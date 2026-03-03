  • Новость часаЛавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    Дипломат указал Мелании Трамп на смертельный удар США по иранской школе
    Публицист Колясников высмеял «страдания» в пятизвездочных отелях Дубая
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    Лавров указал на отсутствие санкций против спортсменов США и Израиля
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны на Ближнем Востоке
    Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 13:45 • Новости дня

    Пентагон объявил конкурс на создание автономного грузового судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдел оборонных инноваций (DIU) Военного министерства США объявил о проведении конкурса на закупку автономных грузовых судов, которые будут использоваться для снабжения прибрежных зон боевых действий.

    Отдел оборонных инноваций Военного министерства США объявил конкурс на создание автономных грузовых судов для снабжения прибрежных зон боевых действий, передает ТАСС.

    В опубликованном госконтракте отмечается, что военное ведомство сталкивается с логистическими трудностями в прибрежных конфликтных районах, где возрастают угрозы, способные подорвать транспортные узлы и логистические цепочки.

    В течение 180 дней после заключения контракта Пентагон рассчитывает получить роботизированное судно с грузоподъемностью не менее 9 тонн и скоростью от 12 морских узлов, что эквивалентно примерно 22,2 км/ч. Судно должно быть пригодно для перевозки различных типов грузов, включая наливные, и иметь возможность транспортировать контейнеры для ВМС США или стандартные коммерческие контейнеры.

    Важным требованием стала способность судна автономно или дистанционно выполнять транзитные и портовые операции, не сбиваться с курса даже при слабом или полностью отсутствующем сигнале. Кроме того, в случае угрозы вмешательства со стороны судно должно иметь функцию дистанционного затопления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США представили нового робота-истребителя, способного изменить подход к применению авиации. Американская компания разработала систему управления роями дронов, способных действовать в воздухе, на земле и под водой. Власти США планируют использовать сеть роботизированных средств для наблюдения за Ираном.

    28 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    @ Gazi Samad/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников по целям на израильских территориях в рамках масштабной наступательной операции.

    Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

    В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

    Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

    Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.

    Комментарии (16)
    1 марта 2026, 11:13 • Новости дня
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Запад» приступила к установке на боевую технику нового защитного навеса «Ёж», предназначенного для повышения безопасности при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Военные из группировки «Запад» начали устанавливать на боевую технику инновационный защитный навес «Еж», передает RT. Навес предназначен для повышения безопасности экипажей и техники в зоне спецоперации на Украине.

    Конструкция состоит из металлического каркаса, к которому приварены 1300 «веников» из расплетенных металлических тросов. Новое средство защиты уже монтируется на танки Т-80БВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки с «дредами» защитили экипажи от дронов в зоне СВО. Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом». На Украине заявили о неуязвимости «танков-мангалов» ВС России для БПЛА.

    Комментарии (23)
    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в семи странах

    Иран атаковал базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке, Аравии, Иордании и Израиле

    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    44 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Комментарии (5)
    28 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана

    Walla: Израиль зафиксировал попадание 35 иранских ракет на свою территорию

    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, часть ракет достигла израильской территории и нанесла ущерб.

    По информации портала Walla, с утра субботы Израиль зафиксировал запуск по меньшей мере 125 ракет со стороны Ирана. В сообщении уточняется, что 35 из этих ракет достигли территории Израиля.

    Местные власти не уточнили, в каких регионах страны произошли взрывы, а также не предоставили сведения о возможных жертвах или разрушениях. Ранее израильские военные сообщали об увеличении числа воздушных тревог и активации систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тель-Авиве четыре раза прозвучала сирена воздушной тревоги, а системы ПВО Израиля и Иордании отразили удары ракет из Ирана.

    Ранее в результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией против суверенного государства.


    Комментарии (4)
    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    Комментарии (4)
    3 марта 2026, 02:53 • Новости дня
    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США

    CNN: у США уменьшились запасы Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке

    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США
    @ U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman/dvidshub.net

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские резервы ракет Tomahawk оказались на критически низком уровне из-за военных действий в регионе Ближнего Востока.

    Ракетные запасы США, включая Tomahawk, истощаются, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, высокопоставленный чиновник отметил, что особенно быстро сокращаются резервы ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей, а также истребителей-перехватчиков SM-3.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    CNN обращает внимание на то, что активное применение вооружения в текущем конфликте привело к истощению американских арсеналов, что вызывает беспокойство у командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что говорит о появлении новой модификации.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Иран выпустил новые ракеты по авиабазе США в Кувейте

    Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе США Али аль-Салем в Кувейте

    Иран выпустил новые ракеты по авиабазе США в Кувейте
    @ Pacific Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Баллистические ракеты, выпущенные из Ирана по авиабазе США Али аль-Салем в Кувейте, были уничтожены средствами ПВО, а их обломки упали рядом с объектом.

    Американская авиабаза Али аль-Салем в Кувейте подверглась удару баллистических ракет. По данным телеканала Al Hadath, ракетный обстрел был совершен со стороны Ирана, передает ТАСС.

    Сообщается, что все ракеты были успешно перехвачены системами противовоздушной обороны. Осколки ракет упали вблизи территории авиабазы, но информации о жертвах или разрушениях не поступало.

