    Никита Анисимов Никита Анисимов Для Кубы начался обратный отсчет

    Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    14 февраля 2026, 20:37 • Новости дня

    При взрыве газа в Сергиевом Посаде пострадали пять человек

    Пять человек пострадали при взрыве газгольдера и пожаре в Сергиевом Посаде

    Tекст: Мария Иванова

    В частном доме на улице Митькина в Сергиевом Посаде произошел взрыв газгольдера, после которого начался пожар, пострадали пять человек.

    В результате взрыва газгольдера в частном доме на улице Митькина в Сергиевом Посаде пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал «Мособлпожспаса».

    Сообщение о происшествии поступило в единую службу 112 в пятницу днем.

    На место прибыли пожарные ПСЧ-233 и сотрудники федеральной противопожарной службы. По их данным, горят три жилых дома, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Среди пострадавших детей нет.

    В настоящее время пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Причины случившегося устанавливаются компетентными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ульяновской области во время тушения пожара произошел взрыв газа.

    Ранее на строительной площадке в Москве взорвались баллоны с пропаном.

    В январе Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва газа в кафе на Ставрополье.

    14 февраля 2026, 06:13 • Новости дня
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    Стубб на Мюнхенской конференции назвал Россию «проигравшей в конфликте»
    @ Emmi Korhonen/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Финляндии Александр Стубб во время общения с журналистами выразил мнение, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине.

    Как сообщает Bild, президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия якобы терпит поражение в конфликте на Украине.

    В ответ на вопрос украинского журналиста о том, как «взять ситуацию под контроль» в России, Стубб сказал: «Я не буду давать вам никаких советов, но я верю, что вы выиграете эту войну – и я говорю это потому, что Россия потерпела стратегическую неудачу».

    По словам финского лидера, Москва хотела сделать Украину «российской» и добиться снижения обороноспособности НАТО, но, как считает Стубб, эти цели не были достигнуты.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что ситуация в зоне спецоперации меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, а бойцы освобождают территории «квадратными километрами». Путин неоднократно подчеркивал уверенность в выполнении всех целей спецоперации российской армией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Киев должен принять решение и начать переговоры, а пространство для свободы принятия решений украинской стороной сокращается из-за наступательных действий российских сил. По мнению Пескова, дальнейшее продолжение конфликта опасно и не имеет смысла для Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит обращения от европейских лидеров, если они проявят инициативу к диалогу.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что разговоры о возможном нападении России на страны НАТО после конфликта на Украине создают неоправданный шум.

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор подчеркнул, что Украина уже проиграла в военном отношении, а ее потери ужасающи.

    13 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    Сенатор Джабаров объяснил смену Киевом Абу-Даби на Женеву после покушения на Алексеева
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона инициировала смену площадки для встречи с российской стороной из-за выдачи Эмиратами преступника, покушавшегося на российского военачальника, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

    Решение о переносе диалога из Абу-Даби в Женеву приняла украинская сторона, сказал Джабаров «Газете.Ru».

    По его мнению, смена локации напрямую связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Сенатор предположил, что Киев настоял на Женеве из-за действий властей Эмиратов, которые ранее выдали России стрелявшего в офицера преступника. Джабаров добавил, что за неудавшимся терактом стояли спецслужбы Украины, поэтому теперь они опасаются проводить встречи в Абу-Даби.

    Новые переговоры между российской, американской и украинской сторонами запланировали провести в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    14 февраля 2026, 12:44 • Видео
    Эрдоган подарит Турцию сыну

    Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по серьезному, с самоотдачей.

    13 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    Пашинян предложил Москве продать концессию железных дорог Армении
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с предложением к России передать право концессионного управления железными дорогами Армении стране, дружественной России и Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами выразил мнение, что России стоит продать свою концессию на железные дороги Армении одной из стран, имеющих хорошие отношения как с Москвой, так и с Ереваном, передает ТАСС. По его словам, присутствие России в управлении железнодорожной инфраструктурой приводит к «определенным конкурентным потерям» для самой Армении.

    Пашинян отметил, что у международных партнеров республики появляется тенденция обходить Армению после Нахичевани, поскольку железные дороги контролируются Россией. «По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», – заявил он, добавив, что примером таких стран могут быть Казахстан, ОАЭ или Катар.

