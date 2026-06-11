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    Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    В США начаты испытания обращающего старение вспять препарата
    Назначен новый главнокомандующий ВКС России
    Посол России вернулся в Ереван после консультаций в Москве
    Минцифры: Roblox снова доступен российским пользователям
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
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    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    21 комментарий
    11 июня 2026, 00:31 • Новости дня

    Reuters указало на угрозу обвала украинского экспорта

    Reuters: Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшее украинское аграрное объединение UAC.

    Организация предупредила, что под удар попали ключевые мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции, передает Reuters.

    В последние месяцы Россия значительно усилила атаки по портовой инфраструктуре. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным иностранным компаниям, отмечает Reuters.

    UAC заявляет, что при утрате способности терминалов быстро восстанавливаться экспорт рухнет, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.

    На Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж уже отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский аграрный сектор заявил о критических повреждениях портов Одесского узла, обеспечивающих основную часть экспорта страны.

    Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельхозтоваров и полезных ископаемых.

    По данным The Wall Street Journal, удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города и поставили под угрозу морской экспорт Украины.

    10 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам

    Военкор Коц: Украина ударила по Чебоксарам ракетами «Фламинго»

    Военкор сказал, какими ракетами Украина ударила по Чебоксарам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина применила крылатую ракету FP-5 «Фламинго» при ударе по предприятию ВПК в Чебоксарах, заявил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что утром Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Чувашии, целью стало предприятие военно-промышленного комплекса в Чебоксарах. В результате попадания крылатой ракеты пострадали три человека. Сообщается, что по объекту была применена крылатая ракета FP-5 «Фламинго», заявил военкор.

    По данным Коца, по этому же оборонному предприятию украинская сторона уже наносила удар в начале мая ракетами того же типа. Тогда расчетам ПВО удалось сбить шесть FP-5, однако одна ракета все же прорвалась к цели. Коц заявил: «Таких обстрелов будет все больше».

    Он отметил, что Британия активно поставляет на Украину компоненты ракет для узловой сборки, при этом FP-5 назвал британской разработкой. По его словам, такие ракеты противник накапливает и намерен применять совместно с дальнобойными беспилотниками, которые должны «разряжать» системы ПВО и прикрывать подлет ракет к целям.

    Военкор считает, что Киеву фактически дали «зеленый свет» на применение любых видов вооружений по объектам на российской территории. Он напомнил, что заявленная дальность полета FP-5 «Фламинго» составляет 3000 км, теоретически позволяя поражать цели даже в Сибири, а боевой части массой 1000 кг достаточно для нанесения серьезных разрушений.

    Коц указал, что поначалу у украинской стороны возникали проблемы с боевым применением FP-5, ракеты сходили с маршрута и падали на старте. Однако, по его словам, украинские специалисты вместе с западными кураторами постепенно дорабатывают эти ракеты, и в будущем их перехват может стать сложной задачей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о боевых пусках крылатых ракет F-5 «Фламинго» по территории России в рамках операции Deep Strike.

    Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному обстрелу. При ударе по Чебоксарам ранения получили три человека.

    Утром 5 мая украинские вооруженные формирования произвели массированную атаку по Чебоксарам с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома и предприятие, погибли два человека.

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    10 июня 2026, 20:33 • Новости дня
    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе

    Reuters: Экспортная инфраструктура Украины в Одессе практически разрушена

    В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла. Сейчас доходы от сельхозэкспорта – существенная составляющая внешнеторгового дохода Украины.

    Российские удары по портам Украины в акватории Черного моря уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к существенному сокращению поставок, включая ключевые сельскохозяйственные товары страны. Об этом заявили в крупнейшем украинском аграрном объединении UAC, передает Reuters.

    По данным союза, через три порта Одесского узла проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Доходы от сельхозэкспорта остаются одной из основных статей валютных поступлений страны в условиях конфликта.

    В организации отметили, что в последние месяцы атаки на портовую инфраструктуру заметно усилились – под удары попадают зерновые терминалы, а также мощности по хранению и экспорту подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла формируют основу украинского аграрного экспорта.

    «Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки. Систематические обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», – говорится в заявлении UAC. В союзе подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.

    «Без государственной программы и поддержки международных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно», – отметили в организации. По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление транспортного сектора Украины к концу 2025 года оцениваются в 96,3 млрд долларов, около 60% потерь связано с нарушением доступа к портовой инфраструктуре.

