Эксперт раскрыл способ работающих пенсионеров увеличить пенсионный капитал

Ключник описал схему накопления 2 млн рублей работающими пенсионерами через ПДС

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Ключника, работающие пенсионеры могут направлять часть дохода, в том числе страховую пенсию, на накопительные инструменты, пишет Газета.Ru.

Речь идет о банковских вкладах и программе долгосрочных сбережений от НПФ, которая предусматривает поддержку государства и право на налоговый вычет.

«Например, работающий пенсионер ежемесячно получает зарплату 50 тыс. рублей и страховую пенсию в 20 тыс. рублей. Если он решит направлять пенсию в ПДС, то за пять лет участия в программе накопит более 1,8 млн рублей: 1,2 млн рублей за счет личных взносов, 180 тыс. рублей господдержки и более 400 тыс. рублей – от инвестиционного дохода НПФ. Если дополнительно реинвестировать в ПДС налоговый вычет со взносов, капитал превысит 2 млн рублей», – объяснил он.

Эти средства можно получить разово или оформить как регулярные выплаты с ежегодной индексацией. При этом воспользоваться деньгами из ПДС допускается и в особых жизненных ситуациях, например при необходимости дорогостоящего лечения, без закрытия счета.

Ключник подчеркнул, что программа долгосрочных сбережений является эффективным инструментом для тех, кто хочет не только сохранить, но и приумножить пенсионные накопления при поддержке государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, программа долгосрочных сбережений ПДС с 1 января 2024 года позволяет гражданам формировать накопления на будущее с поддержкой государства в виде софинансирования взносов, налоговых вычетов и гарантии сохранности средств.

Россиянам предложили разморозить накопительную пенсию переводом средств в программу долгосрочных сбережений ПДС с возможностью получать выплаты через 15 лет или по достижении пенсионного возраста.

С 1 августа 2026 года отдельным категориям пенсионеров, включая работающих граждан и получателей накопительной пенсии, повышают выплаты или перерасчитывают доплаты с учетом взносов за 2025 год.