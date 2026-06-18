Губернатор сообщил о гибели человека после атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

  • Новость часаСобянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»
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    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»
    ЦИК Армении разрешил уголовное преследование экс-президента Кочаряна
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    11 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

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    18 июня 2026, 04:51 • Новости дня

    Губернатор сообщил о гибели человека после атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

    Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Гугово погиб человек

    Tекст: Катерина Туманова

    При атаке дронов ВСУ на Ростовскую область в ночь на четверг один человек погиб, двое пострадали, сообщил в Max-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Сегодняшняя ночь принесла большое горе. В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. <...> Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь», – написал он.

    Слюсарь уточнил, что из-за атаки БПЛА поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов.

    Он подчеркнул, что режим воздушной атаки продолжается, беспилотная опасность в регионе  сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростовская область 12 июня подверглась массированной воздушной атаке. Дома престарелых эвакуированы из-за БПЛА в Ростовской области. В ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

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    17 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Росавиация: В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный центр Единой системы организации воздушного движения по представлению Минобороны ограничил полеты малой авиации.

    Мера затрагивает ряд регионов Центральной России и касается легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 километра, сообщается в канале Росавиации в Max.

    «По представлению Минобороны, Главный центр единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», – говорится в сообщении ведомства.

    Временный режим начнет действовать с 20 июня 2026 года. Ограничения сохранятся до особого уведомления.

    Ранее Министерство обороны России направило представление о введении особого режима полетов в Московской воздушной зоне.

    Ассоциация владельцев воздушных судов анонсировала полный запрет на перемещение легких самолетов на высотах до 5100 метров.

    Несколькими днями ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Сочи, Саратова и Краснодара.

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    17 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    Росатом сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН

    Лихачев сообщил о планах Росатома построить десятки энергоблоков в странах АСЕАН

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская госкорпорация «Росатом» намерена возвести множество малых атомных станций, а также несколько крупных объектов мегаваттного класса в государствах Юго-Восточной Азии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отечественные атомщики договорились о масштабном сотрудничестве с зарубежными партнерами, передает ТАСС. Речь идет о создании множества реакторов малой мощности и как минимум пяти-семи крупных станций-миллионников.

    «Все определяется, конечно же, заказчиком и его потребностями в электроэнергии. Если мы возьмем даже половину из 11 стран АСЕАН, с которыми у нас заключены межправительственные соглашения и есть базовые договоренности о форматах, то это, без всякого преувеличения, – десятки малых энергоблоков и, я думаю, что не меньше пяти-семи возможных энергоблоков уже мегаваттного класса, блоков-миллионников», – пояснил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.

    В марте Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции на вьетнамской территории.

    До этого госкорпорация «Росатом» предложила этой республике проекты наземных и плавучих станций малой мощности.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области

    Командование ВСУ создает в Черниговской области поток дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как своими решениями командование ВСУ создает потоки дезертиров.

    «В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150 отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продолжают стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, также бои идут в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях в Сумском районе, где штурмовики продвинулись на 19 участках до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурм-группы продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В ходе зачистки лесных массивов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяты в плен трое военнослужащих 119 обр ТерО», – поделились бойцы.

    На Харьковском направлении в лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров, причем стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района.

    «В лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде», – рассказали «Северяне».

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. На двух участках бойцы продвинулись на расстояние до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», –  указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» уничтожила свыше 70 БПЛА ВСУ за июнь в Харьковской области. Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых. Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск.

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    17 июня 2026, 16:46 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автобус в Брянской области пострадали восемь человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по пассажирскому автобусу в Брянской области травмы получили восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, сообщил глава Минздрава Белоруссии Александр Ходжаев.

    Ходжаев сообщил, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Брянской области, передает ТАСС.

    «На данный момент, по оперативным данным, восемь человек, из них шесть несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Находятся в нескольких больницах Брянской области», – заявил глава ведомства журналистам.

    Напомним, при ударе по этому автобусу погибла сопровождавшая детей женщина.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    На этой же трассе украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    @ max.ru/evkovalchuk

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области.