    В UAC предупреждают, что при отсутствии восстановления экспортной логистики возможен обвал поставок, переполнение хранилищ и дефицит оборотных средств у фермеров перед новым посевным сезоном.

    «Это создает угрозу продовольственной безопасности Украины», – заявили в союзе.

    Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна: с начала сезона 2025/26 страна уже поставила за рубеж более 34 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 38,6 млн тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщило о критическом падении экспортной выручки Украины из-за повреждения портовой инфраструктуры в Черном море. Газета The Wall Street Journal

    сообщала о полублокаде Одессы после ударов по инфраструктуре и угрозе для морского экспорта Украины. Военный корреспондент Александр Коц

    заявил о регулярных ударах ВС России по транспортной, портовой и энергетической инфраструктуре на юге Украины и снижении эффективности работы терминалов примерно на 50%.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

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    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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    10 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины

    Севастопольский депутат Пархоменко: Удар ВСУ по зданию музея-панорамы – ужасное преступление

    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – сердце города, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко. Он признался, что переживает повреждения шедевра Франца Рубо в результате удара ВСУ как личную утрату.

    «Удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – беспрецедентный случай и одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – отметил Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва.

    «Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города», – признался собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали.

    Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники. «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей и поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и, наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – заключил Пархоменко.

    Напомним, в ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он. Губернатор региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны.

    «25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна. После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра», – отметил Развожаев.

    Он пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.

    Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.

    Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 18:48 • Новости дня
    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС

    Власти Молдавии согласились вступить в Евросоюз без права вето

    Молдавия согласилась стать неполноценным членом ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер парламента Молдавии заявила о готовности вступить в Евросоюз с усеченными полномочиями, в частности отказаться от права вето.

    Кишинев готов отказаться от ряда полномочий при интеграции в европейское сообщество, заявила вице-спикер парламента Дойна Герман, передает ТАСС.

    «Не так уж и важно, будет ли Молдова иметь в Евросоюзе право вето или нет. Главное для нас – мир, безопасность и экономическое развитие, которое обеспечивает ЕС», – заявила политик в эфире местной радиостанции.

    Депутат отметила поддержку евроинтеграции со стороны Румынии и прибалтийских стран, признав при этом наличие скептицизма у пяти других государств. Это Франция, Германия, Италия, Люксембург и Бельгия. По ее словам, республике предстоит проделать огромный объем работы, поскольку сейчас страна не соответствует критериям вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее еврокомиссар Марта Кос анонсировала старт переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз 15 июня. Впрочем, до этого она же назвала невыполнимыми планы Молдавии по присоединению к европейскому сообществу в 2027 году.

    Вместе с тем, еще осенью 2025 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла об открытых дверях объединения для республики.

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    10 июня 2026, 11:06 • Новости дня
    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов

    Politico: ЕС создаст центры депортации для мигрантов в третьих странах

    Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В преддверии масштабной миграционной реформы страны Европы планируют узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные депортационные центры за пределами континента, пишет Politico.

    Послы государств планируют утвердить новые правила высылки нелегалов за пределы блока, пишет издание Politico. Ожидается, что масштабная реформа миграционного законодательства вступит в силу уже в пятницу.

    Министр по делам миграции Кипра Николас Иоаннидис заявил, что соглашение придаст импульс обсуждению проблемы. «Теперь, когда у нас есть правовая база, мы верим, что в ближайшие месяцы эти планы обретут реальные очертания», – отметил чиновник.

    По словам Иоаннидиса, центры возврата могут разместить вдали от европейских границ. Идею уже активно обсуждают представители Германии, Нидерландов, Дании, Австрии и Греции. Берлин и Амстердам намерены подготовить свои проекты до конца года.

    Шведский министр Йохан Форсселл сообщил о планах северных стран запустить пилотную программу для граждан Сирии, Афганистана и Сомали. Правозащитники выразили обеспокоенность возможными нарушениями прав человека, а власти Люксембурга отказались депортировать таким образом женщин и детей.

    Напомним, накануне масштабные антимигрантские погромы вспыхнули в Белфасте.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным нападение мигранта на прохожего в Белфасте.

    Между тем на этой неделе ЦАР согласилась принять депортированных из США мигрантов.

