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Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot
Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, которая отказывается давать лицензию на головки самонаведения, сообщает Welt.
Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, передает РИА «Новости».
Журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что компания отказывается предоставлять лицензии третьим странам.
«Есть еще одно серьезное препятствие – это головки самонаведения для этих ракет Patriot, и прежде всего для модели PAC-3… Эти головки производит Boeing, и, насколько мне известно, корпорация не хочет предоставлять лицензию на их производство третьим странам», – сказал корреспондент в репортаже из Киева.
Он добавил, что запуск такого сложного технологического процесса требует много времени. Кроме того, ракеты PAC-3 сейчас остро необходимы самим Соединенным Штатам для восполнения запасов ПВО. Еще одним препятствием Ваннер назвал высокий риск уничтожения производственных мощностей российскими военными.
Ранее Владимир Зеленский после закрытой встречи с Дональдом Трампом заявил о якобы полученном согласии на лицензионное производство ракет-перехватчиков.
В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил желание разместить эти мощности на польской территории. Сейчас выпуск ракет для Patriot по американской лицензии налажен только в Японии и Германии.
Украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.
Эксперты выделили четыре нерешенные проблемы для запуска подобного производства на украинской территории.
Агентство Bloomberg спрогнозировало многолетние сроки организации выпуска этих зенитных снарядов.