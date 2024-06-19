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    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    2 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    5 комментариев
    19 июня 2024, 21:57 • Новости дня

    Боец ММА Монсон принял в Москве ислам

    Боец ММА Монсон принял в Москве ислам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Известный боец ММА, экс-чемпион UFC Джефф Монсон принял ислам во время праздничного мероприятия в честь Курбан-байрама, проходившего в Москве.

    Отмечается, что Монсон, которому сейчас 55 лет, переехал в Россию в 2013 году. В 2018 году он получил российское гражданство и сейчас проживает в Уфе, передает РИА «Новости».

    Напомним, в декабре боец Джефф Монсон, отказавшийся от американского гражданства в пользу российского, заявил, что больше не собирается приезжать в США.

    В мае прошлого года Монсон сдал свой американский паспорт в Стамбуле, отказавшись от гражданства США, а в сентябре подал документы на получение российского гражданства. Как стало известно, американское гражданство бойца прекращено.

    18 июня 2024, 22:29 • Новости дня
    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку

    Заслуженный спасатель России рассказал, как выжить в штормовом море

    Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если при купании захлестнуло волной и затянуло под воду, необходимо выплыть, вдохнуть как можно больше воздуха и поплыть от берега, рассказал заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

    В Сочи прогуливающуюся в шторм по берегу моря девушку накрыло волной, после чего она пропала. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен данный инцидент. Поиск пропавшей ведется уже несколько дней.  Аналогичный случай произошел в Одессе – там девушку во время фотосессии смыло в море с пирса.  

    «Прыгать на волнах у берега во время волнения моря – занятие злодейское, далеко небезопасное, но не все это осознают. Поэтому, если действует штормовое предупреждение, то лучше воздержаться от купания, даже если отдых на море очень короткий. Во-вторых, необходимо обращать внимание на знаки на общественных пляжах. Как правило, если море представляет опасность, на берегу вывешиваются предупреждающие флаги красного цвета – купаться нельзя», – говорит Гофштейн.

    Тем не менее, продолжает специалист, если человека все же смыло волной с берега или с пирса, то ему необходимо постараться выплыть из воды и сделать глубокий вдох. «Набрали воздуха в легкие и начинаем быстро соображать. Плыть к берегу противопоказано – шанс выжить и у профессионального пловца невелик. Дело в том, что волны не закончатся – есть риск, что еще раз накроет у берега, а сил выплыть еще раз не будет. Поэтому лучше всего плыть от берега, где волнение моря не столь велико, где волна не ударит человека о дно и есть возможность удержаться на воде. Далее остается ждать помощь», – делится спасатель.

    «А если вы просто стали свидетелем того, как кого-то унесло волной с пирса или берега, то необходимо оперативно оповестить об этом спасательные службы и точно суметь объяснить, где это произошло. Самостоятельно бросаться спасать человека в море нельзя, иначе есть большой риск того, что спасать придется двоих», – заключил Гофштейн.

    В конце декабря в Таиланде во время купания 33-летнего туриста из России унесло волнами, после чего мужчину объявили пропавшим без вести. Через несколько дней тело туриста нашли на одном из пляжей острова Самуи.

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    19 июня 2024, 06:35 • Новости дня
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает с рядом своих партнеров вопрос размещения дальнобойного оружия, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

    По словам Рябкова, Россия обсуждает вопросы безопасности как в Азии, так и в Латинской Америке.

    Он подчеркнул, что Москва действует при полном уважении суверенного выбора партнеров и их международных обязательств.

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    19 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Эстония в связи с принятым Грузией законом «О прозрачности иностранного влияния» предложила ряд «достаточно болезненных мер», в том числе в отношении безвизового режима между Тбилиси и ЕС, заявила посол этой страны в Тбилиси Риина Кальюранд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, некоторые меры могут оказаться достаточно болезненными для грузинского общества, – сказала она грузинскому ИА «Интерпрессньюс». – Никто не хочет наказывать общество, но мы должны показать, что это является результатом нарушений правил игры».

    При этом Кальюранд признала, что «85% населения Грузии стремится в ЕС».

    «Правительство Грузии обязано выполнять эти желания и играть по правилам», – заявила глава эстонской дипломатической миссии в Грузии.

    «Сожалею, что власти Грузии, говоря о сближении с Евросоюзом, делами этого не подтверждают», – отметила она.

    Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

    В конце июня ЕС примет решение по Грузии в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», который обязывает НПО и СМИ, чьи доходы на 20 и более процентов состоят из иностранных пожертвований, раз в год заполнять декларацию.

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    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

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    19 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело завели на гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки, сообщает столичный главк СК.

    Как говорится в сообщении, возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Таджикистана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 18 июня фигурант «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма».

    Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд об аресте мужчины.

    Ранее священник сигнальным пистолетом отогнал пьяного хулигана от храма в Москве.

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    19 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР

    Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Северную Корею

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Реакция коллективного Запада на визит президента Владимира Путина в Северную Корею является истерической и судорожной в связи с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому всё то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику», передает радио Sputnik.

    Захарова отметил, что такая судорожная реакция связана с исторической ненавистью США к КНДР, республика при этом не сдается, не желая повторять «путь Ливии».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития».

