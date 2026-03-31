Сбившиеся с курса украинские дроны нарушили воздушное пространство Эстонии

Tекст: Вера Басилая

Украинские дроны, которые сбились с курса, ночью проникли в воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Об этом сообщил полковник Уку Арольд, начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии.

По его словам, летательные аппараты были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.

«С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами», – отметил Арольд.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев может использовать территории балтийских стран для пролета беспилотников «втемную». Он подчеркнул, что киевский режим известен использованием нефтепроводов и газопроводов для устрашения стран ЕС, а также способен использовать и другие страны ЕС и НАТО в своих интересах.

Губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА. Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

В ночь на 25 марта беспилотник в Эстонии задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере и проник в воздушное пространство страны со стороны России.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил отказ сбивать нарушивший границу дрон опасением эскалации конфликта с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.



