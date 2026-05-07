Berliner Zeitung сообщил о новом коррупционном скандале вокруг Зеленского
Из-за новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала, пишет Berliner Zeitung.
Владимир Зеленский оказался в центре очередного коррупционного скандала из-за публикации новых компрометирующих материалов на бизнесмена Тимура Миндича и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.
В материале издания говорится: «Новые пленки с Миндичем вновь поставили Владимира Зеленского и его окружение в центр масштабного коррупционного скандала. Сейчас внимание сосредоточено на переговорщике Рустеме Умерове. Он пока не был обвинен, но политический ущерб уже огромен. Новые пленки свидетельствуют о том, что Умеров и бизнесмен Тимур Миндич, близкий к Зеленскому, обсуждали вопросы вооружения, кадровые вопросы и возможные инвестиционные сделки».
Авторы Berliner Zeitung предполагают, что Умерову, возможно, придется покинуть должность. В статье отмечается, что Умеров может стать символом того, что Зеленский вынужден жертвовать доверенными лицами ради защиты собственной власти. При этом подчеркивается, что остается открытым вопрос, будет ли уход Умерова воспринят как попытка очистки власти или признание структурной слабости украинского руководства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские средства массовой информации опубликовали разговоры Тимура Миндича и Рустема Умерова о финансировании оборонных контрактов.
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель допустила появление голоса Елены Зеленской на данных секретных аудиозаписях.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о прямом участии высшего киевского руководства в теневых схемах.