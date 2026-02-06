  • Новость часаЭнергодар подвергся обстрелу со стороны ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    США активизировались в Мали, Нигере и Буркина-Фасо
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    Песков сообщил скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Лукашенко отказался пробовать снюс на совещании по табаку
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет Трампа «явное предначертание»

    Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    14 комментариев
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео

    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Главное
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    Застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Столичных полицейских обвинили в легализации двух тыс. мигрантов
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации