Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»

Переводчица на встрече Зеленского с канцлером ФРГ назвала войска НАТО «трупами»

Tекст: Денис Тельманов

Во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине переводчица допустила ошибку. Она назвала военнослужащих стран НАТО и Евросоюза «трупами», передает ТАСС.

«Можно ли себе представить, что трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать [перемирие]?» – перевела она с немецкого на украинский язык вопрос, адресованный Зеленскому.

В ответ Владимир Зеленский, сдерживая смех, отметил, что, вероятно, были ошибки в переводе. Он добавил, что, по его мнению, украиноязычные люди поняли, о чем идет речь.