    Сколько продлится операция США против Ирана?







    44 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пообещал задействовать более мощные, ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    Вашингтон уже заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану. Ранее Иран атаковал базы США в семи странах на Ближнем Востоке, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.


    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    @ Courtesy Photo/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя версия Starlink обеспечивает альтернативную навигацию и связь с высокой помехоустойчивостью, что может значительно повысить эффективность американских ударных дронов, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Новая модификация системы Starlink дает американским ударным беспилотникам не только защищенный канал связи, но и альтернативный навигационный контур, пишет авторTelegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Это решение, по словам эксперта, отличается от стандартных спутниковых систем навигации высокой устойчивостью к помехам и очень узким лучом передачи данных, который крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

    Стоимость такого Starlink-терминала, как отмечает эксперт, составляет лишь малую часть от цены тяжелого беспилотника, что позволяет американским военным устанавливать его практически на любые ударные системы. В числе таких средств названы крылатые ракеты Tomahawk, ракеты JASSM и новые PrSM (Precision Strike Missile).

    Благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов, что, по мнению эксперта, является настоящей революцией в военном деле.

    «Это не просто эволюция в военном деле, это натуральная революция. Причём уже здесь и сейчас. Не исключено, что такое небольшое количество иранских ракет в залпе, получается благодаря этому новшеству», – пишет Васильев.

    Он также отметил, что гиперспектральные камеры на таких системах способны обнаруживать даже хорошо замаскированные пусковые установки, а мощный канал Starlink позволяет немедленно атаковать найденные цели.

    Эксперт не исключает, что именно из-за этих технологий в последних залпах иранских ракет наблюдается малое количество пусков, так как пусковые установки быстро уничтожаются после обнаружения.

    Ранее американские военные использовали дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранских Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке. На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Анонимные пользователи криптоплатформы Polymarket заработали около 1,2 млн долларов на ставках о сроках начала военной операции США против Ирана.

    По данным аналитической компании Bubblemaps SA, шесть аккаунтов, созданных в феврале, сделали крупные ставки на то, что Вашингтон нанесет удар по Ирану до конца месяца. Все они ставили исключительно на этот сценарий. Ставки были сделаны всего за несколько часов до начала бомбардировок Тегерана, что принесло их владельцам совокупную прибыль около 1,2 млн долларов. Как отмечает Bloomberg, один из аккаунтов сначала ошибся, предположив более раннюю дату атаки, однако затем поставил более 26 тыс. долларов на удар в субботу и выиграл свыше 174 тыс. долларов.

    Это уже не первый подобный случай. Менее двух месяцев назад неизвестный пользователь Polymarket заработал более 400 тыс. долларов, точно предсказав вторжение администрации Трампа в Венесуэлу и операцию по похищению президента Николаса Мадуро. Тогда ставка была увеличена буквально за несколько часов до начала военной операции.

    Ситуация вызвала резкую реакцию американских законодателей. Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи назвал происходящее «безумием» и заявил о намерении внести законопроект, который запретит подобные ставки. По его словам, «люди из окружения Трампа зарабатывают на войне и смерти».

    Интерес к ставкам на иранский конфликт оказался массовым. Объем торгов по одному из контрактов, связанному со сроками удара, приблизился к 90 млн долларов. Однако, как подчеркивают эксперты, основную выгоду получили именно те аккаунты, которые сделали крупные и точные ставки непосредственно перед атакой.

    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Глава Bubblemaps Николя Вайман заявил, что рынки прогнозов позволяют напрямую спекулировать на геополитических событиях, а информация о готовящихся решениях в условиях войны может циркулировать в узком кругу до ее официального обнародования. По его словам, высокая анонимность торгов на Polymarket, где для участия достаточно криптокошелька, создает дополнительные стимулы для возможного использования инсайдерских данных.

    Для сравнения, основной конкурент Polymarket – платформа Kalshi – требует обязательной верификации личности пользователей. Недавно компания оштрафовала видеомонтажера Артема Каптура, сотрудничающего с блогером MrBeast, более чем на 20 тыс. долларов за использование инсайдерской информации. Глава Kalshi Тарек Мансур также сообщил, что компания аннулирует часть ставок, связанных с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как платформа не допускает пари, напрямую завязанных на чьей-либо смерти.

    Polymarket формально не работает с клиентами из США после того, как в 2022 году регулятор оштрафовал компанию на 1,4 млн долларов как организатора незаконного рынка производных финансовых инструментов – деривативов. Однако расследования Минюста США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами были прекращены летом прошлого года без предъявления обвинений, что, по мнению критиков, создает условия для дальнейших спекуляций на военных конфликтах.

    Сейчас, считают аналитики, на кону стоит факт существования Ирана как государства, поэтому Тегеран будет биться до последнего. Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему при сохранении нынешней тактики войны у иранцев есть шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:33 • Новости дня
    Иран нанес новые ракетные удары по Израилю

    Tasnim: Иран осуществил новые ракетные удары по Израилю

    Иран нанес новые ракетные удары по Израилю
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранская армия провела новый массированный ракетный обстрел по территории Израиля, повторив удары в рамках продолжающегося противостояния.

