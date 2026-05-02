Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы

Зеленский пригрозил Белоруссии ответом за активность у границы

Tекст: Вера Басилая

Владимир Зеленский заявил о возможных мерах в ответ на активность на границе Украины и Беларуси, передают СМИUra.ru. По его словам, Киев внимательно следит за ситуацией и фиксирует все перемещения, происходящие, по его мнению, со стороны Беларуси.

«Мы внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, будем реагировать», – отметил Зеленский.

Он также сообщил о подготовке новых санкционных решений, не уточнив при этом их деталей.

Ранее украинские власти уже выражали обеспокоенность ситуацией на границе с Беларусью, отмечая повышение напряженности. Минск пока не комментировал подобные заявления со стороны Киева.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.

