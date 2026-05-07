Медведев объяснил жесткую антироссийскую риторику стран Евросоюза
Европейские государства использовали начало спецоперации как удобный повод для радикального ухудшения отношений с Москвой, не имея объективных причин для вмешательства в конфликт, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своей статье для RT отметил, что государства Европы намеренно пошли на обострение ситуации.
«Любому понятно, что это стало лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, наигранной боязни России, выведения двусторонних отношений в оголтело-конфронтационную плоскость», – подчеркнул он.
Он добавил, что Берлин и весь Евросоюз не имели реальных поводов настолько активно заступаться за Киев и объявлять Москву вечным противником. Также политик подверг резкой критике главу немецкой дипломатии, охарактеризовав министра иностранных дел Германии как серую мышь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании. Политик призвал не допустить повторения трагедии начала Великой Отечественной войны из-за милитаризации ФРГ.