    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти
    Названа причина смерти Генриха Падвы
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой
    Онищенко объяснил подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом
    ФСБ задержала нового соучастника покушения на генерала Алексеева
    Лавров: Россия больше не ждет ответа США на предложение по ДСНВ
    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС
    Эксперт объяснил слова Токаева о конце суперпрезидентской эпохи
    Акции VK выросли после новостей о возможной блокировке Telegram
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    10 февраля 2026, 14:29 • Новости дня

    Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность вопросов здравоохранения на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в Кремле.

    Путин на встрече с Голиковой отметил, что вопросы здравоохранения занимают особое место в социальной политике России, передает РИА «Новости».

    «Татьяна Алексеевна, мы хорошо с Вами знаем, что в социальной политике нет второстепенных вопросов. Но даже среди этого всего самого главного здравоохранения занимает особое место», – сказал он.

    Голикова представила доклад об итогах прошлого года по курируемым сферам.

    Предыдущая публичная встреча Путина и Голиковой прошла 21 января на совещании с членами правительства, где обсуждалось сохранение права семей на назначение единого пособия при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом. В декабре Голикова докладывала о кадровом прогнозе и потребностях экономики на заседании Госсовета.

    Накануне, 9 февраля, Голиковой исполнилось 60 лет.

    Ранее Голикова в Национальном центре «Россия» объявила об официальном старте Года единства народов России.

    9 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    В проекте новой Конституции Казахстана изменили статус русского языка
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В проекте новой Конституции Казахстана изменена формулировка об использовании русского языка, сообщил заместитель председателя конституционного суда республики Бакыт Нурмуханов.

    В девятой статье теперь слово «наравне» будет заменено на «наряду», передает РИА «Новости».

    «В статье 9 новой конституции слово «тен» («равный») заменено на «катар» («наряду»)», – заявил Нурмуханов на заседании конституционной комиссии.

    Он также уточнил, что работу над поправками вели специалисты правительства, парламента, администрации президента, а также лингвисты и другие эксперты. Основная цель изменений – обеспечение терминологической и смысловой единообразности текста основного закона.

    Такия образом, девятая статья закрепляет, что русский язык официально используется наряду с казахским в государственных и местных органах, заменяя прежнее «наравне с казахским».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию.

    В конце января на заседании профильной комиссии в Казахстане презентовали первый проект новой Конституции, включающий преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

    10 февраля 2026, 10:15 • Новости дня
    Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы

    Супруга адвоката Генриха Падвы сообщила о смерти мужа из-за инсульта

    Названа причина смерти адвоката Генриха Падвы
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной смерти российского адвоката Генриха Падвы стал инсульт, сообщила его супруга Оксана Мамонтова.

    Генрих Падва, заслуженный юрист России и один из самых известных адвокатов страны, скончался в возрасте 94 лет от инсульта, пишут «Известия».

    О причинах смерти журналистам сообщила супруга Падвы Оксана Мамонтова, добавив, что дата и место похорон пока не определены.

    Генрих Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. После окончания школы он с первой попытки не поступил в Московский юридический институт, но спустя год начал учиться в Минском юридическом институте, а затем вернулся в Москву и окончил юридический вуз в 1953 году. Историческое образование Падва получил заочно в Калининском педагогическом институте в 1961 году.

    Свою карьеру Падва начал в Тверской области, где работал единственным адвокатом в маленьком райцентре и защищал простых сельчан. В 1971 году он переехал в Москву, где вскоре стал одним из наиболее авторитетных адвокатов страны и вошел в президиум Московской городской коллегии адвокатов, а позже возглавил НИИ адвокатуры, передает РИА «Новости».

    Падва был вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 1995 году вместе с коллегами основал одно из первых адвокатских бюро «Падва и Партнеры». За годы практики он защищал интересы крупных российских и иностранных компаний, известных государственных и общественных деятелей, а также предпринимателей.

    Среди его подзащитных были Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Павел Бородин, Анатолий Сердюков, Алишер Усманов, а также такие медийные клиенты, как «Известия» и «Коммерсантъ».

    Падва был награжден золотой медалью имени Федора Плевако, почетным знаком Российского национального фонда «Общественное признание» и неоднократно входил в списки лучших юристов страны.