    Ранее министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян сообщил, что переговоры между Ереваном и Москвой по восстановлению железных дорог продолжаются, и соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. По его словам, если соглашение будет подписано, Россия может инвестировать средства в восстановление железнодорожной инфраструктуры страны.

    Напомним, что в феврале 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление «Южно-Кавказской железной дороге». Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет по взаимному согласию сторон.

    Между тем, накануне вице-премьер Алексей Оверчук отметил, что восстановление железнодорожных путей между Россией, Грузией и Арменией является ключом к транспортной связанности Кавказа и соседних государств.

    А в декабре Пашинян попросил российских партнеров осуществить восстановительные работы на участках железных дорог от Ерасха до азербайджанской границы, от Ахурика до турецкой границы и на участке до Иджевана.

    Ранее Россия заявила о готовности обсудить с Ереваном параметры инициативы «маршрута Трампа» и возможное участие российской стороны.

    14 февраля 2026, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и 118 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 075 беспилотников, 650 ЗРК, 27 679 танков и других бронемашин, 1 664 боевые машины РСЗО, 33 277 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 365 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    За эту неделю российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    14 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ

    Эксперт Кнутов назвал последствия поражения центральной базы РАВ ВСУ

    Эксперт назвал последствия поражения центральной базы ракетного вооружения ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поражение центральной базы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) ВСУ означает, что в ближайшее время противник начнет ощущать снарядный и ракетный голод на отдельных участках фронта, одновременно Москва усиливает свои позиции перед новым раундом переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. О поражении украинской центральной базы РАВ сообщило в субботу Минобороны.

    «Уничтоженная центральная база ракетно-артиллерийского вооружения, я полагаю, была одной из крупнейших на Украине и могла снабжать части ВСУ в Донбассе. Там могли храниться боеприпасы для западных артсистем, ракеты для РСЗО, поэтому вывод из строя такого объекта означает, что в ближайшее время ВСУ начнут ощущать снарядный и ракетный голод на отдельных участках фронта. И это будет достаточно болезненно», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, западные союзники постараются компенсировать Украине потерю арсенала, который имеет стратегическое значение, «но понятно, что их возможности не бесконечны». «Со складов стран НАТО в Европе уже было отдано Украине около 70% запасов ракет. Поэтому уничтожение такого арсенала – это не просто ослабление боевых возможностей противника, но и удар по престижу ВСУ и киевского режима перед их партнерами-покровителями», – добавил спикер.

    Кнутов подчеркивает, что уничтожение складов боеприпасов, военных заводов и логистических цепочек для перевозки ракет снижает возможности Украины наносить удары по российским гражданским объектам. «В последнее время удары по Белгороду и другим приграничным районам носят античеловечный характер», – возмутился собеседник.

    В сводке Минобороны также говорится об ударах по энергетике и транспортной инфраструктуре Украины. По словам Кнутова, энергетика играет большую роль в производстве боеприпасов и военной техники. «На предприятия военного-промышленного комплекса Украины приходится примерно 70% потребностей страны в электроэнергии. Именно поэтому Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре», – отметил эксперт.

    Сообщение Минобороны было сделано в ходе заявлений госсекретаря США Марко Рубио в Мюнхене о сужении переговорной повестки. Таким образом, удар по РАВ и поражение других объектов в 154 районах можно расценивать, как попытку России усилить свои позиции перед новым раундом переговоров в предстоящий вторник. Уничтожение стратегического резерва боеприпасов, пояснил Кнутов, будет веским аргументом, который должен убедить Киев и Запад в безнадежности военного решения.

    «Чем больше будет подобного рода ударов с нашей стороны, тем быстрее киевский режим пойдет на мирные соглашения. Все это показывает, что поддержка киевского режима бесполезна. То оружие, которое поставляется ВСУ, Россия будет уничтожать», – сказал эксперт.

    Одна из важнейших актуальных задач – найти и уничтожить на Украине подземный завод по производству крылатых ракет «Фламинго» и «Нептун». «Уничтожая заводы и арсеналы, мы ослабляем позиции ВСУ на фронте и в то же время защищаем наше население, решаем задачи противовоздушной обороны», – добавил Кнутов.

    В субботу Минобороны России сообщило о поражении центральной базы ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Удар наносился оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

    Целями ударов также были объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам.

