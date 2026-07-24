  • Новость часаЛавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис В чем состоит коллективная ответственность украинцев

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    14 комментариев
    24 июля 2026, 10:59 • Новости дня

    Мерц перетасовал правительство ФРГ из-за скандала с суррогатным материнством

    Мерц анонсировал новые министерские назначения после скандальной отставки Шпана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц запустил процесс кадрового обновления кабинета министров после резонансного ухода лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана.

    Фридрих Мерц представил план обновления состава высшего руководства страны, передает РИА «Новости».

    Катализатором изменений стал  уход Йенса Шпана с поста руководителя фракции ХДС/ХСС, о котором стало известно 18 июля. Политик покинул должность на фоне резонансной истории с рождением ребенка от суррогатной матери в США.

    «Маркус Зедер и я очень быстро пришли к согласию о том, чтобы предложить кандидатуру Торстена Фрая на пост нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге. В качестве преемника я могу предложить Нину Варкен», – заявил канцлер на специальной пресс-конференции.

    Выступление политика транслировал канал Phoenix. Варкен не только возглавит ведомство канцлера, но и получит портфель министра по особым поручениям. В свою очередь, кресло министра здравоохранения займет действующий генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

    Голосование по утверждению Фрая на новую должность запланировано на 29 июля. В Германии процедура суррогатного материнства строго запрещена законом, что и стало причиной нынешнего политического кризиса.

    Торстен Фрай ответил на все вопросы избирателей на портале обратной связи.

    Ранее руководство Христианско-демократического союза обсуждало вариант досрочной отставки Фридриха Мерца.

    23 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России

    Контрразведка ФРГ выпустила инструкцию для ВПК после заявлений Минобороны России

    В ФРГ выпустили предостережение после публикации списка МО России
    @ Oliver Berg/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны на фоне публикации Министерством обороны России списка европейских поставщиков беспилотников.

    Ведомство по защите конституции Германии (контрразведка) опубликовало рекомендации по безопасности для военно-промышленного комплекса страны, передает ТАСС. Поводом стал распространенный российским военным ведомством список европейских заводов, производящих дроны для ударов по территории России.

    В документе отмечается, что перечень министерства обороны включал 21 компанию, в том числе три немецкие. «Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) объявил эти предприятия потенциальными целями для российских вооруженных сил», – говорится в тексте инструкции.

    Контрразведка связывает публикацию этого списка с мартовской встречей канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского, где стороны договорились усилить сотрудничество. В ведомстве подчеркнули, что уровень угрозы для оборонных компаний Германии остается стабильно высоким. Ситуацию также усугубляют инциденты со шпионажем и обходом санкций.

    Предприятиям настоятельно советуют организовать полноценное управление рисками и регулярно проверять устойчивость компьютерных сетей ко взломам. Сотрудникам рекомендуют проявлять максимальную сдержанность в социальных сетях, а при поступлении подозрительных заказов немедленно связываться со спецслужбами.

    Ранее Министерство обороны России опубликовало адреса европейских производителей беспилотников для Украины.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти заводы потенциальными целями для российских военных.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за обнародования данной информации.

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    22 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России

    Политолог Соколов: Немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократии

    Политологи оценили назначение нового посла Германии в России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Крутова

    Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце весьма опытный дипломат, жизнь которого, впрочем, не имела особых связей с Москвой. Соответственно, надеяться на потепление отношений с Берлином не стоит, поскольку это требует переосмысления политики на уровне немецкого правительства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Артем Соколов и Александр Рар. Ранее к деятельности приступил новый посол ФРГ в РФ Клеменс фон Гетце.

    «Клеменс фон Гетце – дипломат с большим опытом. Ему довелось представлять ФРГ в том числе в Китае и Израиле, и, судя по открытым источникам, эта работа была успешной. Поэтому к его назначению следует отнестись серьезно», – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «Новый посол не станет сразу активно высказывать свои оценки страны пребывания. Ему предстоит войти в курс дел, изучить ситуацию на месте и выстроить рабочие контакты. Фон Гетце прежде всего профессионал, который будет последовательно проводить ту внешнеполитическую линию, которую определяет руководство ФРГ», – пояснил он.

    «Важно понимать: решения об изменении линии в отношении Москвы принимаются не в посольстве, а в ведомстве федерального канцлера. Динамика российско-германских отношений тоже зависит от более глубоких причин, прежде всего от того, как будет развиваться украинский конфликт. Поэтому надеяться на перемены в диалоге не стоит», – подчеркнул собеседник.

