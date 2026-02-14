Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.3 комментария
Зеленский в Мюнхене назвал программу закупок вооружения PURL проблемой
Украинский лидер допустил оговорку в английской речи, обсуждая программу вооружения для Киева на Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время выступления на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский оговорился, обсуждая программу PURL. Он назвал PURL «проблемой», а затем поправился, уточнив, что имел в виду «программу». Конференция транслировалась на YouTube-канале мероприятия, сообщает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что программа продажи американского вооружения Киеву остается в силе.
До этого Зеленский во время визита украинской делегации в Польшу назвал президента Польши Кароля Навроцкого Карлом. В свою очередь, переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами». А год назад Зеленский поздравил украинцев не с тем праздником.