    Адвокат Максим Пашков сообщил, что известный российский адвокат Генрих Падва умер на 95-м году жизни.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 23:50 • Новости дня
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    Дрон «Герань» сбил ракетой «воздух-воздух» вертолет Ми-24 ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный дрон «Герань» смог сбить ракетой «воздух-воздух» украинский вертолет Ми-24, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что украинский вертолет Ми-24 сбитый на южном направлении был уничтожен «Геранью», которая поразила украинский борт ракетой «воздух-воздух» Р-60. «Герани» становятся все опаснее, уже давно обойдя по своим возможностям иранских прародителей», – написал он в Telegram.

    Напомним, вечером понедельника, 9 февраля, ВСУ сообщили, что при выполнении боевого задания на Украине вертолет Ми-24 был потерян, экипаж погиб. По сообщению 11-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ «Херсон», экипаж не вернулся на базу после боевого вылета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России применило беспилотники «Герань» для удара по вертолетной площадке западнее аэродрома Канатово в Кировоградской области. В результате удара были поражены вертолеты Ми-24 и Ми-8.

    9 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить

    Ветеран «Альфы» Филатов: У генерала Алексеева был мизерный шанс выжить при нападении

    Ветеран «Альфы»: Реакция Алексеева и ошибки киллера помогли генералу выжить
    @ Минобороны России

    Tекст: Татьяна Коcолапова

    Отсутствие контрольного выстрела, неприцельная стрельба и поспешное бегство указывают на непрофессионализм стрелявшего в заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов. Ошибки нападавшего, а также действия генерала по своей самозащите, позволили замначальника ГРУ выжить после покушения.

    «Судя по тому, что генералу удалось выжить, в том числе благодаря активному сопротивлению, можно предположить, что нападавший был недостаточно профессиональным», – заявил подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. – «В замкнутом пространстве, когда человека поджидают замаскировавшись под разносчика еды или уборщика, и без предупреждений сразу стреляют – шансы на спасение практически отсутствуют, речь идет буквально о считаных процентах. Следовательно, в действиях преступника что-то пошло не так: он либо замешкался, либо преждевременно выдал свои намерения».

    По словам ветерана «Альфы», если человек понимает, что на него будет совершено покушение, обычно остаются только два варианта: либо пытаться уйти, либо сокращать дистанцию и мешать выстрелу. Вероятно в момент, когда генерал заподозрил злоумышленника, было принято единственное правильное решение – идти на сближение и вступать в борьбу, чтобы не дать прицельно выстрелить.

    Он отметил, что поскольку Алексеев – человек профессиональный и рассудительный, он, скорее всего, понимал и оценивал риски. Поэтому выходя из квартиры на лестничную клетку или из подъезда – мест, удобных для покушения – генерал был особенно бдителен.

    «Судя по характеру ранений – даже если одно из них в ногу, а другие два в брюшную полость – по крайней мере один выстрел был неприцельным, «сбитым». Когда человеку мешают, хватают за руки и не дают навести оружие, выстрелы часто приходятся по конечностям. Стрелять в упор по конечностям намеренно смысла нет, если только цель – взять живым», – рассуждает эксперт.

    «Отсутствие контрольного выстрела также указывает на непрофессионализм. Вероятно, преступник испугался во время борьбы и, опасаясь вмешательства соседей, после такого количества выстрелов решил скрыться, не проверяя результат», – считает Филатов.

    На прошлой неделе на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева напали в жилом доме в Москве. Он получил три огнестрельных ранения: два в брюшную полость и одно в ногу. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что Алексеев сразу понял, что на него готовится покушение, поэтому пошел на моментальное сближение со злоумышленником, не дав ему поднять пистолет на уровень головы, что напугало убийцу, который после ряда выстрелов скрылся с места преступления.

    Врачи сообщили, что состояние Алексеева оценивается как тежелое, но стабильное. Пострадавший уже пришел в сознание.

    Спецслужбы в течение нескольких суток задержали в ОАЭ и доставили в Россию пытавшегося скрыться исполнителя покушения. Его пособник был задержан в Москве. Оба признали свою вину. Еще одной соучастнице преступления удалось скрыться, выехав из России.

    По данным ФСБ, непосредственный исполнитель 66-летний Любомир Корба был завербован СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Как писала газета ВЗГЛЯД, за покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша. Вербовка несостоявшегося киллера проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши.

