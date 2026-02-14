МИД России опроверг обвинения Баку в намеренных атаках посольства в Киеве

МИД России опроверг обвинения Баку в намеренных атаках на посольство в Киеве

Tекст: Денис Тельманов

Россия с недоумением восприняла высказывания Баку о предполагаемых преднамеренных атаках на посольство Азербайджана в Киеве, передает ТАСС.

В МИД РФ напомнили, что азербайджанской стороне предоставлялись разъяснения, а послу Азербайджана в Москве 21 ноября 2025 года было выражено искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории дипмиссии.

В министерстве подчеркнули, что, по всей вероятности, ущерб был нанесен из-за некорректной работы средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, предположительно падения ракеты ЗРК Patriot.

В качестве подтверждения приводятся видеоматериалы с места событий, где фиксируются повреждения ограждения, автомобилей и строений, а также следы от шрапнели.

МИД России подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по законным военным целям, в том числе объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, и при планировании ударов учитывается расположение дипломатических представительств иностранных государств для минимизации риска для гражданских лиц.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что по посольству Азербайджана на Украине в разное время было три попадания. После первого удара, по его словам, предполагалось, что это произошло случайно, но затем последовали еще два инцидента. Алиев не уточнил временные рамки этих событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США передадут Азербайджану катера для усиления охраны территориальных вод. Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе отметил, что интерес администрации Дональда Трампа к Южному Кавказу остается ограниченным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что страны Южного Кавказа сохраняют суверенитет в выборе партнеров, а Россия поддерживает отношения с Баку и Ереваном.