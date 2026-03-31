  Индонезия заявила о планах купить у России подлодки
    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке зарплатой
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    В ЕС удивились решению Украины прекратить инспекцию «Дружбы»
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 09:46 • Новости дня

    Сбившиеся с курса украинские дроны нарушили воздушное пространство Эстонии

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько беспилотников, предположительно украинского происхождения, были замечены ночью в понедельник в небе над Эстонией и зафиксированы радарами и истребителями, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Украинские дроны, которые сбились с курса, ночью проникли в воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR. Об этом сообщил полковник Уку Арольд, начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии.

    По его словам, летательные аппараты были обнаружены как радиолокационными станциями, так и истребителями.

    «С большой вероятностью сегодня ночью мы имели дело именно со сбившимися с курса украинскими дронами», – отметил Арольд.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев может использовать территории балтийских стран для пролета беспилотников «втемную». Он подчеркнул, что киевский режим известен использованием нефтепроводов и газопроводов для устрашения стран ЕС, а также способен использовать и другие страны ЕС и НАТО в своих интересах.

    Губернатор граничащей с Эстонией Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что к 6.00 мск над Ленинградской областью уничтожили 38 украинских БПЛА. Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения.

    Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    В ночь на 25 марта беспилотник в Эстонии задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере и проник в воздушное пространство страны со стороны России.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объяснил отказ сбивать нарушивший границу дрон опасением эскалации конфликта с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.


    30 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    Зеленский нахамил главе Rheinmetall
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский в резкой форме отреагировал на высказывание главы Rheinmetall о самодельных дронах, сравнив руководство концерном с возможностями украинских домохозяек.

    Владимир Зеленский резко отреагировал на высказывание главы Rheinmetall Армина Паппергера, передает «Политика Страны».

    Генеральный директор немецкой оборонной компании ранее заявил, что украинские дроны – это «работа домохозяек».

    Зеленский в ответ подчеркнул: «Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что производство беспилотников на Украине носит кустарный характер и лишено инноваций.

    Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    Комментарии (8)
    30 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии

    Эксперт Джерелиевский: Упавшие в Финляндии украинские БПЛА могли быть запущены из Балтийского моря

    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти Финляндии, скорее всего, знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели. Более того, возможно, пуски аппаратов осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее в Хельсинки объяснили, что военные не сбили украинские дроны, так как они не представляли опасности.

    «Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

    Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

    Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил эксперт.

    Ранее власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как те не представляли непосредственной опасности. Как заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение о применении огня не принималось, в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

    «Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», – отчитался финский министр обороны Антти Хаккянен.

    Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от города Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов был идентифицирован как украинский AN196. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По его словам, БПЛА не были сбиты – они упали самостоятельно.

    Финские власти предупредили, что активность дронов в окрестностях страны, скорее всего, продолжится, передает Bloomberg. Напомним, Финляндия заняла четвертое место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    Комментарии (3)
    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    На Украине отдали ПВО частникам

    Министр обороны Украины Федоров сообщил о начале работы частной ПВО в ВСУ

    На Украине отдали ПВО частникам
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине уже начала работу первая частная система противовоздушной обороны, об этом сообщает министр обороны Михаил Федоров.

    В своем Telegram-канале он заявил: «Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО», передает РИА «Новости».

    По словам Федорова, на данный момент такие группы формируют еще 13 предприятий, и все они находятся на разных этапах подготовки. Некоторые команды уже приступили к выполнению боевых задач, другие проходят обучение, а часть завершают подготовку и вскоре пополнят силы противовоздушной обороны страны. Министр подчеркнул, что частная противовоздушная оборона интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже функционирует в ее структуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана.

    Ранее Politico сообщило, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    Комментарии (13)
    30 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обворовать Ближний Восток
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/apaimages/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Владимир Зеленский, посещая страны Ближнего Востока, пытается обворовать их, заключая военные соглашения.

    По словам Багаи, государства региона достаточно мудры, чтобы не позволить украинскому лидеру заключать сделки, наносящие ущерб их интересам. Дипломат отметил, что Зеленский за четыре года подверг Украину разрушительной войне и создал трагедии для украинского народа, передает ТАСС.

    Багаи подчеркнул, что попытки увязать конфликт на Украине с действиями сионистского режима и США против Ирана являются серьезной ошибкой. Он выразил уверенность, что страны Ближнего Востока не попадутся в такую ловушку, и поблагодарил их представителей за отказ участвовать в антииранских инициативах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности между Киевом и ОАЭ по сотрудничеству в оборонной сфере. Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала, может ли глава киевского режима реально предложить арабским монархиям то, что им действительно нужно, и зачем ему самому подобные сделки.