    «При этом у Фон Гетце есть возможность отойти от наиболее резких высказываний и жестов своего предшественника Ламбсдорффа, который оставил после себя противоречивое наследство. Но воспользуется ли новый дипломат такой возможностью, зависит скорее от общего состояния отношений между странами, чем от него лично», – добавил эксперт.

    «Стоит отметить и то, что немецкие послы в России последних лет, как правило, представители аристократических фамилий. Приставка «фон» здесь не случайна: это люди из династий, давших Германии и политиков, и дипломатов. То, что именно такие представители оказываются в Москве, является важным показателем места России в немецкой внешней политике», – пояснил собеседник.

    «Однако скромные результаты деятельности посольства кроются в кризисных явлениях внутри самой немецкой дипломатии и в обрушении российско-германских отношений после 2022 года. Это задает жесткие рамки не только представителям ФРГ, но и российской стороне», – отметил он.

    «Сейчас Германия испытывает море внутренних проблем: усиление идеологизированного «ценностного» вектора, особенно в период, когда МИД ФРГ возглавляла представитель «Зеленых» Анналена Бербок, изменение роли страны внутри западного блока и в мире. На этом фоне ждать от посла в Москве прорывов наивно», – акцентирует Соколов.

    С этим согласен и германский политолог Александр Рар. «Гетце – карьерный дипломат, который не был связан с Россией. Он будет действовать в соответствии с предоставленными указаниями из МИД ФРГ: то есть, как и его предшественник новый посол по большей части будет сидеть в офисе, изредка выезжая на «свидания» с дипведомством РФ. К сожалению, немецкие дипломаты сегодня обучены в соответствии со строгой приверженностью идеологии либеральных ценностей. Старой школы дипломатии разума в Берлине уже нет», – резюмирует собеседник.

    Ранее вступил в должность новый посол ФРГ в России Клеменс фон Гетце. Как сообщает ТАСС, этот человек обладает богатым дипломатическим опытом: в МИД Германии он работает с 1990-х годов. Окончил он исторический и юридический факультеты Университета Эрлангена-Нюрнберга в Баварии, а позже обучался в профильной академии при внешнеполитическом ведомстве.

    В период с 2012 по 2015 года Гетце руководил департаментов, занимающимся развитием отношений со странами Азии, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Позже стал официальным послом Германии и в этом качестве сменил сразу несколько стран: Израиль, Китай, Япония и Мексика.

    При этом о его возможном переходе в Россию немецкое издание Spiegel писало еще в феврале. Тогда газета, ссылаясь на источники в МИД, сообщила, что экс-посла ФРГ в РФ Александра Ламбсдорффа планируют переназначить на должность представителя страны в Израиле. Про Гетце же издание отзывалось следующим образом: «он имеет большой опыт работы в сфере внешней политики и политики безопасности».

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    22 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    Zeit: В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома

    В ФРГ одобрили производство ядерного топлива с участием Росатома
    @ Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии согласовало участие российской госкорпорации «Росатом» в производстве ядерного топлива на территории страны, пишет Zeit со ссылкой на министерство окружающей среды федеральной земли.

    Министерство окружающей среды Нижней Саксонии выдало соответствующее разрешение профильному предприятию, передает РИА «Новости».

    «Завод в Лингене теперь может производить тепловыделяющие элементы российского типа. Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило соответствующее расширение предприятия при соблюдении строгих условий безопасности», – отмечается в публикации газеты Zeit.

    Оператором завода выступает компания Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome. Предприятие намерено наладить выпуск шестиугольных топливных элементов, предназначенных для атомных электростанций российского образца. В производственном процессе будет задействована технология компании ТВЭЛ, являющейся частью структуры Росатома.

    Ранее правительство ФРГ предварительно согласовало производство ядерного топлива французским концерном при участии российской стороны.

    В 2024 году Германия увеличила импорт российского урана для завода в Лингене почти на 70%.

    Венгрия при участии Росатома начала строительство новейших энергоблоков для атомной электростанции «Пакш-2».

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    23 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Германия отложила создание флота боевых дронов из-за разногласий

    Politico: Минобороны Германии отложит создание флота боевых дронов до 2029 года

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии столкнулись с внутренними противоречиями из-за планов создания флота боевых беспилотников, что ставит под угрозу амбициозные сроки реализации проекта.

    Министерство обороны ФРГ не может прийти к единому мнению относительно закупки беспилотных летательных аппаратов, пишет Politico.

