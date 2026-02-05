Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.6 комментариев
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку после его публикации о патриотизме и инициативе «Гордость на местах».
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Британии Кира Стармера уйти в отставку, пишет ТАСС.
В своем обращении в соцсетях Дмитриев написал: «Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочитайте любые 10 случайных комментариев пользователей X под вашим постом, поймите, что люди думают о ваших усилиях, уйдите в отставку и искупите вину. Дайте западной цивилизации шанс».
Это заявление стало ответом на пост Кира Стармера в соцсетях, где он рассказал о своей любви к Британии и программе «Гордость на местах», направленной на развитие местных сообществ. По мнению премьера, инициатива позволяет жителям страны влиять на преобразование своих районов, улиц и парков.
Ранее Кирилл Дмитриев опубликовал результаты опроса в соцсетях, где 96% пользователей высказались за то, чтобы Кир Стармер покинул пост премьер-министра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал на давление, оказанное на премьера Британии Кира Стармера во время его визита в Китай.
До этого более половины опрошенных граждан Британии выступили за отставку Стармера с поста лидера Лейбористской партии и премьера.
А в четверг Politico написала, что Стармер столкнулся с угрозой досрочной отставки из-за падения популярности и скандалов вокруг его окружения.