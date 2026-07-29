Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot

Tекст: Вера Басилая

Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, передает РИА «Новости».

Журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что компания отказывается предоставлять лицензии третьим странам.

«Есть еще одно серьезное препятствие – это головки самонаведения для этих ракет Patriot, и прежде всего для модели PAC-3… Эти головки производит Boeing, и, насколько мне известно, корпорация не хочет предоставлять лицензию на их производство третьим странам», – сказал корреспондент в репортаже из Киева.

Он добавил, что запуск такого сложного технологического процесса требует много времени. Кроме того, ракеты PAC-3 сейчас остро необходимы самим Соединенным Штатам для восполнения запасов ПВО. Еще одним препятствием Ваннер назвал высокий риск уничтожения производственных мощностей российскими военными.

Ранее Владимир Зеленский после закрытой встречи с Дональдом Трампом заявил о якобы полученном согласии на лицензионное производство ракет-перехватчиков.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил желание разместить эти мощности на польской территории. Сейчас выпуск ракет для Patriot по американской лицензии налажен только в Японии и Германии.

Украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Эксперты выделили четыре нерешенные проблемы для запуска подобного производства на украинской территории.

Агентство Bloomberg спрогнозировало многолетние сроки организации выпуска этих зенитных снарядов.