    Разногласия возникли между сторонниками приобретения австралийских дронов и теми, кто предпочитает дождаться европейских аналогов. Это может сорвать планы Берлина по формированию начального флота к 2029 году.

    Изначально планировалось закупить 12 аппаратов MQ-28 Ghost Bat австралийского подразделения Boeing в качестве временного решения. Однако внутренняя оценка ведомства показала, что ни один из доступных дронов полностью не соответствует требованиям Германии. MQ-28 потребует серьезных модификаций для выполнения задач по нанесению ударов по наземным целям, а европейские проекты пока недостаточно развиты.

    Стоимость первоначального флота оценивается примерно в 820 млн евро. В связи с этим рассматривается вариант сначала провести конкурс среди производителей, а затем принимать решение о закупке. Такой подход сдвинет сроки выбора победителя до 2027 года, что сделает невозможным развертывание флота к 2029 году. Для частичного восполнения нехватки вооружений предлагается использовать крылатые ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компании Rheinmetall и Boeing договорились совместно предлагать Бундесверу боевой беспилотник MQ-28 Ghost Bat.

    Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч барражирующих боеприпасов у стартапов Helsing и Stark Industries.

    Военно-воздушные силы страны направили ведущим оборонным предприятиям запрос на создание дальнобойных аппаратов к 2029 году.

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    21 июля 2026, 17:32 • Новости дня
    Алиев рассказал о тайных переговорах России и Германии в Баку

    Алиев рассказал о тайной встрече чиновников России и Германии в Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшие высокопоставленные чиновники из России и Германии тайно встретились в июле для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

    Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что встреча бывших российских и немецких госслужащих прошла в Азербайджане с 12 по 14 июля, передают СМИРБК.

    «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», – заявил Алиев. Он добавил, что Баку приветствует любые шаги, направленные на завершение боевых действий.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что не располагает информацией о прошедших переговорах.

    Ранее британская The Times писала об активизации в Берлине дискуссий по восстановлению каналов связи с Москвой.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подчеркнул готовность России к диалогу. При этом он отметил, что звучащие в Европе заявления пока не находят отражения в реальной политике западных стран.

    Британская пресса заметила смену настроений в немецком подходе к диалогу с Москвой. В начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на скорое участие России в мирных переговорах.

    Весной глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние встречи на территории Азербайджана.

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    22 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии

    Лавров: Россия обеспокоена планами Германии получить доступ к ядерному оружию

    Лавров заявил о тревоге из-за ядерных амбиций Германии
    @ Aaron Favila/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Информация о намерениях Берлина получить доступ к ядерному оружию вызвала глубокую тревогу российского руководства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Россия обеспокоена информацией о намерении Германии получить доступ к ядерному оружию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

    «Это действительно вызывает тревогу», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН в Маниле, комментируя планы ФРГ в ядерной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила об оценке специалистами НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость учета немецких проектов в российском военном планировании.

    Эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков предсказал обострение обстановки на европейском континенте из-за возможного ядерного статуса ФРГ.

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    21 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Устроивший стрельбу в детском саду в Германии покончил с собой

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина, подозреваемый в убийстве шести человек в немецком городе Штаде, был найден мертвым в одиночной камере исправительного учреждения.

    Министерство юстиции Нижней Саксонии сообщило о смерти подозреваемого в массовом убийстве, передает ТАСС.

    «Сегодня исправительное учреждение Бремерферде объявило о смерти подозреваемого в стрельбе в Штаде 29 июня 2026 года, в результате которой погибли шесть человек. По имеющимся на данный момент сведениям, речь идет о самоубийстве», – сказано в официальном заявлении ведомства.

    В министерстве уточнили, что признаков причастности третьих лиц к смерти арестованного нет. Тело заключенного обнаружил дежурный сотрудник во время утренней проверки 21 июля.

    В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Трагедия в Штаде произошла 29 июня, когда 45-летний мужчина открыл огонь в местном центре по уходу за детьми.

    Жертвами нападения стали шесть человек. По предварительной информации, мотивом преступления послужил конфликт из-за прав опеки над трехмесячной дочерью нападавшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стрельбу в немецком городе Штаде устроил 45-летний житель Германии с турецкими корнями.

    Причиной трагедии с шестью погибшими стал личный конфликт. За рулем машины преступника находилась родственница уполномоченного по вопросам миграции в Нижней Саксонии.

