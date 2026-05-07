    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    7 мая 2026, 09:25 • Новости дня

    Медведев объяснил жесткую антироссийскую риторику стран Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские государства использовали начало спецоперации как удобный повод для радикального ухудшения отношений с Москвой, не имея объективных причин для вмешательства в конфликт, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для RT отметил, что государства Европы намеренно пошли на обострение ситуации.

    «Любому понятно, что это стало лишь удобным предлогом для крайнего ужесточения антироссийской риторики, наигранной боязни России, выведения двусторонних отношений в оголтело-конфронтационную плоскость», – подчеркнул он.

    Он добавил, что Берлин и весь Евросоюз не имели реальных поводов настолько активно заступаться за Киев и объявлять Москву вечным противником. Также политик подверг резкой критике главу немецкой дипломатии, охарактеризовав министра иностранных дел Германии как серую мышь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании. Политик призвал не допустить повторения трагедии начала Великой Отечественной войны из-за милитаризации ФРГ.

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 14:42 • Новости дня
    Cтраны ЕС резко нарастили выдачу виз россиянам в 2025 году

    Число виз ЕС для граждан России в 2025 году выросло на 10,2% до 620 тысяч

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2025 году государства Евросоюза оформили россиянам более 620 тысяч виз, что стало самым высоким показателем с 2022 года.

    В 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России более 620 тыс. виз, что стало рекордным показателем с начала 2022 года, сообщает Euractiv. Рост составил 10,2% по сравнению с 2024 годом, когда было выдано 574 тыс. виз, а в 2023 году их было только 462 тыс. Издание уточняет, что в 2022 году россияне получили 610 тыс. виз.

    В ноябре 2025 года Еврокомиссия ввела ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Теперь при каждой поездке россиянам необходимо запрашивать отдельное разрешение. Несмотря на это, число выданных виз продолжает расти, однако причины такого увеличения в публикации не уточняются.

    Ранее исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев отмечал, что чаще всего шенгенские визы россиянам оформляют консульства Испании, Франции, Италии и Греции, передает РИА «Новости».

    Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, среди которых 25 стран Евросоюза и четыре страны ЕАСТ – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. На ее территории отменён внутренний пограничный контроль, позволяя свободно перемещаться с единой визой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД России Александр Грушко назвал ужесточение Евросоюзом требований к оформлению многократных шенгенских виз для россиян примером дискриминации по национальному признаку.

    Мария Захарова описала свой негативный опыт с оформлением британской визы в 2004 году и сравнила его с современным дистанционным способом получения разрешения на въезд в Россию.

    Вице-спикер парламента Черногории Николла Камадж заявил, что страна пока не приняла официального решения о введении визового режима для граждан России.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 17:15 • Новости дня
    Словакия скрыла маршрут премьера Фицо в Москву на День Победы

    МИД Словакии не стал публиковать маршрут Фицо в Москву на День Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, ссылаясь на соображения безопасности, отмечают местные СМИ.

    МИД Словакии не стал раскрывать маршрут, по которому премьер-министр страны Роберт Фицо отправится в Москву на День Победы, передает РИА «Новости». В ведомстве пояснили, что решение обусловлено вопросами безопасности. Глава МИД Словакии Юрай Бланар после заседания правительства не стал уточнять, каким именно путем последует Фицо.

    Ранее, в апреле, Фицо заявил, что Литва и Латвия не разрешили перелет словацкого правительственного самолета над своими территориями для участия в праздновании Дня Победы в Москве. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также сообщил, что Эстония не разрешит Фицо воспользоваться своим воздушным пространством, как это было и в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом, подготовка торжественных акций к 9 мая в Братиславе проходит при поддержке местных государственных структур.

    Ранее Роберт Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. Российская сторона заявила о готовности принять словацкого политика.


    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    6 мая 2026, 21:57 • Новости дня
    В Эстонии заявили о защите Чудского озера из-за украинских БПЛА

    Эстонские военные взяли под охрану западную часть Чудского озера из-за БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера на фоне появления украинских беспилотников в регионе, заявил заммэра небольшого эстонского города Муствеэ Рейли Туминг.

    Вооруженные силы Эстонии вынуждены охранять западную часть Чудского озера из-за украинских БПЛА, передает РИА «Новости».

