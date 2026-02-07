Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища, на которых кочевники выпасают конские табуны. Это небоскрёбы Шанхая и Эмиратов. Это японские и китайские скоростные поезда. Это крупнейшие порты мира. Это 20 университетов в первой сотне мирового рейтинга.0 комментариев
МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
МОК после свиста в адрес израильтян призвал к уважению всех спортсменов
Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.
Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.
«Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.
По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.
Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.
Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.
Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.