    Комментарии (5)
    31 марта 2026, 08:14 • Новости дня
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    @ Елена Пальм/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Порт Усть-Луга после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов получил повреждения, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил глава региона в Max.

    Также он сообщал, что всего над областью за ночь поразили 38 БПЛА.

    Напомним, всего за ночь над Россией нейтрализовали 92 украинских беспилотника.

    Комментарии (11)
    30 марта 2026, 16:52 • Новости дня
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    В ДНР найдены украинские схроны с химическим и бактериологическим оружием
    @ Felix Kastle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ДНР было выявлено значительное количество тайников с химическим и бактериологическим оружием на освобожденных от ВСУ территориях, сообщила официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова.

    На освобожденных от ВСУ территориях ДНР спецслужбы республики обнаружили схроны с химическим и бактериологическим оружием, сообщает ТАСС. Об этом рассказала официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова на выставке трофейного вооружения, приуроченной к премьере сериала «Центурия».

    Клепанова заявила: «Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население».

    По её словам, подобные арсеналы находят регулярно, и их обнаружено уже довольно много.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что киевский режим ведет скрытый проект по созданию запрещенного оружия при поддержке ряда иностранных государств.

    Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что украинские военные систематически используют отравляющие вещества против армии России и мирных жителей.

    Ранее на константиновском направлении украинские формирования применили беспилотники с химическими зарядами против российских бойцов, но военные смогли защититься с помощью противогазов.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Еврокомиссия выразила обеспокоенность вторжением украинского дрона в Финляндию
    Еврокомиссия выразила обеспокоенность вторжением украинского дрона в Финляндию
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия крайне обеспокоена вторжением украинского беспилотника в Финляндию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье.

    Ренье заявил, что европейская комиссия крайне обеспокоена инцидентом с украинским беспилотником, вторгшимся в воздушное пространство Финляндии, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что комиссия внимательно следит за развитием ситуации.

    Ранее власти Финляндии сообщили, что два дрона с Украины упали на территории республики. Ренье добавил: «Мы прекрасно осведомлены о произошедшем и очень внимательно следим за ситуацией. Позвольте напомнить, что реагирование на такие вторжения дронов – это прежде всего компетенция государств-членов, и речь идет не о первом подобном случае».

    По словам Ренье, на европейском уровне уже были предприняты шаги для усиления возможностей стран ЕС в ответ на такие инциденты. При этом он не стал уточнять, планирует ли Еврокомиссия предпринимать отдельные дипломатические меры в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен объяснил отказ открывать огонь по украинским дронам отсутствием непосредственной угрозы с их стороны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз перестал быть прежде всего экономическим проектом, главное теперь – безопасность, потому две страны Северной Европы стали рассматривать членство в ЕС как защиту от новой мировой турбулентности и непредсказуемой политики США.

    «Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание для европейских наций», – заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, пишет Politico.

    По ее словам, государства за пределами объединения все яснее понимают, что в мире конкурирующих влияний место за столом в ЕС дает дополнительную защиту.

    Переломным моментом называют спецоперацию на Украине, начавшуюся в 2022 году, а также курс президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом в 2025 году.

    Упоминаются введение тарифов на импорт, новая стратегия нацбезопасности США, обвинившая ЕС в «стирании цивилизации», и угроза Трампа силой забрать Гренландию у Дании.

    Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС, заявила глава МИД Торгердур Катрин Гуннлаугсдоттир. Она подчеркнула, что страна была бы «сильнее в более крупной группе единомышленников», для которых важны демократия, права человека и территориальная целостность, а также отметила значение оборонной и экономической безопасности.

    В Норвегии растет лагерь сторонников ЕС, о чем заявила лидер консерваторов Ине Эриксен Сёрейде, назвав союз важным элементом безопасности.

    По данным издания, для Брюсселя привлекательнее богатые демократии Северной Европы, чем более бедные претенденты с Востока. Все 13 стран, вступивших в ЕС после 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше, чем вносят, и аналогичная картина ожидается у государств в очереди, включая на Украину и Молдавию. Дипломаты опасаются появления «новых Венгрий», сомневаясь в устойчивости демократических институтов в ряде кандидатов.

