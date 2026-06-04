Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН

Германия потерпела поражение на выборах в Совет Безопасности ООН

Tекст: Мария Иванова

Генеральная Ассамблея ООН не избрала Германию в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, отдав два места Португалии и Австрии, сообщает Politico.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил неудачу поддержкой Израиля, отметив, что это стоило стране ключевых голосов.

«Горькое поражение не помешает нам продолжать выполнять нашу историческую ответственность перед Израилем», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Вадефуль также обвинил Кремль в агитации против Берлина из-за поддержки Украины.

Поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе.

Австрия и Португалия, напротив, укрепили свои позиции. Австрийский канцлер Карл Нехаммер подчеркнул важность нейтралитета и многосторонности, отметив, что ценность страны не определяется ее военной или экономической мощью.

В самой Германии политические оппоненты Мерца, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Еще в прошлом году в Германии опасались потери шансов на это место из-за произраильской риторики властей.

На фоне внешнеполитических и экономических проблем рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 15%.