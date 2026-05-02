По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.0 комментариев
Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал принять меры в случае обострения ситуации на границе с Беларусью, отметив необычную «активность» на этом направлении.
Владимир Зеленский заявил о возможных мерах в ответ на активность на границе Украины и Беларуси, передают СМИUra.ru. По его словам, Киев внимательно следит за ситуацией и фиксирует все перемещения, происходящие, по его мнению, со стороны Беларуси.
«Мы внимательно все фиксируем, все контролируем и, если потребуется, будем реагировать», – отметил Зеленский.
Он также сообщил о подготовке новых санкционных решений, не уточнив при этом их деталей.
Ранее украинские власти уже выражали обеспокоенность ситуацией на границе с Беларусью, отмечая повышение напряженности. Минск пока не комментировал подобные заявления со стороны Киева.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику, то рискует потерять Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский боится Белоруссию.