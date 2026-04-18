Немецкие политики потребовали лишить Киев денег из-за Северных потоков
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель и лидер «Союза Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт потребовали прекратить поддержку Украины.
Поводом послужил выход книги журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски о диверсиях на трубопроводах «Северный поток». В издании утверждается, что атаки санкционировал лично Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
«Сам Зеленский санкционировал подрыв «Северного потока». Несмотря на государственный террор, направленный против интересов Германии, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды. Когда же будут приняты соответствующие меры и прекращены все выплаты?» – написала Вайдель в социальных сетях.
В свою очередь Сара Вагенкнехт также возмутилась продолжением спонсирования украинской стороны. Политик отметила, что власти перечисляют миллиарды из денег немецких налогоплательщиков коррумпированным чиновникам, и призвала положить конец этому безумию.
В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах. В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».