    14 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех заявлением о давлении Трампа в Мюнхене

    Зеленский вызвал смех на конференции в Мюнхене
    @ ddp/Michael Bihlmayer/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене вызвал смех в зале после слов о влиянии президента США Дональда Трампа на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский признался, что ощущает давление со стороны президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, пишет РИА «Новости».

    На вопрос журналистки о степени этого давления Зеленский ответил: «Совсем чуть-чуть», что вызвало смех у присутствующих в зале.

    Зеленский также заявил, что понимает сигналы, которые подает Трамп. Он отметил, что американский президент таким образом готовит атмосферу перед предстоящими трехсторонними переговорами между США, Украиной и Россией, которые должны пройти в Женеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Мюнхене Зеленский раскрыл детали предложения Дональда Трампа по возможному мирному соглашению на Украине. Он также заявил, что на Украине не осталось ни одной электростанции без повреждений.

    Кроме того, Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его позицию по вопросам поддержки Украины и армии.


    14 февраля 2026, 14:08 • Новости дня
    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России

    Рубио заявил об обещаниях Индии прекратить импорт российской нефти

    Рубио: Индия обязалась не закупать нефть в России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала не покупать нефть из России, передает ТАСС. По его словам, США вводят дополнительные санкции против российской нефти, а Европа также предпринимает свои меры. Рубио подчеркнул: «В нашем общении с Индией мы получили от них обязательство не покупать российскую нефть».

    В то же время глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что подобные заявления исходили только от официальных лиц США, а не от правительства Индии. Лавров уточнил, что индийские власти официально не делали заявлений о полном отказе от закупок российской нефти.

    До этого президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу поставок российской нефти в Индию, заявив, что Нью-Дели не прекратила, а лишь сократила импорт.

    Между тем, 10 февраля посол России в республике Денис Алипов сообщил, что объем поставок российской нефти в Индию снизился в декабре и январе до 1,2 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия сохраняет молчание относительно публичного обсуждения закупок российской нефти.

    14 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление в Мюнхене

    Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях прокомментировал оскорбительные высказывания в свой адрес Владимира Зеленского, пишет РИА «Новости».

    Орбан в своей публикации поблагодарил «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнул, что это заявление помогает венграм лучше понять ситуацию. Орбан добавил: «Однако вы в чем-то заблуждаетесь: эта дискуссия не о вас и не обо мне. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы».

    Глава венгерского правительства отметил, что именно поэтому Украина и не может стать членом Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции. Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    А месяц назад Зеленский оскорбил Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Венгерский премьер тогда отреагировал словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает.

    14 февраля 2026, 02:19 • Новости дня
    Постпред США при НАТО сообщил об отправке 600 F-35 в Европу

    Постпред США при НАТО Уитэкер сообщил о скорой отправке 600 F-35 в Европу

    Постпред США при НАТО сообщил об отправке 600 F-35 в Европу
    @ Robin van Lonkhuijsen/ANP/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Общее количество истребителей F-35, переданных Соединенными Штатами странам Европы, скоро достигнет 600 единиц, сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

    Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    Он отметил: «Я думаю, что в обозримой перспективе в Европе будет 600 F-35, владельцами которых станут наши союзники. И поэтому, знаете, я не считаю, что в настоящее время существует риск того, что президент Трамп откажется поставлять F-35, это наши союзники угрожают не покупать их».

    Уитэкер подчеркнул, что поставки истребителей идут по плану, а США сохраняют приверженность коллективной безопасности НАТО. По его словам, аргументы о возможном отказе США от поставок F-35 в Европу в настоящее время не имеют оснований. Представитель США также добавил, что союзники по НАТО активно продолжают закупать американские самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство опровергло информацию о поставках в войска новейших самолетов F-35 без радиолокационных станций. Датские истребители F-35 и французский самолет-заправщик MRTT провели совместный тренировочный полет в небе над Гренландией.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возвращения страны в программу F-35 для укрепления отношений с США и повышения безопасности НАТО.

    14 февраля 2026, 13:45 • Новости дня
    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта

    Американист Ордуханян: Заявления Рубио говорят о том, что Трамп не сделал домашнюю работу

    Американист объяснил заявления Рубио об урегулировании украинского конфликта
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Мы давно слышим мантру о том, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса все решено на 90%, понятно, что это в число нерешенных входят территориальные вопросы, которые обсуждать с Россией бессмысленно, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. В субботу в Мюнхене госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе переговоров сторонам удалось сократить список спорных вопросов, теперь работа ведется только по самым сложным темам.

