты ФБР наряду с силами специального назначения США.

Напомним, около двух часов ночи (9.00 мск) в Каракасе прогремели семь взрывов. В результате атаки часть столицы осталась без света. Кроме того, министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес сообщал о пуске ракет американскими военными вертолетами в жилых районах Каракаса и нескольких штатах страны. Также поступала информация о том, что системы ПВО по каким-то причинам почти не работали.

Примечательно, что вскоре после этого президент США Дональд Трамп заявил об успешном проведении операции и аресте Николаса Мадуро вместе с женой. Госсекретарь Марко Рубио уточнял, что воздушная атака послужила прикрытием. Позднее Трамп рассказал, что операцию несколько раз откладывали из-за плохой погоды. «Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальная. Погода должна быть идеальной», – сказал Трамп в эфире Fox News. При этом глава Белого дома заверил, что ранее просил Мадуро «уступить и сдаться», но «он не стал».

Кроме того, президент США заявил о желании американской администрации принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

Между тем, сторонники Мадуро вышли на центральные улицы Каракаса с требованием предоставить доказательства, что их президент и первая леди живы. Они заявляют, что будут выходить на протесты до тех пор, пока не увидят неопровержимые доказательства.

Действия Вашингтона уже получили серьезное осуждение в мире. Так, российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации. Глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, в ходе которого заверил, что Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии. МИД также призвал США освободить Мадуро и его супругу.

Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности. Президент Колумбии Густаво Петро также сказал, что необходимо срочно собрать заседание ООН. Россия идею поддержала.

Тем временем глава венесуэльского МИД сообщил, что страна получает многочисленные слова солидарности от стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Так, Мексика выступила с осуждением ударов, власти Швейцарии призвали США к деэскалации, с осуждением выступила также ЮАР, а Франция уточнила, что действия Штатов входят в противоречие с международным правом. Любопытно, что британский премьер Кир Стармер открестился от участия Лондона в операции по свержению Мадуро.

«У Трампа свой фирменный стиль: шумная эффектная акция с максимальными медиавыхлопом, результат, которым можно размахивать, стойкое отторжение длительных операций с долгим вовлечением. Тут получается даже не смена режима, а карательное пиар-мероприятие во устрашение окружающих и поддержание авторитета непобедимого. Тоже результат», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

Эксперт предположил, что если руководство Венесуэлы частично вовлечено в происходящее, речь может идти не о смене власти, а о корректировке курса в нужную сторону для внешних игроков. Это, по мнению Лукьянова, не исключает дальнейшей поддержки так называемой нобелевской оппозиции, однако прямого вовлечения при этом не будет.

«США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году.

В целом, мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – сказал американист Малек Дудаков.

По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он. «Кроме того,

высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию.

В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист. «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая даже США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – указал Дудаков.

Несколько иной точки зрения придерживается Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. «У Трампа было несколько предельно простых целей. Так, ему не нужен был антиамериканский режим в Каракасе. Решение это «проблемы» было призвано сократить венесуэльской миграции в США», – говорит аналитик.

«При этом, насколько я могу судить, Трамп не собирался глубоко погружаться в дела Венесуэлы. Страна числилась в списке его задач, но далеко не на первом месте. Однако, видимо, Рубио смог убедить главу Белого дома в том, что операцию все же стоит проводить, чтобы в дальнейшем закрыть вопрос с Кубой и, как следствие, гарантировать лояльность электората, настроенного против левых, в Флориде», – считает эксперт.

«Но с июля по декабрь американцами было столько сказано и сделано, что просто так оставить эту историю было уже невозможно. Более того, из-за нарастающего недовольства внутри США Трампу просто нельзя было вступать в затяжной конфликт. Поэтому глава Белого дома сделал все, чтобы краткосрочной войной добиться максимального триумфа», – объяснил собеседник. Он также допустил, что для реализации целей Трамп смог договориться с кем-то из венесуэльских элит.

«Сложно поверить в то, что ПВО страны не работали случайно, охрана не сделал ни одного выстрела и так далее. Слишком много «совпадений».

Более того, вся чавистская элита на данный момент остается у власти», – продолжил специалист. Теперь руководство страной, согласно местным законам, должно перейти спикеру парламента Хорхе Родригесу, который в течение 30 дней обязан провести выборы. «Тогда, если американцы не будут возражать против проведения досрочного голосования, это будет означать, что договоренности все же были. Если же Вашингтон потребует передачи власти Эдмундо Гонсалесу, то соглашения не было, либо оно больше не имеет веса», – описывает спикер.

Аналитик также обратил внимание на Китай, который, по его мнению, может стать пострадавшей стороной в этом противостоянии. «Сейчас товарооборот между Пекином и Каракасом составляет порядка 600 млрд долларов. И при смене режима есть риск потерять эти показатели. Но Трамп этому будет даже рад, ведь он бы хотел снизить влияние Поднебесной в регионе», – рассуждает эксперт.

В заключении Хейфец выразил уверенность, что Штаты не станут разворачивать масштабную наземную операцию на территории Венесуэлы. «Сейчас Трамп показал всем, какой он молодец, быстро управился с делом. Он добился всего, чего хотел. И рисковать этим триумфом было бы неразумно», – резюмировал он.