    «Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул собеседник. Парламентарий допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он считает, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – подчеркнул парламентарий.

    Военкор Александр Коц, проанализировав фотографии с места происшествия, предположил, что противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. «В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По словам Ковальчука, в результате целенаправленной атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

    Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, добавил он. «Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Мах.

    Возбуждено уголовное дело о теракте. Как уточнили в СКР, ЧП случилось на трассе А240. «В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель – Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов», – отметили в ведомстве. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело о теракте. «Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», – отметил председатель Константин Бычек.

    МИД Белоруссии осудил атаку Украины. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков. В министерстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ на автобус очередным терактом киевского режима. «Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей», – сказала она РИА «Новости».

    Примечательно, что атака ВСУ произошла на следующий день после того, Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому «быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. Белорусский лидер также подчеркнул, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит». Отметим, в Киеве ранее активизировалась антибелорусская риторика. Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии.

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    17 июня 2026, 07:07 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к городу еще шесть дронов ВСУ, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ, а позднее – еще два беспилотника. По состоянию на 7 утра среды на подлете к столице ликвидированы 18 БПЛА.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    17 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    Таиланд выразил готовность стать стратегическими воротами для бизнеса России

    Премьер Таиланда Чарнвиракул заявил о желании стать воротами для бизнеса России

    Tекст: Вера Басилая

    Таиланд готов стать стратегическими воротами для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии, заявил премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул на открытии делового форума Россия – АСЕАН в Казани.

    Таиланд готов стать стратегическими воротами для российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии. Об этом заявил премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул на открытии делового форума Россия – АСЕАН в Казани, передает РИА «Новости».

    «Находясь в самом сердце Юго-Восточной Азии, Таиланд готов выступать стратегическими воротами для российских компаний, чтобы они могли работать на огромном азиатском рынке», – подчеркнул Чарнвиракул. По его словам, глобальная экономика проходит через серьезные трансформации, связанные с развитием технологий и изменением цепочек поставок.

    Премьер отметил, что эти процессы формируют не только вызовы, но и новые перспективы для партнерства и инвестиций.

    Бизнес-форум Россия – АСЕАН начал работу на инновационной площадке казанского ИТ-парка.

    Президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи на полях саммита.

    Участники мероприятия подпишут четыре совместных документа для дальнейшего сотрудничества.

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    17 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Лавров и Аракчи обсудили меморандум Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, уделив особое внимание деталям соглашения об урегулировании разногласий между Тегераном и Вашингтоном, сообщает МИД Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ирано-американского меморандума, передает ТАСС.

    Дипломаты затронули ключевые аспекты договоренностей, направленных на снижение напряженности в отношениях с США.

    «В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», – говорится в официальном заявлении иранского министерства.

    Помимо этого, стороны рассмотрели ряд актуальных региональных проблем. В частности, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и текущей ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив настрой на дальнейшее взаимодействие.

    Аракчи анонсировал подписание меморандума с США 19 июня.

    Церемонию заключения исторического соглашения в Швейцарии посетят Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф.

    Иранская сторона возложила на Вашингтон ответственность за прекращение израильских атак на ливанскую территорию.

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    17 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Москалькова назвала удар ВСУ по детскому автобусу вопиющим терактом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА Татьяна Москалькова заявила, что атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области является вопиющим актом терроризма.

    Она отметила, что подобные действия украинской стороны прямо нарушают базовые принципы международного гуманитарного права, передает ТАСС.

    «Нападение с использованием ударного БПЛА на гражданский автобус, в котором находились 28 детей – спортсменов из братской Белоруссии, направлявшихся на отдых, находится за рамками человеческой морали», – подчеркнула Москалькова.

    По ее словам, Следственный комитет России обоснованно квалифицировал инцидент как террористический акт. Правозащитница напомнила, что международные конвенции категорически запрещают выбирать мирное население и гражданские объекты в качестве целей для военных ударов.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара по пассажирскому автобусу.

    Жертвой атаки украинского беспилотника стала супруга одного из спортивных тренеров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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