    «Из уст Марко Рубио, Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и самого Дональда Трампа мы давно слышим мантру о том, что все решено на 90%, но остаются какие-то темы. Понятно, что, с одной стороны, это территориальные вопросы, а с другой – будущего бандеро-нацистского режима. Сейчас обговариваются не условия какого-то мирного договора. Вся эта клика, которая сегодня находится в Мюнхене, беспокоится о собственной безопасности, статусе, о сохранении своих накоплений. Но официально все это выдается за якобы заботу о территориальной целостности Украины», – считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    «Я бы не относился серьезно к заявлениям Рубио. Это лишний раз говорит о том, что Трамп не сделал свою домашнюю работу, о которой президент США говорил в Анкоридже», – добавил собеседник. 

    Политолог подчеркивает, что обсуждение территориальных вопросов бессмысленно, потому что Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, согласно Конституции РФ, находятся в составе России. Поэтому заявления о ходе переговоров – это фон, попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

    «На Западе прекрасно понимают, что Россия не будет менять Конституцию и поэтому обсуждать что-либо в этом направлении бессмысленно. Но не обсуждать это они тоже не могут, потому что решение на условиях России – их стопроцентный проигрыш. Вся их риторика направлена только на то, как оформить этот проигрыш», – пояснил Ордуханян.

    В субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Вашингтон продолжает прилагать максимум усилий для завершения конфликта на Украине. Рубио отметил, что в ходе переговоров сторонам удалось сократить список спорных вопросов, но теперь работа ведется только по самым сложным темам. Он подчеркнул, что эти вопросы требуют дальнейших обсуждений и остаются ключевыми для достижения мира.

    Госсекретарь США подтвердил проведение нового раунда трехсторонних переговоров, намеченных на предстоящий вторник. Состав участников может измениться по сравнению с предыдущими раундами. Тем не менее, США намерены и дальше активно участвовать в дипломатических усилиях по прекращению конфликта.

    «Я не думаю, что кто-то в этом зале был бы против урегулирования этой войны путем переговоров при условии того, что условия будут справедливыми и устойчивыми», – сказал Рубио.

    В своем выступлении он также заявил, что ООН оказалась бессильна в решении конфликтов на Украине и в секторе Газа, призвав мировые институты к глубокому реформированию.

    13 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    При ракетном ударе по Белгороду погибли два человека
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два мирных жителя, трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, в результате чего погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибшие мужчины и находились на территории одного из инфраструктурных объектов города. Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших от себя и от всех жителей региона.

    Трое мужчин получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в областную клиническую больницу, двое других с осколочными ранениями направлены в городскую больницу №2 Белгорода. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Обстрел повредил объекты энергетической инфраструктуры: в ряде районов города отсутствует электроэнергия, тепло и водоснабжение. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады, пострадали припаркованные автомобили.

    Аварийные и оперативные службы уже работают на месте ЧП, устраняя последствия удара.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по селу Графовка в Шебекинском округе Белгородской области, в результате чего ранена женщина.

    В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных районов с просьбой не носить камуфляжную или военную одежду.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    14 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью за 20 лет
    @ IMAGO/Jussi Nukari/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны Финляндии обсуждает возможность вмешиваться в завершенные сделки с недвижимостью россиян, включая операции, заключенные два десятилетия назад.

    Министерство обороны Финляндии изучает потенциальное вмешательство в уже завершенные сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России и других стран вне Евросоюза и Европейской экономической зоны, передает РИА «Новости».

    По данным телерадиовещателя Yle, глава оборонного ведомства Антти Хяккянен уточнил, что этот шаг может затронуть любые типы недвижимости, а также сделки, заключенные за последние 20 лет.

    В июле 2025 года в Финляндии был введен запрет на новые сделки с недвижимостью для россиян и граждан Белоруссии, однако под действие ограничений не попали квартиры в многоквартирных домах. Хяккянен ранее высказывался за необходимость пересмотра разрешения на приобретение квартир гражданами России.

    Хяккянен пояснил, что главная цель возможных изменений – усилить контроль в сфере национальной безопасности и повысить эффективность регулирования сделок с недвижимостью иностранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания российского миллиардера Виктора Игнатьева рассматривает возможность покупки обанкротившейся аутлет-деревни Zsar на границе Финляндии и России.