    Заммэра города Муствеэ Рейли Туминг сообщил в интервью изданию EUobserver, что военные прибыли несколько дней назад именно из-за беспилотников. На вопрос журналиста о причинах присутствия двух боевых машин пехоты с пушками в лесу у озера политик ответил: «Они прибыли несколько дней назад, они здесь из-за беспилотников».

    Издание отмечает, что несмотря на применяемый камуфляж, техника хорошо видна, а территория вокруг оцеплена. Солдаты были размещены после того, как воздушное пространство Эстонии неоднократно нарушалось беспилотниками с другой стороны границы. EUobserver уточняет, что речь идет об украинских БПЛА.

    По словам Туминга, ему неприятно, что в этом году у озера вместе с туристами будут находиться военные. В то же время, он добавил: «С другой стороны, если понадобится, они защитят нас от дронов».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева, чтобы обломки украинских дронов не падали на территории страны.

    Власти Эстонии и Финляндии потребовали от Киева прекратить прилеты беспилотников на свою территорию.

    До этого украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.

    Напомним, сбившиеся с курса аппараты Вооруженных сил Украины уже проникали в небо над Эстонией.

    7 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    США назвали Европу инкубатором террористических угроз
    Tекст: Антон Антонов

    В новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    «Европа находится под серьезной угрозой и является как целью терроризма, так и инкубатором террористических угроз», – говорится в документе. При этом в стратегии подчеркивается, что европейские союзники по НАТО остаются важнейшими долгосрочными партнерами Америки, передает РИА «Новости».

    Вашингтон считает недопустимым превращение богатых европейских государств в финансовые, логистические и вербовочные центры для радикалов. Главной причиной такой ситуации авторы стратегии называют неконтролируемую массовую миграцию, которая стала каналом для переброски боевиков.

    Слабый контроль на границах и нехватка ресурсов у местных спецслужб делают континент благоприятной средой для подготовки нападений. В связи с этим Соединенные Штаты призывают Европу как родину западных ценностей немедленно усилить борьбу с терроризмом и остановить собственный упадок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно содержание новой стратегии США по противодействию терроризму. Власти США считают источниками основных террористических угроз для страны наркокартели, исламистов и левых радикалов.

    6 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Финский политик заявил о безразличии ЕС к ударам ВСУ по гражданским объектам

    Финский политик Мема обвинил ЕС в финансировании терроризма против россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские лидеры полностью игнорируют атаки украинских беспилотников по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре на территории России, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Руководство Евросоюза не выражает обеспокоенности из-за использования Киевом дронов для ударов по российским гражданским объектам.

    «Украина использует дроны для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в России, включая такие ядерные объекты, как Запорожская АЭС. Я не слышал ни одного слова беспокойства от лидеров ЕС по поводу того, как Украина использует эти дроны», – отметил парламентарий в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик подчеркнул, что поставки беспилотников киевским властям фактически означают прямое финансирование терроризма против мирного населения. Мема предупредил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть политику в отношении Украины, иначе блок столкнется с катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники ударили по зданию администрации Энергодара. Несколькими днями ранее дроны ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Министерство обороны России назвало поставки европейских аппаратов Киеву причиной эскалации конфликта.

    6 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Цены на газ в Европе опустились ниже 600 долларов

    Стоимость тысячи кубометров газа на европейских торгах снизилась до 558 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в среду котировки голубого топлива на лондонской площадке ICE скорректировались вниз на 2%, зафиксировавшись на отметке около 558 долларов за тысячу кубометров.

    Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего нидерландского хаба TTF начали торговую сессию с небольшого роста, передает РИА «Новости». Однако вскоре показатель ушел в минус, потеряв почти 2% от расчетной цены предыдущего дня.

    Ранее в марте средняя стоимость энергоресурса подскочила на 59% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили уровень в 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле наметилась обратная тенденция со снижением цен на 14%.

    Локальный максимум в 853,7 доллара был пробит после того, как глава компании QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении производственных линий. Речь шла о двух из 14 установок по выпуску сжиженного природного газа в Катаре.

    Исторические рекорды стоимости фиксировались на европейских хабах в начале весны 2022 года. В тот период цена достигала беспрецедентных 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне газовые котировки на европейских биржах замерли вблизи отметки 587 долларов за тысячу кубометров.