    10 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, кто отдает приказы атаковать Брянскую область

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки не только продвинулись по фронтовым направлениям, оттеснив противника, но и выяснили важную информацию о тех, кто бьёт по гражданским объектам Брянской области и отдает такие приказы.

    «Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области – 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», – сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    «Северяне» высокими темпами наступают вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцепеков». Штурмовики продвинулись в Сумском районе на девяти участках, в Краснопольском – на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 900 м.

    «ВСУ попытались вернуть утраченные позиции в Поповке, выдвижение штурмовой группы заблаговременно вскрыто разведкой, нанесено огневое поражения, противник с потерями отошел на исходные позиции», – сообщили бойцы.

    В населенных пунктах и лесопосадках Харьковской области «Северяне» продвигаются с интенсивной поддержкой российской авиации, артиллерии и ТОСов.

    «Противник атакует объекты инфраструктуры Белгородской области, не в силах ничего противопоставить на поле боя», – объяснили российские военнослужащие.

    У Старицы «Северяне» продвинулись на двух участках по лесопосадкам на 200 м. В районе Симиновки продвинулись на четырех участках вглубь леса и заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. У Волчанских Хуторов расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по позициям 113 обр ТРО.

    На Хатненском участке фронта авиация и артиллерия ударили по позициям 1 обр ТРО в лесных массивах западнее Чугуновки. Штурмовики продвинулись на двух участках по лесополосам на 400 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Поповку в Сумской области. «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке. Белоусов поздравил 26-й танковый полк с освобождением Глушковки в Харьковской области.

    10 февраля 2026, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    Захарова раскрыла смысл назначения Бербок председателем ГА ООН
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заняла пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в 2025 году неспроста, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, раскрыв, какой смысл таится за этим назначением.

    По словам Захаровой, победа русского оружия, Красной Армии и советского народа сформировала облик мира таковым, каким он был 80 лет, это была база, на которой зиждется и вся система международных организаций, что стало мешать оппонентам и противникам России. И они стали не просто забывать о Победе, но сознательно ее вымарывать, фальсифицировать историю, затирать факты.

    «Более того – обращаться к практикам нацизма вновь и вновь. Даже, приведу такой специфический пример: выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 млн наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом», – заявила дипломат в беседе с «Комсомольской правдой».

    Захарова напомнила, что оппоненты не учли, как в каждой семье есть портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке.

    «И мы не забудем никогда. И в прошлом году мы показали, что не дадим забыть никому», – подытожила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Польши начали сносить памятник советским солдатам, освободившим узников Освенцима. Захарова заявила, что снос памятника советским солдатам в Польше рассматривается как тревожный сигнал, свидетельствующий об опасности возрождения нацизма в Европе. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

    9 февраля 2026, 19:07 • Новости дня
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    ЕС предложили перевести российские активы из Бельгии в подконтрольный депозитарий
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейскому союзу следует рассмотреть возможность вывода замороженных российских активов из бельгийской юрисдикции и их перемещения в новый депозитарий под контролем ЕС, считает экономист Хьюго Диксон, один из авторов концепции «репарационного кредита».

    В статье для Reuters Диксон выразил мнение, что самым простым выходом из сложившейся ситуации станет перевод всех российских активов в новый депозитарий, контролируемый Евросоюзом, передает РИА «Новости». Он считает, что это избавит Бельгию от возможных рисков, а также позволит перевести замороженные средства из других европейских стран в единый депозитарий.

    «Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах блока также можно будет перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне», – заявил экономист.

    Диксон также подчеркивает, что Евросоюзу необходимо убедить Бельгию согласиться на такой шаг.

    В декабре Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей. Регулятор заявил, что разбирательства с Euroclear будут конфиденциальными из-за суверенных активов.

    9 февраля 2026, 21:37 • Новости дня
    США задержали в Индийском океане танкер Aquila II

    США задержали танкер в Индийском океане за нарушение американских санкций

    США задержали в Индийском океане танкер Aquila II
    @ Stringer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные перехватили и досмотрели в Индийском океане судно, которое «нарушило карантинный режим», введенный для подсанкционных кораблей, заявил Пентагон.

    Танкер Aquila II остановили в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское военное ведомство.

    Судно якобы действовало «вопреки» указу американских властей о «карантине для подсанкционных судов в Карибском бассейне».

