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Reuters указало на угрозу обвала украинского экспорта
Reuters: Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта
Российские удары по одесским портам грозят Украине обвалом экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на крупнейшее украинское аграрное объединение UAC.
Организация предупредила, что под удар попали ключевые мощности, обеспечивающие экспорт сельхозпродукции, передает Reuters.
В последние месяцы Россия значительно усилила атаки по портовой инфраструктуре. В портах расположены десятки терминалов по перевалке зерна и масличных культур, часть из них принадлежит крупным иностранным компаниям, отмечает Reuters.
UAC заявляет, что при утрате способности терминалов быстро восстанавливаться экспорт рухнет, зернохранилища переполнятся, а фермерам не будет хватать оборотных средств для следующих посевных кампаний.
На Украину приходится значительная доля мирового экспорта зерна: в сезоне 2025/26 за рубеж уже отправлено более 34 млн тонн различных зерновых против 38,6 млн тонн за тот же период сезона 2024/25.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский аграрный сектор заявил о критических повреждениях портов Одесского узла, обеспечивающих основную часть экспорта страны.
Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельхозтоваров и полезных ископаемых.
По данным The Wall Street Journal, удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города и поставили под угрозу морской экспорт Украины.