Новые акции в поддержку Федорова прошли в городах Украины

Эксперт объяснил использование ВСУ видео прилетов по российским объектам

Журналист Медведев: ИИ противника учится на кадрах ударов по российским объектам

Tекст: Антон Антонов

По словам Медведева, задержания людей, снимающих удары по российским объектам, в будущем станут чаще. «Не от кровожадности какой-то, а потому что для боевой работы врага и для военного ИИ, нужны не только снимки со спутника», – сообщил Медведев в Telegram.

Медведев отметил, что для работы врага и военного искусственного интеллекта недостаточно снимков со спутников. По его словам, особенно ценны именно видеозаписи с земли, обеспечивающие объективный контроль. Эти материалы дополняются другими данными и превращаются в основу аналитики.

Журналист указал, что военный ИИ на основе таких кадров изучает уязвимости российской системы ПВО и упущения в боевом управлении. Кроме того, на этой базе, подчеркнул Медведев, может подбираться наиболее удачное время для новых атак. Он сделал вывод, что каждый, кто снимает и выкладывает видео прилетов, сознательно или нет помогает противнику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Татарстана вычислили и задержали мужчину, который выложил в открытый доступ кадры с поврежденным промышленным предприятием в Нижнекамске, нарушив региональный запрет на распространение подобной информации.

Эксперты по безопасности атак БПЛА на российские города напомнили о важности цифровой гигиены и опасности публикации кадров ударов в соцсетях.

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов заявил о способности публикации результатов ударов беспилотников помогать противнику совершенствовать тактику и технологии действий.

Глава ЦКБР и разработчик БПЛА Игорь Кузякин призвал россиян не выкладывать в сеть фото и видео инцидентов с украинскими дронами и соблюдать режим тишины вокруг таких атак.