    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    30 января 2026, 08:52 • Экономика

    Золото становится не по карману мировым центробанкам
    @ Sakchai Lalit/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены?

    Золото достигло нового рекордного максимума в 5500 долларов за унцию. При этом доллар находится на четырехлетнем минимуме. Такие цены могут заставить центробанки отказаться от закупки золота. В прошлом году их официальные закупки же сократились на 20% – до 863,3 тонн – на фоне исторического роста цен и, как ожидается, продолжат снижаться в этом году, сообщает Всемирный совет по золоту.

    Мировые инвестиционные дома не успевают менять свои прогнозы - цены на золото растут быстрее. Например, Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз цены на золото на конец 2026 года с 4900 до 5400 долларов за унцию, тогда как стоимость золота уже сейчас выше 5500 долларов за унцию. В Bank of America считают, что золото будет стоить 6000 долларов за унцию уже этой весной. В London Bullion Market Association ждут уровни и 6000, и 7000 долларов за унцию на этот год.

    «Снижение закупок на 20% произошло из-за высоких цен и растущей стоимости существующих запасов, что снизило интерес со стороны официального сектора. Однако покупки в 2025 году продолжались, просто рынок перешел от «агрессивного накопления« к «умеренному», - считает главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

    Даже не смотря на такие рекордные цены, спрос на золото сохранится, потому что альтернатива - доллар и долларовые активы - куда хуже.

    «Агрессивная политика США продолжает поддерживать инвестиционный спрос на активы-убежища.

    Угрозы по поводу полномасштабной торговой войны с Европой, заявления Трампа относительно Гренландии, операция США по захвату президента Венесуэлы, уголовное расследование в отношение Главы ФРС Дж. Пауэлла – все это пугает рынок. Инвесторы бегут из долларовых активов, предпочитая инвестиции в товары - золото, серебро и другие металлы», - говорит Никишова.

    По ее словам, совокупная стоимость золотых резервов центральных банков к концу декабря 2025 года вплотную приблизилась к 4 трлн долларов, и это превышает объем мировых вложений в государственные облигации США (UST). Приток капитала в золотые биржевые фонды ETF по итогам 2025 года зафиксировал рекордные инвестиции в размере 88,6 млрд долларов, что эквивалентно более чем 800 тоннам физического золота. Как итог золотые котировки с начала 2026 года выросли уже более чем на 27,5%, превысив 5500 долларов за унцию, говорит Никишова.

    Позитивно для драгметаллов также ожидания инвесторов по поводу смягчения ДКП ФРС в 2026 году. Даже несмотря на то, что 28 января ФРС сохранил ставку на текущем уровне, рынок верит в два снижения ставки в 2026 году, добавляет эксперт.

    По ее словам,

    пока геополитическая ситуация не нормализуется, а доллар продолжит слабеть, рынок не успокоиться и не стоит ждать смены тренда. Мировые центробанки продолжат покупки золота, просто более умеренно.

    «Возможно снижение чистых закупок со стороны мировых ЦБ на фоне пиковых цен. Но спекулятивно и инвестиционно, несмотря на явную перегретость, ценовое ралли в драгметаллах продолжится», - считает собеседница.

    При этом, улучшения в геополитике пока никто не ждет. Трамп заявляет, что «его устраивает снижение курса национальной валюты». «Долг США растет и слабый доллар его обесценивает, что выгодно нынешней администрации. Краткосрочно это может спасти долговую ситуацию, но долгосрочно – доходность по госбондам начнет расти, что вновь увеличит долг. Поэтому кризис доверия к администрации США и к американским активам усугубляется», - поясняет Никишова.

    Поэтому центробанки не откажутся от закупки золота, просто перейдут к умеренной скупке. По словам эксперта, ведущими покупателями остается Народный банк Китая, который продолжает последовательные ежемесячные покупки около 10-20 тонн в месяц. К концу 2025 года Китай, по предварительной оценке, останется крупнейшим покупателем года, говорит Никишова.

    Во-вторых, Центробанк Турции, который чередует покупки золота с продажами для регулирования внутреннего рынка, но чистый итог, скорее всего, будет положительным.

    В-третьих, это Центробанк Индии, который стремится диверсифицировать резервы. В четвертых, золото скупают Центробанки стран ОПЕК+ и СНГ (Казахстан, Узбекистан, Оман и др.), хоть и в меньших объемах.

    Конечно, найдут тем, что будут продавать золото по таким рекордных ценам, но это будет не в массовом порядке. «Во-первых, периодически продают золото некоторые западные банки, например, Нидерланды, Бельгия, Австралия. Но речь идет о небольших объемах для ребалансировки портфеля или финансирования конкретных нужд. Их продажи обычно объявляются заранее в рамках Соглашения ЦБ по золоту, чтобы не нарушать рынок. Во-вторых, золото могут использовать как «подушку безопасности« страны, которые столкнулись с острым кризисом платежного баланса или необходимостью поддержать национальную валюту. Как пример: Центробанк Турции в 2023-2024 годах активно продавал золото для покрытия дефицита счета текущих операций», - говорит Никишова.

    «В краткосрочной перспективе рынок золота может, действительно, выглядеть немного перегретым, так что возможны коррекции на 5-10%. Однако ключевым здесь является то, что структурные факторы роста цен на золото никуда не делись. Более того, за последние два года они усилились. Мы наблюдаем ускорение дедолларизации, устойчивый спрос со стороны развивающихся стран и продолжение глобальной денежной эмиссии. Кроме того, остается проблема приемлемости уровня долга США и растущей геополитической напряженности, такой как новые тарифы или покупка Гренландии», - говорит Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money.

    Поэтому на фоне продолжающейся геополитической турбулентности золото продолжит свой рост в долгосрочной перспективе и очень скоро может достигнуть даже значения 6000 долларов за унцию, считает Хандошко.

    В банке «Зенит» повысили ожидания на 2026 года до 5800 долларов за унцию. «Технически восходящий тренд сохраняется. При этом волатильность, видимо, усилится и коррекционные движения на фоне фиксации прибыли неизбежны. Но коррекции будут краткосрочны до тех пор, пока балом правит геополитика и их стоит использовать для набора новых позиций», - заключает Марина Никишова.

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

