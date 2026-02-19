Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Путин отметил ключевое значение Мадагаскара для сотрудничества с Африкой
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и в следующем году отметят 55-летний юбилей.
Мадагаскар сегодня входит в число ключевых партнеров России на Африканском континенте, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, передает ТАСС.
Открывая переговоры, Путин поприветствовал делегацию Мадагаскара и отметил, что в следующем году страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений. Президент напомнил, что это событие произошло в 1972 году.
Глава государства также отметил, что отношения между Россией и Мадагаскаром всегда отличались стабильностью. По его словам, сегодня Мадагаскар занимает одно из ведущих мест среди африканских партнеров России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рандрианирина прибудет в Россию с официальным визитом. Напомним, его инаугурация прошла в октябре прошлого года после отстранения прежнего президента.
Ранее Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.