    Обострение ситуации в Ормузском проливе подстегнуло рост стоимости топлива почти до 570 долларов.

    В начале месяца цена энергоресурсов в Евросоюзе удерживалась на уровне чуть ниже 560 долларов.

    6 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали на 10%

    Стоимость газа в Европе опустилась до 509 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана европейские газовые фьючерсы резко подешевели, потеряв в ходе торгов сразу 10%.

    В среду днем июньские фьючерсы по индексу хаба TTF подешевели на 10%, опустившись до отметки 508,9 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Изначально торги на лондонской бирже ICE открылись небольшим ростом до 567,7 доллара, однако к середине дня котировки перешли к стремительному падению.

    Настроения участников рынка могли измениться после публикаций портала Axios. Издание со ссылкой на американские источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.

    Дополнительным фактором стабильности стало заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Иранские военные пообещали обеспечить безопасное судоходство по Ормузскому проливу, если в адрес страны не будет поступать угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость газа в Европе выросла почти до 570 долларов из-за обострения ситуации в Ормузском проливе.

    До этого президент США намекнул на вероятность новых ударов по иранским нефтепроводам.

    В апреле газовые котировки резко обвалились на фоне сообщений о временном перемирии между Соединенными Штатами и Ираном.

    7 мая 2026, 05:43 • Новости дня
    Глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в Евросоюзе

    Глава МИД Германии Вадефуль представил план реформирования Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Германия разработала программу преобразований ЕС, включающую переход к принятию решений квалифицированным большинством голосов вместо полного согласия всех стран-участниц, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

    В ходе выступления на конференции немецкой НПО «Фонд имени Конрада Аденауэра» (признана нежелательным на территории России) Вадефуль озвучил инициативы по изменению структуры управления ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу», – заявил Вадефуль.

    Он подчеркнул важность прагматичного подхода даже при отсутствии стопроцентного согласия всех 27 стран. Среди других предложенных мер значится создание более тесного взаимодействия между внешнеполитической службой и Еврокомиссией. Кроме того, глава министерства выступил за поэтапный процесс принятия новых государств в состав объединения. По мнению дипломата, подобные шаги сделают союз более устойчивым и дееспособным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    7 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о провале целей еэсовской «антиСВО» в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еэсовская «антиСВО», где ФРГ стремится играть первую скрипку, не достигнута. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT.

    Как заявил Медведев в своей статье, посвящённой милитаризации Германии, еэсовская «антиСВО», в которой Германия стремится занять лидирующую позицию, не достигла ни одной из своих целей, пишет RT.

    По его словам, несмотря на активное участие и стремление ФРГ играть ключевую роль, поставленные Западом задачи не реализованы.

    Медведев также отметил, что милитаризация Германии вынуждает Россию держать на западных границах войска в полной боеготовности. Он подчеркнул, что «Москве необходимо иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооружённые силы на западном направлении», чтобы предотвратить повторение событий июня 1941 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев в статье для RT заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев указал на превращение процесса денацификации Германии в профанацию из-за политики западных стран.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о проводимой ФРГ ускоренной милитаризации и подготовке к военному противостоянию с Россией.

    7 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Медведев заявил о «мздоимстве всей бандеровской верхушки» Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым «делом Миндича», высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев заявил, что последние коррупционные скандалы на Украине, связанные с так называемым «делом Миндича», выявили масштабное взяточничество среди всей бандеровской верхушки, передает RT.

    По его словам, коррупция проникла во все звенья руководства страны.

    Медведев отметил, что несмотря на всплывающие факты, Германия по-прежнему готова использовать украинских политиков как «недорогой сборочный цех для своей продукции». Он подчеркнул, что европейские партнеры фактически превращают Украину в объект для различных экспериментов.

    «Превратить Украину в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обнародованные аудиозаписи разговоров украинских чиновников показали прямое участие высшего руководства страны в теневых схемах и распределении многомиллионных оборонных контрактов.

    7 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Медведев указал на массовую пропаганду войны с Россией в Германии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев указал на масштабную пропагандистскую обработку общественного мнения в Германии о неизбежности военного столкновения с Россией.

    Медведев в своей новой статье, опубликованной на сайте RT, заявил о масштабной пропагандистской обработке общественного мнения в Германии по вопросу якобы неизбежной войны с Россией.