    В Финляндии с 15 июля вступил в силу запрет для граждан России и Белоруссии на оформление сделок с земельными участками. Российские компании практически полностью погасили свои долги перед Финляндией, подтвердив устойчивость и деловую репутацию в условиях санкций.

    14 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    FT: Европа осталась недовольна речью Рубио в Мюнхене

    FT: Европейские дипломаты сочли речь Марко Рубио рассчитанной на США

    FT: Европа осталась недовольна речью Рубио в Мюнхене
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мюнхенская речь Марко Рубио вызвала разочарование у части европейских дипломатов из-за ориентации на американскую аудиторию и недостаточной поддержки союзников, пишут западные СМИ.

    Газета Financial Times, ссылаясь на неназванного немецкого дипломата, сообщает о недовольстве европейских представителей выступлением госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

    По мнению дипломата, слова Рубио были адресованы скорее американской аудитории, чем союзникам, что не соответствовало ожиданиям европейской стороны.

    В ходе конференции Рубио подчеркнул, что США не стремятся отдалиться от союзников, а наоборот, хотят возродить давнюю дружбу и вместе с Европой двигаться к новому веку процветания. Он также заявил, что разногласия между США и европейскими странами связаны с обеспокоенностью Вашингтона будущим Европы и отметил, что судьбы обеих сторон «всегда будут переплетены».

    Несмотря на эти заявления, некоторые участники конференции отнеслись к словам Рубио сдержанно. Как отмечает Financial Times, в зале наблюдалась холодная реакция, а немецкий дипломат прямо заявил: «Это не тот ответ, который мы искали». Он также выразил мнение, что речь Рубио не содержала ожидаемой поддержки со стороны США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что судьба Штатов навсегда связана с Европой. Он также отметил стремление США к сближению с европейскими союзниками и подчеркнул важность культурных и духовных связей.

    При этом сербский дипломат Владимир Кршлянин назвал атмосферу конференции нездоровой и обратил внимание на влияние воинственной позиции Германии и других стран Запада на ход форума.

    14 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских

    Захарова призвала осудить высказывания Зеленского о русских спортсменах

    Захарова предложила миру «ловить нациста» Зеленского за слова о русских
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде.

    Мировые чиновники должны публично реагировать на слова украинского лидера Владимира Зеленского о русских спортсменах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «В эту секунду, когда как бы президент страны произносит такое, тысячи международных чиновников должны в унисон выкрикнуть „ловите нациста“, а миллионы правозащитников – выйти на митинги протеста против неонацизма», - цитирует Захарову ТАСС.

    Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде. Она подчеркнула, что подобные заявления украинского лидера требуют реакции мирового сообщества.

    Кроме того, Захарова раскритиковала высказывания Зеленского о переносе выборов на Украине, заявив, что его заявления «уже нельзя назвать заявлениями», а «это какой-то бред больного, душевное нездоровье». Она подчеркнула, что тому есть множество доказательств, указав на противоречивые действия Зеленского относительно электорального процесса, когда он то призывает к выборам, то внезапно их отменяет или переносит.

    Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в глумлении над украинцами, комментируя его слова о невозможности проведения выборов на Украине. До этого она назвала заявления Зеленского в Давосе «бредом сумасшедшего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сталкивается с самым сложным внутриполитическим кризисом на Украине с начала конфликта.

    14 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Зеленский повторно публично оскорбил Орбана

    Зеленский в Мюнхене публично оскорбил премьера Венгрии Орбана

    Зеленский повторно публично оскорбил Орбана
    @ Michael Probst/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский оскорбительно прокомментировал позицию венгерского премьера Виктора Орбана по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Украинский лидер Владимир Зеленский вновь позволил себе оскорбительное высказывание в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РИА «Новости».

    Глава Украины заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    Как отмечает издание «Страна», Зеленский уже не в первый раз негативно высказывается о венгерском лидере. Его критика ранее звучала на фоне сомнений Орбана относительно перспективы вступления Украины в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, месяц назад Владимир Зеленский публично оскорбил Виктора Орбана во время выступления в Давосе, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан отреагировал на это словами о том, что жизнь все расставит по своим местам, и каждый получит то, что заслуживает. Позже Орбан назвал Украину врагом и пояснил, что требования Киева к Брюсселю по запрету импорта российских энергоносителей противоречат интересам Венгрии.