    Дипломат подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что стала объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    19 июня 2024, 16:42 • Новости дня
    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве

    Муфтий Крганов осудил действия мигранта, потушившего свечи в московском православном храме

    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки.

    «Произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство с точки зрения религии. Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии», – подчеркнул Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.

    «Пускай он месяца два почистит территорию монастыря, убирается на кухне и придет немного в себя. Но если не поймет и намеренно совершит еще правонарушение подобного рода, тогда нужно руководствоваться статьей УК РФ 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», – добавил собеседник.

    По словам муфтия, если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну». «Отношения между разными религиями выстраивались веками, и те, кто оскорбляет чувства верующих, не нужды здесь», – считает Крганов.

    В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки. Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд о его аресте.

    Как рассказала РИА «Новости» одна из прихожанок, у мигранта был сообщник, который фиксировал происходящее на телефон.

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    19 июня 2024, 17:20 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал будущую основу российского флота

    Моисеев: Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

    Как заявил Моисеев в ходе международного военно-морского салона «Флот-2024», основу будущего военно-морского флота дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350, обладающие самым современным оружием и всеми типами крылатых ракет, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас очень активно обсуждается тема гиперзвукового оружия – она уже есть на наших фрегатах.

    Ранее Моисеев заявил, что Россия продолжит активность своих сил в стратегически важных районах Мирового океана.

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    19 июня 2024, 18:28 • Новости дня
    В НАТО признали поражение в разработке гиперзвукового оружия

    НАТО: Странам альянса потребуются как минимум 20 лет для постановки на вооружение гиперзвуковых ракет

    В НАТО признали поражение в разработке гиперзвукового оружия
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Исполнительный директор по прикладным транспортным технологиям НАТО Керстин Хьюбер выразила мнение, что странам альянса потребуются как минимум 20 лет для постановки на вооружение гиперзвуковых ракет.

    По ее словам, странам альянса следует объединить усилия в этом направлении, потому что «каждое государство привносит определенный фрагмент пазла в общую картину», передает ТАСС.

    Ранее конгрессмен Кен Калверт заявил, что Вашингтон до сих пор не развернул в стране системы гиперзвукового оружия, хотя потратил на их создание уже более 10,5 млрд долларов. 

    Как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, США пытаются принизить потенциал российского оружия, поскольку не могут догнать Россию в разработке гиперзвуковых комплексов. 

    До этого сообщалось, СМИ назвали сроки постановки США на вооружение гиперзвуковых ракет.


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    19 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
    Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили, сообщили СМИ.

    Официального подтверждения информации от театра пока не поступало. Источники сообщают, что худрук театра Алвис Херманис недоволен работой Хаматовой. Актриса якобы не смогла влиться в коллектив, а ее постановки не пользовались успехом у публики, пишет Delfi.

    Кроме того, по словам режиссера Улдиса Тиронса, Хаматова не оправдала его ожиданий в спектакле Gogolis.Nature Morte. «Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа», – отметил он, передает «СтарХит».

    Несмотря на разногласия с Херманисом, к Хаматовой в театре относились с теплотой. Специально для нее была воссоздана на сцене «Страна глухих».

    Впрочем, увольнение из Нового Рижского театра не означает для 48-летней актрисы безработицы. У нее есть другие предложения: в новом сезоне «Дайлиса» она сыграет главную роль в спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов».

    Ранее Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.

    Напомним, актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.

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    19 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

    Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. В среду президент России и лидер КНДР подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет отношения Москвы и Пхеньяна на уровень стратегического партнерства. При этом на Западе особенно внимательно следят за переговорами глав государств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    «Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

    При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

    Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

    Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

    Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

    В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

    После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.
    Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

    При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

    На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

    Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

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    19 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Крейсер «Адмирал Нахимов» обещали передать ВМФ в 2026 году
    Крейсер «Адмирал Нахимов» обещали передать ВМФ в 2026 году
    @ Семен Майстерман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 году, сообщил близкий к ВМФ источник в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024».

    Как сообщил источник ТАСС, по новым планам передача крейсера «Адмирал Нахимов» после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 год.

    Ранее сообщалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собирались оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

    Напомним, глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года.

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    19 июня 2024, 16:27 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ предостерег от санкций против «Росатома»

    Глава МАГАТЭ предостерег от санкций против «Росатома» из-за рисков для ядерной безопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность потенциальными негативными последствиями для ядерной безопасности в случае введения санкций против «Росатома».

    Он отметил, что «Росатом» играет значительную роль в мировой ядерной отрасли, санкции в отношении него могут иметь негативные последствия для ядерной безопасности, передает ТАСС.

    Гросси подчеркнул, что «Росатом», являясь крупнейшим поставщиком ядерных реакторов в мире, играет незаменимую роль в обеспечении безопасной эксплуатации атомных объектов по всему миру. «Важно, чтобы международное сотрудничество в сфере мирного атома не омрачалось политическими соображениями», – добавил Гросси.

    Ранее в ЕС заявили о планах ввести ограничения на поставки СПГ из России в рамках нового пакета санкций.

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