    Исландия и Норвегия таких подозрений не вызывают и уже примерно на 80% согласовали свое право с нормами ЕС, отметил один из европейских чиновников. Норвегия подала заявку еще в 1992 году, но отказалась от членства на референдуме, а Исландия остановила переговоры в 2013 году из-за споров о рыболовстве и отозвала заявку в 2015 году.

    Одновременно обсуждается сближение ЕС с Канадой, а Британия после Брекзита пытается выстроить более тесное партнерство с Брюсселем без возвращения в союз.

    Издание напоминает и об оборонной статье 42.7 Договора ЕС, аналогичной статье 5 НАТО. Ее значение проявилось после удара дрона по британской базе на Кипре, который не является членом НАТО из-за позиции Турции, но входит в ЕС и рассчитывает прежде всего на европейские гарантии.

    Киев, лишенный перспектив членства в НАТО после слов Трампа, видит в вступлении в Евросоюз единственную надежную форму защиты и указывает, что армия и пограничники страны могут усилить оборону всего блока.

    Исландские власти рассматривают возможность ускорения процесса вступления в Европейский союз. Лидер консервативной оппозиции Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила о необходимости повторной подачи заявки на членство страны в ЕС из-за общих вызовов безопасности.

    Комментарии (3)
    30 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС
    Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе обсуждают планы на случай нового переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана, который много лет считается главным оппонентом руководства Евросоюза.

    Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля, и хотя партия Орбана «Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС) отстает от партии «Тиса» Петера Магяра на девять пунктов, в Евросоюзе готовятся к сценарию его победы, пишет Politico.

    Поводом для особого раздражения стало блокирование Будапештом кредита для Украины, одобренного ранее, а также сообщения о контактах венгерского руководства с Москвой во время спецоперации на Украине.

    Собеседники издания отмечают, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», и в ЕС начнется более жесткий разговор о том, как сдерживать Будапешт.

    Обсуждаются пять направлений: расширение практики квалифицированного большинства на сферы внешней политики и долгосрочного бюджета, переход к формату «Европы разных скоростей», усиление финансового давления, лишение Венгрии права голоса и даже юридические варианты фактического «выхода» страны из союза.

    Сторонники расширения голосования квалифицированным большинством считают, что это позволит быстрее реагировать на кризисы и снизит риск блокирования решений одним лидером.

    Противники предупреждают, что отказ от принципа единогласия по чувствительным вопросам затрагивает основы национального суверенитета. Форматы «коалиции желающих» и расширенного сотрудничества уже частично применяются, но дипломаты подчеркивают, что они не могут полноценно заменить площадку всех 27 стран.

    Усиление финансового давления предполагает более жесткое применение механизма условности, когда доступ к средствам ЕС напрямую увязывается с соблюдением норм верховенства права. Новый проект многолетнего бюджета ЕС включает дополнительные инструменты заморозки выплат, однако решения Брюсселя уже оспариваются в суде. Венгрия в свою очередь предупреждает, что в ответ готова блокировать весь бюджет.

    Еще один вариант – активизация процедуры по статье 7, которая позволяет при согласии остальных 26 членов лишить страну права голоса, но здесь уже сейчас виден блок со стороны Словакии.

    Идея фактического изгнания Венгрии из ЕС остается скорее теоретической, указывает издание. В договорах подобной опции нет, а часть дипломатов напоминает, что в этом случае Будапешт может окончательно уйти в орбиту России.

    Напомним, Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии, добиваясь смены курса Будапешта. Европейские дипломаты рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС, вновь задействовав статью 7 договора объединения.

    Комментарии (2)
    30 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское
    Российские войска освободили харьковское Новоосиново и запорожское Луговское
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Новоосиново в Харьковской области, а группировка «Восток» взяла под контроль Луговское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Благодатовки, Синичино, Боровой в Харьковской области, Красного Лимана, Старого Каравана и Щурово в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Луговское в Запорожской области.

    Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки, Покровского, Добропасово, Богодаровки, Писанцев в Днепропетровской области, Долинки, Воскресенки, Зоревки, Воздвижевки, Марьяновки и Любицкого в Запорожской области.

    При этом противник потерял более 275 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Миропольем, Новодмитровкой, Новой Сечью и Вольной Слободой в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Избицкого, Шевченково, Терновой и Покаляным.

    Потери ВСУ при этом составили до 265 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция РЭБ, склад боеприпасов и пять складов матсредств, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Никоноровки, Малой Пискуновки, Крестища и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и три станции РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Сергеевки, Доброполья, Марьевки, Светлого, Красноярского в ДНР, Межевой и Гавриловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять бронемашин и станция радиоэлектронной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Ковшаровку к югу от Купянска.