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    10 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    Брюссель потребовал от Грузии ввести санкции против России взамен на безвиз с ЕС
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз требует от Грузии ввести санкции против России, если республика хочет сохранить безвизовое сообщение с ЕС, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

    «Они нам говорят, если мы хотим безвизовое сообщение, то должны ввести санкции против России, то есть заняться самоубийством», – заявил спикер, передает ТАСС. По его словам, в случае разрушения страны пользоваться безвизовым режимом будет некому.

    Папуашвили добавил, что европейские чиновники просят Тбилиси навредить собственной экономике ради сближения с визовой политикой Брюсселя. Однако власти Грузии не намерены разрушать страну, даже если Евросоюз пытается превратить визовый вопрос в политическое оружие.

    Напомним, Евросоюз назначил на 11 июня переговоры с Грузией о возможной отмене безвизового режима.

    Ранее Папуашвили отказался присоединяться к антироссийским санкциям ради сохранения свободного въезда в Европу.

    Еврокомиссар Кая Каллас уже угрожала лишить республику действующего с 2017 года либерального визового режима.

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    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

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    10 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 159 764 беспилотника, 661 ЗРК, 29 691 танк и другие бронемашины, 1732 боевые машины РСЗО, 35 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 63 769 единиц спецтехники, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, за сутки ВС России поразили военно-морскую базу Украины.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики.

    За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

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    10 июня 2026, 20:02 • Новости дня
    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии

    Reuters: Туристы массово отменяют поездки в Латвию из-за украинских дронов

    Reuters: Дроны ВСУ разрушили турбизнес на востоке Латвии
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риск появления беспилотников Вооруженных сил Украины заставил путешественников отказаться от отдыха в восточных регионах Латвии, отмечают западные СМИ.

    Туристический бизнес на востоке Латвии пришел в упадок из-за украинских дронов. Около 500 малых предприятий, зависящих от туризма, испытывают серьезные финансовые трудности, пишет Reuters. Агентство отмечает, что путешественники стараются держаться подальше от приграничных районов страны, так как опасаются необходимости искать укрытие от украинских ударных дронов.

    По данным агентства, с отменой бронирований столкнулись уже около 85% представителей малого бизнеса. Впервые за последние несколько лет пустует гостевой дом Birdwhistles, расположенный в 50 километрах от границы с Россией.

    На протяжении двух недель в регионе сохранялась спокойная обстановка, что давало надежду на улучшение ситуации. Однако 8 июня французский истребитель НАТО сбил очередной беспилотник над территорией Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе в отставку из-за падения украинских беспилотников.

    В начале июня новый латвийский премьер Андрис Кулбергс призвал граждан проводить отпуска в пострадавшей Латгалии для поддержки экономики региона. В то же время, власти страны из-за угрозы с воздуха отменяли занятия в школах и движение поездов.

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    10 июня 2026, 07:01 • Новости дня
    «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области

    Бойцы «Севера»: ВСУ в Черниговской области переодеваются в гражданскую одежду

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, какие уловки применяют в Черниговской области боевики ВСУ, чтобы затеряться среди рядового населения.

    «Украинские волонтёры просят отправить для националистов 77-й бригады гражданскую одежду, чтобы они могли слиться с мирными жителями севера Черниговской области», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении «Северяне» крушили противника в районах Уланово, Тополя, Горки, Волфино, Малой Рыбицы, Вольной Слободы, Пустогорода, Краснополья и посёлка Хотень.

    Стрелковые бои бойцы ведут в Шосткинском районе в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 900 метров. Стрелковые бои не перестают в  Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе – в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы «Севера» продвинулись до 800 метров.

    На Харьковском направлении российские бойцы громили ВСУ в районах Карасёвки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Весёлого, Казачьей Лопани и села Уды.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Охримовка и Лосевка, а также в окрестностях населенных пунктов и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. «Северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров. В ходе стрелкового боя взят в плен военнослужащий 3 отмбр.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях). Один военнослужащий 3 отмбр ВСУ взят в плен», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о продвижении к райцентру в Краснопольском районе. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины.

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    10 июня 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили военно-морскую базу Украины
    ВС России поразили военно-морскую базу Украины
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военно-морской базе Украины.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия, временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспорта и энергетики.

    За прошлую неделю они нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

    Ранее российские войска поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.

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