    По информации американского Минфина, задержанный танкер ходит под флагом Панамы.

    В конце января появилась информация, что США выгрузили венесуэльскую нефть с семи захваченных ими танкеров и отправили на американские нефтеперерабатывающие заводы.

    Супертанкер Sophia под флагом Панамы, который числился среди кораблей, ранее захваченных американскими военными, был возвращен венесуэльским властям.

    9 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы

    Экономист Лизан: Попытки ЕС создать аналог Visa или MasterCard вызовут резкую реакцию США

    Экономист: Европа опоздала с созданием собственной платежной системы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия еще в 2014 году понимала риск отсутствия национальной платежной системы, тогда как Европа дождалась прихода в Белый дом Дональда Трампа, который может ответить на инициативу Брюсселя по созданию своей платежной системы новыми тарифами и налогами. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее в Европе заявили о необходимости снижения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard.

    Европа имеет все шансы создать собственную платежную систему, считает экономист Иван Лизан. «Не стоит сомневаться в их возможностях. Процесс трудоемкий и требует вложений, но в ЕС достаточно программистов и средств. Если зададутся целью – заменят Visa и MasterCard», – сказал он.

    По его мнению, главная сложность – бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три – пять лет. «Но проблема в другом. Почему Европа озаботилась этим только сейчас?», – отмечает эксперт.

    Он напоминает, что Россия, как ответственная страна, начала разрабатывать свой аналог еще в 2014 году, понимая, что отсутствие собственной системы передает Западу дополнительный рычаг давления. «Европа же продолжала сидеть в комфорте, пока ее «не клюнул петух», – акцентирует Лизан.

    «Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь же эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и MasterCard», – заключил экономист.

    Ранее в Европе заявили о необходимости сокращения зависимости от американских платежных систем Visa и MasterCard. Как заявила Мартина Ваймерт, глава консорциума European Payments Initiative (EPI), сделать это можно путем создания собственных трансграничных альтернатив, пишет Financial Times.

    По ее словам, доминирование американских компаний в сфере карточных платежей представляет риски для «финансового суверенитета» ЕС в условиях напряженности на международной арене. В настоящее время на Visa и Mastercard приходится около двух третей всех карточных операций в еврозоне, при этом 13 стран блока не имеют национальной альтернативы.

    Ваймерт также отметила, что имеющиеся системы на данный момент проблемы не решают, поскольку их работа ограничивается пределами одной или нескольких стран, в то время как необходим общеевропейский уровень. Между тем, запущенная EPI цифровая платформа Wero также не сумела подобраться к подобному масштабу.

    По данным Financial Times, подобного рода опасения усиливаются с сокращением использования наличных и риска того, что контроль над платежной инфраструктурой может быть использован как инструмент давления в случае ухудшения отношений между ЕС и США. По оценке экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марго Драги, экономическая взаимосвязь ныне превратилась в «источник рычагов давления и контроля».

    9 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Объявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
    Объявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») на территории Гренландии в ближайшее время, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

    Как сообщает Reuters, решение о запуске миссии может быть принято уже на этой неделе, когда в Брюсселе пройдет встреча министров обороны стран-участниц альянса, передает ТАСС.

    По данным агентства, основной целью операции станет усиление роли НАТО в арктическом регионе, а также снижение напряженности между американским президентом Дональдом Трампом и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.

    В январе Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    Ранее США усомнились в достаточности защиты Гренландии со стороны Дании.

    Газета Politico сообщала о выделении ЕС 150 млн евро Гренландии.

    10 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Вера Басилая

    Боец СВО развелся с жительницей Белгорода, оскорбившей белгородцев на видео.

    Конфликт между двумя девушками и таксистами произошел в ночь на 8 февраля. Девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали две машины из разных сервисов, но поехать собирались только в одной. Таксисты отказались от заказа, после чего девушки начали спорить с ними и оскорблять мужчин, а затем одна из них, Екатерина С., оскорбительно высказалась в адрес жителей Белгорода, назвав их «конченными» и пожелав им «идти спать, пока не прилетела ракета», передает ИА «Регнум».

    Видео с ее словами быстро распространилось по Telegram-каналам и вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день обеих девушек задержала полиция. Мама Екатерины пояснила, что ее дочь не хотела никого оскорблять, а спорные слова прозвучали в ответ на агрессивные комментарии в интернете.

