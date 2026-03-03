Пентагон объявил конкурс на создание автономного грузового судна

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отдел оборонных инноваций Военного министерства США объявил конкурс на создание автономных грузовых судов для снабжения прибрежных зон боевых действий, передает ТАСС.

В опубликованном госконтракте отмечается, что военное ведомство сталкивается с логистическими трудностями в прибрежных конфликтных районах, где возрастают угрозы, способные подорвать транспортные узлы и логистические цепочки.

В течение 180 дней после заключения контракта Пентагон рассчитывает получить роботизированное судно с грузоподъемностью не менее 9 тонн и скоростью от 12 морских узлов, что эквивалентно примерно 22,2 км/ч. Судно должно быть пригодно для перевозки различных типов грузов, включая наливные, и иметь возможность транспортировать контейнеры для ВМС США или стандартные коммерческие контейнеры.

Важным требованием стала способность судна автономно или дистанционно выполнять транзитные и портовые операции, не сбиваться с курса даже при слабом или полностью отсутствующем сигнале. Кроме того, в случае угрозы вмешательства со стороны судно должно иметь функцию дистанционного затопления.

