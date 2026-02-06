Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

Владимир Можегов
Куда заведет Трампа «явное предначертание»
Трампизм – это не глобализм, трампизм – это реванш американского Юга (первый с его эпического поражения в 1865-м). С ним нам, по-видимому, и придется иметь дело в ближайшем будущем. И это будет, конечно, непросто.
Игорь Мальцев
Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить
Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.
Анна Долгарева
Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие
Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.