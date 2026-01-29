Водитель больницы погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Беспилотник атаковал территорию больницы в городе Грайворон. В результате удара на месте погиб водитель центральной районной больницы, который в момент происшествия находился внутри служебной машины и собирался покинуть территорию учреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что несмотря на оперативную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось. «К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», – заявил он и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гладков сообщал о троих пострадавших, в том числе о семилетнем ребенке, а также о повреждении автомобилей и жилого дома в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак беспилотников.

Еще три женщины были ранены в Грайвороне взрывом дрона ВСУ 23 января. А 21 января при атаке дронов ВСУ помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб.



