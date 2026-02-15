  • Новость часаПВО сбила 68 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    15 февраля 2026, 08:14 • Справки

    Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Что за праздник Сретение Господне и когда его отмечают

    Сретение знаменует собой евангельское событие, описанное в Евангелии от Луки. Согласно Закону Моисееву, на 40-й день после рождения младенца родители должны были принести его в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Именно так поступили Пресвятая Богородица и праведный Иосиф, принеся в храм Младенца Иисуса.

    В храме произошла судьбоносная встреча («сретение»). Их встретил старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Взяв Младенца на руки, Симеон произнес молитву «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…», признав в Нем долгожданного Мессию. Это событие стало встречей ветхозаветного мира, олицетворенного старцем Симеоном и пророчицей Анной, с Новым Заветом – воплотившимся Богом-Младенцем. Именно за этот момент Симеон получил имя Богоприимца.

    Духовный смысл Сретения Господня

    Сретение – это праздник встречи, в первую очередь встречи человечества с Богом. Старец Симеон, проживший долгую жизнь в ожидании обещанного Спасителя, олицетворяет всех праведников Ветхого Завета и в широком смысле – душу каждого человека, жаждущую встречи с Творцом. Праздник символизирует переход от долгого ожидания к радости исполнения обетования, это торжество надежды, духовного очищения и истинного света, который, по словам Симеона, теперь «просвещает народы».

    В народном сознании Сретение также воспринимается как символическая встреча зимы с весной, «пограничный» день, когда светлое время суток заметно прибавляет, а в природе начинают чувствоваться первые вестники скорого тепла.

    Традиции и обычаи на Сретение 15 февраля

    Главное для верующего в этот день – посетить праздничное богослужение. В храмах совершается торжественная литургия, на которой вспоминается евангельское событие.

    Особой традицией праздника является освящение сретенских свечей. Эти свечи, в отличие от пасхальных, не имеют статуса великой святыни, но почитаются верующими. Их приносят домой и зажигают во время домашней молитвы, особенно в трудные минуты, в болезни или при душевном смятении. Сретенская свеча символизирует свет Христовой истины, просветившей мир, и служит напоминанием о празднике в течение всего года.

    День принято проводить в семейном кругу, в спокойной и радостной атмосфере, помогая близким. Пышные застолья не устраиваются, поскольку смысл праздника – духовный.

    Народные приметы на Сретение Господне

    Как на праздник, символизирующий встречу зимы и весны, на Сретение всегда обращали внимание на погоду, связывая ее с будущими сезонными изменениями.

    Оттепель – сулила раннюю и дружную весну.

    Морозный день – предвещал, что зима еще долго будет удерживать свои позиции.

    Ясное, солнечное небо – обещало хороший урожай.

    Снегопад – указывал на затяжную и дождливую весну.

    Что можно и нельзя делать на Сретение Господне

    Праздник располагает к делам духовным и милосердным.

    Что рекомендуется: молиться, зажигать освященную свечу, читать Евангелие, проводить день в благочестивом настроении, творить добрые дела.

    Что не принято: посвящать день тяжелой физической работе (если в ней нет крайней необходимости), ссориться, выяснять отношения, участвовать в шумных гуляниях и развлечениях, не соответствующих духу праздника.

    Сретение Господне и Великий пост

    Сретение не является постным днем. В 2026 году праздник выпадает на воскресенье, которое и так не предполагает ограничений в пище. Поэтому верующие могут разделить праздничную трапезу, не нарушая церковного устава.

    Что можно есть на Сретение: ограничения и меню праздничного стола

    Поскольку Сретение Господне 15 февраля 2026 года выпадает на воскресенье, а сам праздник не относится к постным дням, ограничений в питании для верующих нет. В этот день разрешается обычная, скоромная трапеза. Это значит, что на столе могут присутствовать мясные и молочные продукты, яйца, рыба и другие блюда, которые готовятся вне периодов поста.

    Традиционное праздничное меню на Сретение

    Хотя шумных застолий и излишеств в еде на Сретение не устраивают, праздничный обед или ужин в кругу семьи – давняя традиция. Меню может быть разнообразным, но при этом оно должно сохранять умеренность. Традиционно на стол подавали выпечку в форме солнца или птиц, например, «жаворонков», которые символизировали приближение весны и света.

    Обязательным атрибутом были блины как символ солнца и сытного угощения, оберегающего от холода. Также готовили мясные блюда: запеченное мясо, гуляш, домашнюю колбасу. Разнообразие вносили пироги с мясной, творожной или капустной начинкой. Каши, особенно гречневая или пшенная, служили символом достатка, а творог и блюда из него, такие как сырники и запеканки, дополняли трапезу.

    Если праздник совпадает с постным днем среды или пятницы, что не произойдет в 2026 году, церковный устав предписывает послабление – в этом случае разрешается употреблять рыбу и растительное масло.

    Главный акцент – на духовной пище

    Важно помнить, что церковный устав делает акцент не на гастрономической, а на духовной составляющей праздника. Первостепенное значение имеет участие в богослужении, молитва, радость от встречи с Богом и общение с близкими. Поэтому трапеза должна быть умеренной, чтобы не отвлекать от смысла дня, и носить скорее объединяющий, а не развлекательный характер.

    Как отмечают Сретение Господне в России

    Во всех православных храмах России в этот день пройдут торжественные богослужения. После литургии священники освятят принесенные прихожанами свечи. В разных регионах могут сохраняться свои местные традиции, связанные с этим днем, однако повсеместно праздник остается гармоничным соединением глубокого церковного смысла и народного благочестия.

    Сегодня, 15 февраля 2026 года, – Сретение Господне: кратко о главном

    Сретение Господне – один из двунадесятых православных праздников, который отмечается ежегодно и имеет фиксированную дату в церковном календаре. В этот день вспоминается евангельская встреча младенца Иисуса Христа со старцем Симеоном в Иерусалимском храме, символизирующая встречу человека с Богом и исполнение пророчества.

    Главные традиции праздника – посещение богослужения, молитва, освящение свечей и благодарность за прожитый путь. Верующие интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне: церковь рекомендует избегать конфликтов, суеты и тяжелых дел, уделяя время духовной жизни, семье и внутреннему спокойствию.

    Праздник завершает рождественский цикл и считается важной духовной точкой перехода к весеннему периоду церковного года.

    Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      Сегодня, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

