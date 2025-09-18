Путин заявил о больших успехах России в авиадвигателестроении

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами парламентских фракций, что страна сделала значительный шаг вперед в производстве авиадвигателей, передает ТАСС. По его словам, подобных успехов не было со времен СССР.

Путин отметил: «У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения. ПД-14 мы сделали, с советских времен ничего не было». Он добавил, что новый двигатель получился не только соответствующим мировым стандартам, но и превосходит их.

Глава государства напомнил о разработке отечественных двигателей ПД-35 и ПД-26, которые предназначены для широкофюзеляжных и дальнемагистральных самолетов. Путин выразил надежду, что в течение года-полутора в России будет запущено серийное производство новых двигателей, что позволит российской авиации полностью перейти на отечественные самолеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» в Самаре и провел совещание по развитию двигателестроения. Путин отметил, что без собственного двигателестроения Россия не может считаться полностью суверенной страной. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и начать серийное производство нового турбореактивного двигателя ПД-26.