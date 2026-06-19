Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Саммит ЕС «принял к сведению» инициативу Каллас по ветеранам СВО
Европейский союз отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам российской спецоперации, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.
В итоговом заявлении саммита отмечается необходимость дополнительной оценки путей реализации, передает ТАСС.
В документе говорится, что «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», Европейский совет «принял к сведению» предложение.
Лидерам было рекомендовано продолжить техническую работу над инициативой Каллас.
Европейские политики также подчеркнули, что визовая политика остается исключительной компетенцией государств-членов объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность закрытия Шенгенской зоны для бойцов СВО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила откровенно параноидальные санкционные инициативы западных государств.