    По его словам, руководство Германии официально назвало Россию «основной угрозой безопасности и миру», а также поставило цель нанести Москве «стратегическое поражение».

    Медведев отметил, что немецким обществом систематически распространяются тезисы о высокой вероятности военного столкновения между странами к 2029 году. Он подчеркнул, что подобные настроения формируются целенаправленно и усиливаются на государственном уровне.

    Кроме того, Медведев указал на кризис мультикультурализма в Германии и отказ от традиционных ценностей, который, по его мнению, способствует росту правоэкстремистских течений. Он отметил: «Крах политики мультикультурализма, отсутствие внятной картины будущего, отказ от традиционных ценностей дают почву для роста правоэкстремистских течений, апеллирующих к ресентименту по сильному национальному государству».

    По мнению зампредседателя Совбеза России, подобное развитие событий может привести немецкое общество к непредсказуемым последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил о недопустимости для России повторения трагедии 22 июня 1941 года на фоне милитаризации Германии.

    Медведев в статье о милитаризации Германии отметил провал целей еэсовской «антиСВО» при стремлении ФРГ играть ведущую роль.

    7 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Медведев заявил о деструктивной деятельности Германии и Финляндии на Балтике

    Tекст: Вера Басилая

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что действия Германии и Финляндии на Балтике способны привести к опасной эскалации и осложнению ситуации.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об опасности действий Запада в Балтийском море, передает RT.

    По его словам, подобная политика может привести к крайне негативному развитию событий.

    «Во взаимодействии со своей окопной подружкой по НАТО – Финляндией – Германия ведет активную деструктивную деятельность по превращению Балтики во внутреннее море Североатлантического альянса», – подчеркнул политик.

    Медведев уточнил, что именно Берлин стал главным инициатором создания миссии «Балтийский часовой» на встрече лидеров стран НАТО и ЕС в Хельсинки. Цель этой инициативы заключается в создании препятствий для свободного российского судоходства, что в условиях тотального недоверия между Востоком и Западом чревато реализацией наихудшего сценария.

    Кроме того, Медведев высказался о будущем Польши. Он отметил, что у Варшавы есть лишь два исторических пути: стать нищим вассалом Германии или выбрать партнерство с Россией. Медведев добавил, что рассчитывать на поддержку США не стоит, поскольку «никакая Польша (да и вся Европа) американцам не нужна».

    Страны НАТО договорились о создании миссии военно-морского патрулирования на Балтике.

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о готовности Москвы защищать свои интересы в регионе.

    Дмитрий Медведев заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.



    7 мая 2026, 09:59 • Новости дня
    Медведев заявил о ненужности милитаристской Германии для Европы и России

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаристская Германия опасна и непредсказуема не только для Европы, но и для России, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Европе не нужна милитаристская Германия, поскольку это стало бы угрозой для её политической субъектности в условиях многополярного мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для RT.

    По его словам, сморщенная и слабоумная Европа хотела бы сохранить хоть какую-то политическую субъектность.

    Медведев также заявил, что прямая артикуляция последствий агрессии против России способна отрезвить «наследников наци» и их союзников в Германии, тем самым сохранив миллионы жизней по обе стороны фронта. По его словам, при реализации самого грозного сценария велика вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении существования России.

    Медведев добавил, что Берлин стоит перед выбором: война и утрата государственности либо пересмотр внешнеполитических ориентиров в пользу диалога с Россией.

    По мнению Медведева, милитаристская Германия опасна и непредсказуема не только для Европы, но и для России. В заключение он призвал немецкие элиты выбирать путь сотрудничества, а не конфронтации, чтобы избежать катастрофических последствий для европейской цивилизации.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о необходимости формирования у Европы животного страха перед неприемлемым уроном для предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев указал на превращение процесса денацификации Германии в профанацию из-за политики западных стран.

    Также Медведев отметил, что в случае войны России и Германии немецкая промышленность будет полностью уничтожена, а существование европейской цивилизации окажется под угрозой.

    В Германии сообщили о новом коррупционном скандале вокруг Зеленского
    США заявили о риске получения оружия террористами от России
    Польша заявила о планах создания сильнейшей европейской армии
    Литва решила принять военных США в случае их вывода из Германии
    В Эстонии заявили о защите Чудского озера от украинских БПЛА
    Захарова ответила Сикорскому на слова о пролете Фицо
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