    За день до этого они освободили Брусовку в ДНР.

    ВС России за минувшую неделю взяли под контроль четыре населенных пункта.

    Комментарии (2)
    31 марта 2026, 06:27 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили 38 дронов за ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Над Ленинградской областью в ночные часы нейтрализовали 38 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    «К 6.00 мск над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», – сообщил губернатор в Max.

    В поселке Молодцово Кировского района из-за падения фрагментов дрона пострадало остекление в трех домах, это 30 квартир. Также оно повреждено в двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты.

    Пострадали три человека, включая двух детей. Угрозы их жизни нет. Пострадавшим оказывают помощь в больнице Шлиссельбурга.

    Ликвидированы пожары в районе гаражей и котельной.

    Атаку продолжают отражать в Кингисеппском и Выборгском районах.

    Ранее Дрозденко сообщал, что в ночь на вторник у порта Усть-Луга сбили 17 дронов.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 21:06 • Новости дня
    Сенатор Карасин усомнился в искренности призыва Зеленского к перемирию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предложение Владимира Зеленского о пасхальном перемирии следует воспринимать с осторожностью, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    «Последние годы научили нас на эти громкие броские заявления Зеленского реагировать очень осторожно. Поэтому я не вполне верю в степень серьезности этих предложений», – сказал Карасин «Ленте.ру».

    Он добавил, что это его личное мнение, и пояснил, что видит в таких призывах уловки, которые необходимы киевскому режиму, чтобы получить временное преимущество.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня на пасхальные праздники.

    Комментарии (5)
    31 марта 2026, 02:45 • Новости дня
    ПВО сбила 17 беспилотников при атаке на порт Усть-Луга
    ПВО сбила 17 беспилотников при атаке на порт Усть-Луга
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки дронов уничтожены 17 БПЛА, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Идет отражение атаки в портовой зоне Усть-Луга», – сообщил Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее он сообщил об уничтожении четырех БПЛА над Ленинградской областью.

    В конце марта Украина провела серию атак БПЛА на объекты в Ленинградской области. Дрозденко указывал, что регион «в последнее время испытывает серьезное давление» из-за «попыток атаковать портовые комплексы со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами». Он заявил, что «порты продолжают работать, отгружать продукцию».

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 14:28 • Новости дня
    Бывшая модель стала почетным консулом Украины в Доминикане

    Бывшая модель Якимова стала почетным консулом Украины в Доминикане

    Бывшая модель стала почетным консулом Украины в Доминикане
    @ @viktoriiayakimova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая модель Виктория Якимова объявила о своем назначении на пост почетного консула Украины в Доминиканской Республике.

    Новое почетное консульство открылось в городе Ла-Романа, передает РИА «Новости». Якимова отметила, что не скрывала своей прошлой карьеры в модельном бизнесе и подчеркнула право современной женщины выбирать и менять профессию.

    Якимова ранее стала известна благодаря фотосессиям в кокошнике и откровенных образах. По информации из ее соцсетей, Якимова родом из Одессы, а сейчас проживает в Ла-Романе. Образование она получила в Одесском государственном экономическом университете.

    В 2022 году сексолог стала послом Украины в Болгарии.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна заявила о готовности демократов к миру на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ряд представителей Демократической партии США выступают за мирное решение конфликта на Украине и готовы к переговорам с участием всех сторон, заявила республиканская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), она отметила: «Хорошо, что в Демократической партии есть здравомыслящие и нормальные люди, которые хотят дипломатических переговоров и мира с Россией, Украиной и США!».

    Она также заявила, что так называемый сговор Russiagate, участники которого безосновательно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, является полным обманом. При этом, по ее словам, «некоторые коррумпированные члены Конгресса всё ещё держатся за него, будто он вот-вот оживёт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложенные США идеи по урегулированию конфликта на Украине пока не нашли практического применения.

    Президент США поддержал идею скорейшего переговорного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта возможно только при согласии Киева на определенные уступки.



    Комментарии (2)
    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев тем, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Кризис железной дороги разрушил миф о «немецкой точности»

    Немецкие дороги Германии десятилетиями считались образцом пунктуальности. Теперь же выясняется, что почти каждый второй поезд в стране опаздывает, а министр транспорта называет происходящее ни много ни мало как «угрозой для демократии». Как и почему в ФРГ случился транспортный кризис такого масштаба? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации