    5 февраля 2026, 21:09

    Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

    @ Пахомова Людмила/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

    Великий пост является самым продолжительным и значимым периодом воздержания в православном календаре. В 2026 году он продлится 48 дней, включая заключительную Страстную седмицу.

    Торжествам предшествует Прощеное воскресенье, которое отмечается 22 февраля. Непосредственно сам пост начинается в понедельник, 23 февраля 2026 года. Его завершение приходится на субботу, 11 апреля 2026 года. Уже на следующий день, в воскресенье 12 апреля, православные христиане встретят главный праздник – Светлое Христово Воскресение (Пасху).

    Период Великого поста имеет переходящие даты, поскольку его сроки целиком зависят от дня празднования Пасхи. По каноническим правилам, пост начинается ровно за семь недель до Пасхи. Эта традиция была установлена в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне, а дополнительная Страстная седмица посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, Его страданиях, крестной смерти и погребении. Таким образом, основная цель поста – духовная и литургическая подготовка верующих к достойной встрече праздника Воскресения Христова.

    Основы Великого поста: смысл и традиции

    Великий пост длится семь недель и готовит верующих к главному христианскому празднику – Пасхе. Его цель – не просто отказ от определенных продуктов, но духовное очищение, борьба со страстями и приближение к Богу.

    Пост, по словам священнослужителей, помогает верующим отдалиться от мирских привязанностей, материальных желаний и страстей. Это время, когда человек может сосредоточиться на своей внутренней жизни, переосмыслить свои поступки и стать лучше.

    Ограничения в еде играют важную роль, но они не должны становиться самоцелью. Главное – не довести себя до истощения или гордости за свои «подвиги», подчеркивают в РПЦ.

    Современный мир предоставляет нам множество возможностей для соблюдения поста. В отличие от наших предков, у нас есть доступ к разнообразным продуктам, которые делают постное меню не только полезным, но и вкусным. Однако важно помнить, что пост – это не диета, а инструмент для духовного роста.

    Ограничения во время Великого поста

    Помимо ограничений в питании, Великий пост предполагает отказ от излишеств и развлечений. Это время, когда стоит меньше смотреть телевизор, избегать пустого времяпрепровождения и больше уделять внимания молитве, добрым делам и работе над своими слабостями.

    Как говорят священники, нужно «пахать свою душу», то есть трудиться над ее очищением и исправлением.

    Таким образом, смысл Великого поста заключается в том, чтобы через внешние ограничения достичь внутреннего преображения. Это время, когда верующие могут стать ближе к Богу, избавиться от страстей и подготовить свою душу к встрече с Пасхой – праздником света, радости и вечной жизни.

    Что можно есть в Великий пост

    Церковный устав, основанный на монастырских традициях, предписывает строгие правила питания. Однако для мирян (людей, живущих в миру, а не в монастыре) эти правила часто адаптируются. Священники советуют учитывать состояние здоровья, образ жизни и индивидуальные возможности. Главное – не впадать в крайности: пост не должен становиться поводом для гордости или, наоборот, отчаяния из-за невозможности соблюсти все предписания.

    Питание в Великий пост: что можно и что нельзя

    1. Основные ограничения
    Великий пост предполагает отказ от пищи животного происхождения: мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Однако рыба разрешена дважды – в праздники Благовещения (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). В Лазареву субботу (накануне Вербного воскресенья) можно есть рыбную икру.

    2. Растительное масло
    Согласно монастырскому уставу, растительное масло разрешено только по субботам и воскресеньям. Однако для мирян допустимо его ежедневное употребление, особенно в условиях современной жизни.

    3. Морепродукты
    Мнения о морепродуктах в пост расходятся. В некоторых странах, например в Греции, они разрешены, так как являются традиционной пищей. В России вопрос о включении креветок, кальмаров и других морепродуктов в рацион решается индивидуально, с учетом доступности и необходимости.

    4. Напитки
    В пост можно пить воду, чай, кофе, соки и компоты. Вино разрешено в умеренных количествах по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Крепкий алкоголь исключается.

    5. Мед и сладости
    Мед и постные сладости допустимы, но важно помнить, что пост – это время воздержания. Употребление сладкого не должно превращаться в чревоугодие.

    Духовная составляющая поста

    Великий пост – это не только ограничения в еде, но и время для работы над собой. Вот несколько ключевых аспектов:

    1. Молитва
    Великий пост – период усиленной молитвы. Особое внимание уделяется покаянной молитве Ефрема Сирина, которая читается ежедневно. Также рекомендуется посещать богослужения, такие как Литургия Преждеосвященных Даров и Пассии.

    2. Прощение обид
    Пост начинается с Прощеного воскресенья, когда верующие просят друг у друга прощения. В течение поста важно избегать ссор, стараться примириться с окружающими и отпустить обиды.

    3. Ограничение развлечений
    Церковь советует отказаться от пустого времяпрепровождения: просмотра развлекательных шоу, азартных игр, бесцельного серфинга в интернете. Вместо этого лучше посвятить время чтению духовной литературы, молитве и добрым делам.

    Кому можно не поститься?

    Церковь не требует строгого соблюдения поста от тех, кому это может навредить. Беременные и кормящие женщины, дети, пожилые люди, а также те, кто занят тяжелым физическим или умственным трудом, могут ослабить пищевые ограничения. Главное – не превращать послабления в повод для излишеств.

    Можно ли заниматься сексом в Великий пост

    Вопрос о супружеских отношениях во время Великого поста – один из самых деликатных и часто задаваемых. Церковь действительно рекомендует воздерживаться от интимной близости в этот период, но важно понимать, что такие ограничения должны быть разумными и учитывать особенности каждой семьи.

    Как поясняет протоиерей Максим Первозванский, клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников, воздержание в пост – это не строгий запрет, а скорее рекомендация, которая помогает супругам сосредоточиться на духовной жизни. Однако важно, чтобы такое решение принималось по обоюдному согласию. Если один из супругов не готов к воздержанию, настаивать на этом не стоит, так как это может привести к напряжению в отношениях и даже отчуждению.

    Священник подчеркивает, что супружеские отношения – это не просто физическая близость, но и проявление любви. Поэтому резкое ограничение интимной жизни может навредить семейному счастью, особенно если пара только начинает свой путь в Церкви.

    В таких случаях лучше избегать категоричных решений и действовать постепенно, чтобы не разрушить хрупкий баланс в отношениях.

    Однако для тех, кто готов к воздержанию, это может стать полезным опытом. Временный отказ от интимной близости помогает супругам сохранить взаимный интерес и избежать пресыщенности, которая часто становится причиной проблем в современных семьях. Кроме того, воздержание позволяет уделить больше внимания духовному и душевному общению.

    Во время поста супругам рекомендуется больше молиться вместе, проявлять нежность и заботу в повседневной жизни, находить новые способы выразить свою любовь. Это помогает увидеть в партнере не только физическую привлекательность, но и уникальную красоту его души.

    Таким образом, воздержание в Великий пост – это не строгая обязанность, а возможность для супругов укрепить свои отношения на духовном уровне. Главное – подходить к этому вопросу с мудростью и любовью, чтобы пост стал временем не только ограничений, но и глубокого взаимопонимания.

    Можно ли пить кофе в Великий пост

    Кофе сам по себе является постным напитком, если в его составе нет молока, сливок или других продуктов животного происхождения. Поэтому миряне могут спокойно пить его в течение поста. Однако важно помнить, что пост – это не только отказ от скоромной пищи, но и время работы над своими пристрастиями и зависимостями.

    Если вы замечаете, что кофе стал для вас не просто напитком, а чем-то, без чего вы не можете обойтись, то Великий пост – это прекрасная возможность пересмотреть свои привычки.

    Например, можно сократить количество выпиваемого кофе, заменить его другими напитками (такими как чай или цикорий) или даже временно отказаться от него. Это поможет обрести внутреннюю свободу и укрепить силу воли.

    По словам священнослужителей, смысл пищевых ограничений в пост – не просто в отказе от определенных продуктов, а в том, чтобы перестать зависеть от них. Для кого-то таким продуктом может быть шоколад, для кого-то – кофе. Если вы чувствуете, что зависимость от кофе мешает вашему духовному росту, попробуйте использовать пост как время для работы над собой.

    Можно ли играть в футбол в Великий пост

    Священник Евгений Чебыкин отметил, что физические упражнения и пост не противоречат друг другу, если они не сопровождаются чрезмерным азартом, раздражением или агрессией.

    Если футбол для вас – способ поддерживать форму и общаться с друзьями, и при этом вы стараетесь контролировать свои эмоции, не злиться на соперников и не переживать из-за проигрыша, то играть можно. Однако важно следить за своим состоянием, чтобы физические нагрузки в сочетании с пищевыми ограничениями не привели к истощению.

    В то же время, если футбол становится для вас страстью, от которой сложно отказаться, или вызывает негативные эмоции, возможно, стоит временно ограничить это занятие.

    Великий пост – это время для духовного роста, молитвы и работы над собой, поэтому важно расставить приоритеты.

    Плохо ли, если человек умер в Великий пост?

    Смерть близкого человека всегда вызывает множество вопросов, особенно если она происходит в период Великого поста. Некоторые беспокоятся о том, влияет ли дата смерти на посмертную участь души и можно ли проводить поминки в это время.

    Протоиерей Андрей Ефанов поясняет, что дата смерти, будь то Великий пост, Пасха или любой другой день, не имеет значения для посмертной участи души. Это распространенное мнение, что смерть в праздник или пост как-то влияет на судьбу человека, – не более чем человеческие представления, не имеющие основания в церковном учении.

    На то, как сложится посмертная участь человека, влияет его жизнь: стремился ли он к Богу, жил ли по заповедям, проявлял ли любовь к ближним. Кроме того, важны молитвы живых за усопшего. Поэтому главное, что можно сделать для души умершего – это молиться о нем, особенно в первые 40 дней после смерти.

    Что касается поминок, то их можно проводить в любой день, включая Страстную неделю. Поминовение – это прежде всего молитва, а молиться можно всегда. Если поминальная трапеза планируется в пост, она должна быть скромной и соответствовать постным ограничениям.

    Таким образом, смерть в Великий пост не является чем-то плохим для души умершего. Важно сосредоточиться на молитве и добрых делах в память о близком человеке, чтобы помочь его душе обрести покой.

    Другие часто задаваемые вопросы о том, как правильно себя вести в Великий пост

    Можно ли крестить ребенка в пост?

    Да, крещение можно совершать в любой день поста. Однако стоит заранее договориться со священником, так как богослужебный график в это время насыщен.

    Можно ли читать акафисты?

    Да, акафисты можно читать дома. В храмах же их исполнение ограничено, так как богослужения в пост имеют покаянный характер.

    Можно ли играть в карты?

    Карточные игры, особенно азартные, не соответствуют духу поста. Лучше выбрать более полезные занятия, например настольные игры, которые развивают ум и не вызывают излишнего азарта.

    Можно ли делать приворот?

    Привороты и другие магические практики запрещены Церковью в любое время. Пост – это период очищения от грехов, а не время для обращения к оккультным ритуалам.

    Великий пост – это время духовного обновления, когда верующие стремятся стать ближе к Богу. Гастрономические ограничения – лишь инструмент, помогающий сосредоточиться на молитве и покаянии. Главное – не забывать, что пост должен быть по силам и не вредить здоровью. А самое важное – это не то, что мы едим или не едим, а то, как мы меняемся внутренне, становясь добрее, терпимее и ближе к Богу.

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

