Стихийный мемориал образовался у посольства Ирана в Москве

Жители Москвы организовали мемориал у посольства Ирана после ударов США

Tекст: Мария Иванова

Возле посольства Ирана в Москве к утру понедельника сохраняется спокойная обстановка, у входа в дипмиссию лежат свежие цветы и мягкие игрушки, флаг страны приспущен в знак траура, передает РИА «Новости».

Жители столицы продолжают приходить к зданию посольства, чтобы почтить память погибших в результате недавних ударов США и Израиля.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц.

В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.

В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели 115 учеников в результате удара по начальной школе.

Жители Тегерана массово направились в центр столицы для прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи.