Путин призвал крупные компании в ручном режиме доводить наработки до регионов
Президент России Владимир Путин попросил «Сбер» и другие ведущие компании в ручном режиме доводить до регионов свои успешные наработки, а также выступил с инициативой о запуске в 2026 году специального конкурса для лучших технологических брендов.
«Я просил бы «Сбер» и другие наши ведущие компании в буквальном смысле в ручном режиме доводить до регионов и муниципалитетов свои успешные наработки, помогать с их внедрением в практическом плане», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что бизнес реализует множество социальных, экологических и технологических проектов, а платформа «Смартека» Агентства стратегических инициатив может служить положительным примером такого подхода, передает ТАСС.
Путин предложил в 2026 году провести в России конкурс для лучших технологических брендов, чтобы они могли создать себе имя и сделать известными свои продукты.
Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.