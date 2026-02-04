Бастрыкин запросил возбуждения уголовного дела на тверского судью

Tекст: Алексей Дегтярёв

Колпиков, по версии следствия, в 2022 году, зная о расследовании полицией дела против двух жителей Твери, при посредничестве адвоката предложил помочь переквалифицировать дело на менее тяжкую статью УК, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Также Колпиков предлагал избрать для них меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Он получил 10 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей о даче согласия на возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество».

До этого Бастрыкин направил представление в Высшую квалификационную коллегию судей, чтобы согласовать возбуждение дела против председателя Антрацитовского городского суда ЛНР Сергея Костулина.