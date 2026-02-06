Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

ЕС не устоял перед российским мирным атомом На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш?

Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем?

Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе?

Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе.

Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме.

Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

Россия и США пресекли маневр Зеленского Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

Переговоры Путина и Си: главное «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

Белый список интернета: какие сайты и приложения работают при отключении мобильного интернета в России Даже при ограничении работы мобильного интернета существует значительное число сайтов, свободных для посещения. Список данных ресурсов сформирован российским правительством. Какие именно сайты и сервисы остаются доступными в любом случае?

Масленичная неделя 2026 по дням: традиции, приметы, что готовить и как отмечать каждый день Масленица – это яркий и сытный народный праздник, знаменующий проводы зимы и встречу весны. Его история уходит корнями в дохристианскую эпоху, а с принятием христианства он обрел новый смысл – подготовку к Великому посту. Дата Масленичной недели каждый год меняется, так как зависит от Пасхи. В 2026 году праздничная неделя будет ранней и продлится с 16 по 22 февраля.

Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?