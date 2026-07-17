Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Новые акции в поддержку Федорова прошли в городах Украины
Новые акции против Сырского и в поддержку Федорова прошли в городах Украины
В столице Украины возобновились протестные акции, направленные против главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и в поддержку бывшего главы министерства обороны Михаила Федорова, пишут украинские СМИ.
Народный депутат Ярослав Железняк отметил увеличение числа протестующих на так называемом «картонном Майдане» в Киеве по сравнению с предыдущим днем, пишет издание «Страна».
Кроме Киева, аналогичные митинги против Сырского и в защиту Федорова состоялись в Николаеве и Одессе.
Накануне в украинских городах вспыхнули массовые акции протеста из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова.
Президент Украины Владимир Зеленский отправил главу военного ведомства в отставку на фоне провала мобилизации и конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.
Эксперты назвали эти кадровые перестановки попыткой устранения политических конкурентов.