    По информации издания, Екатерина переехала в Белгородскую область из Калининграда вместе с мужем, который подписал контракт добровольца и отправился в зону СВО. Мужчина, находясь в зоне спецоперации, подал на развод. Родственники Виктора отметили, что причиной разрыва стали образ жизни и характер Екатерины, а сам боец недавно подписал второй контракт на службу.

    Сотрудники МВД установили личности двух девушек, опубликовавших оскорбительное видео в сети. Девушки были оштрафованы за свою публикацию о жителях и защитниках Белгородской области.

    9 февраля 2026, 20:27 • Новости дня
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    Польские СМИ обвинили Зеленского в развале энергосистемы Украины
    @ Mindaugas Kulbis/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Масштабные отключения электричества и коррупция в энергетике вызвали резкую реакцию в Польше, где раскритиковали действия Владимира Зеленского.

    Как пишет польское издание Mysl Polska, энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, в том числе из-за высоких масштабов коррупции.

    В материале отмечается: «Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского».

    В субботу большинство регионов страны, включая Киев, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области, столкнулись с экстренными отключениями света, сообщает РИА «Новости». Из эксплуатации были выведены блоки атомных электростанций.

    Массовые перебои с электроэнергией продолжаются с октября прошлого года, а в январе был введен режим чрезвычайной ситуации.

    Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил о критическом дефиците мощности, который не удается компенсировать. Мэр Киева Виталий Кличко называл положение с электроснабжением критическим и советовал жителям покинуть город.

    В последние месяцы на Украине усилилась внутриполитическая борьба, спровоцированная коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили о разоблачении главы одной из фракций Рады, предлагавшего взятки за голосование по законопроектам. Позже стало известно о подозрениях в коррупции в адрес Тимошенко и Давида Арахамии, главы фракции «Слуга народа».

    Бывший премьер Юлия Тимошенко публично обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Еще в ноябре прошлого года Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака после обысков на фоне скандала в энергетике, где главным фигурантом стал бизнесмен Тимур Миндич, близкий к президенту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист немецкой газеты Junge Welt отметил, что гражданское население на Украине получает лишь треть электроэнергии, а остальное предположительно расходуется на военные нужды.

    Жители Львовской и Ивано-Франковской областей заявили о сокращении напора газа в домах. Энергосистема Украины столкнулась с масштабными ограничениями после повреждения двух ТЭЦ и ключевых подстанций, самая тяжелая ситуация сохраняется в Киеве.

    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    9 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Трудовым мигрантам с низким доходом решили запретить продлевать патенты на работу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила поправки в закон о правовом положении иностранных граждан.

    Согласно новым положениям, трудовые мигранты не смогут получить или продлить патент на работу, если их доход не превышает прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента, передает ТАСС.

    «Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в РФ, обязаны содержать себя и членов своей семьи, проживающих на территории РФ и находящихся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума», – сказано в материалах комиссии.

    Нововведения не затронут мигрантов, которые оформляют патент впервые, а также тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных нужд.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    В ноябре власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов.

    10 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крупный подрядчик Министерства обороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) в деле о банкротстве осужденного бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова заявил два требования к нему на сумму свыше 405 млн рублей.

    Компания ГУОВ подала в деле о банкротстве Иванова два требования на общую сумму более 405 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Одно из требований, на около 217 млн рублей, основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года. Второе, свыше 188 млн рублей, заявлено как «убытки, причиненные АО «ГУОВ» в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Оборонстрой».

    ГУОВ занимается строительством жилых домов, специальных объектов и образовательных учреждений для нужд Минобороны. С октября 2015 по март 2016 года предприятием руководил Иванов, а через месяц после ухода возглавил пост замминистра обороны.

    Ранее суд признал Иванова банкротом и запустил процедуру реализации его имущества.

    Сам Иванов заявлял, что ему неясны требования иска Генпрокуратуры России на сумму 1,2 млрд рублей. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск надзорного ведомства частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.

    Главное
    Лавров отверг возможность мира на условиях Европы и Зеленского
    Власти ЕС признали невозможность отказаться от технологий США
    Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
    Эстонская разведка назвала цели России на переговорах по Украине
    В Донецке скончался легендарный профессор медицины Владимир Чайка
    «Почта России» опровергла сообщения о массовых увольнениях
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