    Иран нанес новые удары по территории Израиля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. По информации агентства, армия Ирана провела «очередную массированную атаку» по израильской территории.

    Подробности о типе ракет, количестве выпущенных боеприпасов или пострадавших пока не приводятся. Иранские источники отмечают, что данные удары стали ответом на действия Израиля в регионе. Официальных комментариев от израильских властей по поводу новых атак пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». А командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что ответ Ирана на атаки США и Израиля будет продолжаться до их полного поражения.

    Ранее израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел, в ходе которого 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.


    Комментарии (3)
    1 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, именно в этом районе было уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, а также был занят ряд населенных пунктов и расширена зона контроля.

    Марочко отметил, что эти успехи связаны с действиями группировок «Центр» и «Восток».

     «Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии России по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей», –  заявил он ТАСС.

    Особое внимание эксперт уделил гуляйпольскому направлению, где российские подразделения заняли значительную территорию и продолжают продвижение на запад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Кроме того, российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Краснознаменки (украинское название Беляковка) в Днепропетровской области открывает возможности для формирования буферной зоны на границе с ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить: наши бойцы, освободив Краснознаменку, преодолели водную преграду и сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью», – заявил он ТАСС.

    Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, российские войска освободили  Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили «Искандером-М» палаточный лагерь ВСУ близ Малиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении российские военнослужащие группировки войск «Север» сломили упорное сопротивление националистов и продвинулись дальше, уничтожив палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ.

    «Нанесен удар «Искандером-М» по палаточному лагерю в центре подготовки 225 ошп в районе Малиновки. Точные потери противника на доразведке, однако материалы радиоэфира показывают, что были уничтожены десятки единиц техники и свыше 200 человек личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах и окрестностях села штурмовики зачистили более 30 домовладений, продвинувшись на 350 метров. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 127 отмбр ВСУ в лесных массивах восточнее Избицкого.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы мотострелков продолжили зачистку прилегающих лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, продвинувшись до 300 метров. На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV ГВ «Север» уничтожали средства РЭР и автомобильную технику в Липцах и его окрестностях.

    Около Кочеток (Чугуевский район, Харьковская область) разведка вскрыла местоположение американской РСЗО, наносившей удары по гражданской инфраструктуре Белгорода, ОТРК «Искандер» уничтожил цель.

    Штурмовые группы «Северян» на Сумском направлении в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на семи участках, в Краснопольском на четырех и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 900 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 90 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю. Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки.


    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:53 • Новости дня
    Турция опровергла поддержку атак на Иран

    Турция опровергла поддержку атак на Иран и участие в конфликте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции отвергли слухи о причастности страны к атакам на Иран, подчеркнув свою нейтральную позицию.

    Турция не поддерживала атаки на Иран и не позволяла использовать свою территорию для подобных операций. Такое заявление распространило Управление по коммуникациям администрации президента Турции Тайипа Эрдогана, опровергнув сообщения, которые ранее появились в ряде социальных сетей, пишет ТАСС.

    «Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение», – отмечается в официальном заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.

    В управлении подчеркнули, что республика не позволит использовать свои воздушные, наземные или морские элементы, включая воздушное пространство, для операций и в интересах сторон любых конфликтов или войн, участником которых Турция не является.

    В администрации Эрдогана особо подчеркнули, что суверенные права Турции на воздушное пространство, землю и море являются полными и неоспоримыми. Любая деятельность, связанная с использованием суверенных территорий страны, проводится исключительно на основании решений органов национальной безопасности Турции.

    Ранее при атаке США и Израиля на юге Ирана ракета поразила начальную школу для девочек, в результате чего погибли не менее 60 детей и около 80 были ранены.

    В свою очередь, Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ответных ударов по базам США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин рассмотрел с Советом безопасности актуальные вопросы по Ирану в режиме видеоконференции.

    Комментарии (0)
    Число жертв удара по школе в иранском Минабе достигла 165 человек
    Большинство американцев выступило против ударов по Ирану
    Иран впервые применил морской дрон для атаки на танкер
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    TWZ напомнило случаи уничтожения самолетов США «дружественным огнем»
    Сумма замороженных активов россиян в Германии сократилась на треть
    Годовой экспорт российского шоколада приблизился к 1 млрд долларов

    Когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России

    Даже без официальной блокировки Ормузского пролива идет фактический срыв судоходства в регионе. А атаки по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии и инфраструктуре крупного поставщика СПГ – Катара создают еще больше проблем для поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Россия – чуть ли не единственная, кому ближневосточный конфликт сулит большую экономическую выгоду. Но только если ситуация не выйдет за грань управляемых рисков. Где находится эта грань между выгодой и ущербом? Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Латвия оказалась бессильна перед искусственным интеллектом

    «Сколько раз так уже бывало в новейшей истории Латвии – сначала с помпой объявляют какой-нибудь громкий проект, а потом он по факту оборачивается пшиком». Такими словами эксперты комментируют очередной скандал: выяснилось, что широко разрекламированный Латвийский центр искусственного интеллекта оказался пустышкой. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

