F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
Подполье сообщило о посадке F-16 на аэродроме Чугуева в Харьковской области
Истребитель F-16 ВВС Украины совершил посадку на аэродроме Чугуева в Харьковской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
Перед этим пара американских самолетов сбросила планирующие бомбы в районе Волчанска, что также подтверждается местными источниками, отметил Лебедев в своем Telegram-канале.
«Сообщали о пролетах F-16 в Запорожской и Полтавской областях. Наши товарищи из Чугуева видели посадку одного из них», – написал он.
Военный аэродром Чугуев расположен в Харьковской области Украины. Аэродром находится примерно в 50-60 км от государственной границы с Россией (Белгородская область). Исторически это основной учебный аэродром для подготовки курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба. Он обладает бетонной взлетно-посадочной полосой длиной около 2500 метров, способной принимать военно-транспортные самолеты (например, Ан-26) и истребители.
Ранее расчет российского зенитного комплекса С-300 поразил самолет F-16 ВСУ, выпустив по цели две ракеты.
В январе на украинском аэродроме уничтожили полноразмерный макет истребителя F-16.