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    21 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Bild: Немецкие автомобилисты осадили чешские заправки ради дешевого топлива

    Автомобилисты из Германии устремились в Чехию за дешевым дизельным топливом

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне отмены ценовых ограничений жители ФРГ проезжают десятки километров и выстраиваются в очереди на заправках соседней страны, экономя до 80 центов с литра.

    Граждане Германии начали активно пересекать границу соседнего государства ради покупки горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Ажиотаж вызван недавним резким скачком стоимости бензина и дизеля на немецких заправках. Сильнее всего подорожало дизельное топливо, прибавившее в цене почти семь центов всего за одну неделю.

    Ситуацию усугубило прекращение действия государственной скидки в начале июля. «Незадолго до истечения срока действия в Чехии ограничения на стоимость топлива автомобилисты из Германии массово устремляются через границу. В приграничном Острове многие проводят в ожидании до одного часа, чтобы заправиться дешевым дизельным топливом», – отмечает издание.

    При стоимости около полутора евро за литр чешское горючее оказывается дешевле немецкого на 80 центов. Ради такой существенной выгоды люди проезжают до 100 километров, отправляясь в путь даже из Лейпцига. Однако уже после полуночи срок действия лимита истечет, и ценовое преимущество полностью исчезнет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период летних каникул цены на топливо в Германии достигли новых рекордных максимумов.

    Возмущенные подорожанием бензина жители страны организовали масштабный автопробег до Берлина.

    Весной европейские автомобилисты массово устремились за дешевым горючим в Калининградскую область.

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    21 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    МИД: Россия учтет ядерные разработки Германии в военном планировании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва обратит пристальное внимание на немецкие проекты в сфере создания ядерного оружия при разработке собственных оборонных стратегий, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул необходимость реакции на действия Берлина, передает РИА «Новости». Дипломат отметил значительные промышленные возможности немецкой стороны.

    «То, что делается ФРГ, это абсолютно не удивительно, тем более учитывая высокий технологический, промышленный потенциал этой страны. Конечно, это реальность, которую тоже надо учитывать в нашем военном планировании», – пояснил представитель ведомства журналистам.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила об оценках НАТО сроков создания Германией ядерного оружия за один год.

    Эксперт Александр Ермаков назвал ФРГ пороговым государством с техническими возможностями для разработки таких вооружений.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на методичные вбросы этой идеи в немецкий общественно-политический дискурс.

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    23 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Цены на газ в Германии с 2020 года выросли в пять раз

    Tекст: Денис Тельманов

    Отказ от российских энергоресурсов и обострение ситуации на Ближнем Востоке привели к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше по сравнению с 2020 годом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее признал, что отсутствие поставок из России спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис.

    «В 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час на границе Германии. В то время большая часть газа поступала из России. Европейская торговая цена в начале недели составляла чуть более 60 евро. До начала конфликта на Ближнем Востоке она составляла около 31 евро», – пишет издание.

    В настоящее время основным поставщиком газа в Германию является Норвегия, обеспечивающая около 44% потребностей страны. Нидерланды поставляют 24%, а Бельгия – 21%. Через СПГ-терминалы поступает лишь немногим более 10% импортного топлива.

    При этом норвежская компания Equinor за второй квартал 2026 года увеличила прибыль на 77% в годовом выражении, хотя добыча газа выросла всего на 3%.

    Журналисты отмечают, что Берлину не удастся найти более дешевые альтернативы в ближайшей перспективе.

    Экономика страны уже несколько лет находится в состоянии стагнации, усугубляемой высокими ценами на энергоносители после прекращения поставок российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал отсутствие поставок из России главной причиной затяжного энергетического кризиса.

    Европейские компании сильно отстали от графика заполнения подземных хранилищ газа перед зимой.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке спровоцировало резкий скачок биржевых котировок на энергоносители.

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    21 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Грушко заявил об отсутствии запросов «евротройки» на встречу

    Грушко: Послы «евротройки» не запрашивали новых встреч в МИД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии не направляли новых обращений для проведения переговоров по украинскому урегулированию в российском дипломатическом ведомстве, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

    По его словам, новых запросов от дипломатических представителей стран «евротройки» о встрече в Министерстве иностранных дел России не поступало, передает РИА «Новости».

    «Не было», – ответил он журналистам на вопрос о возможных обращениях послов.

    В июне глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии новых инициатив у послов «евротройки».

    Дипломаты Германии, Франции и Британии приезжали в российское ведомство по собственной инициативе.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью этих контактов попытку Запада получить место за столом переговоров.

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    22 июля 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии данных о якобы встрече дипломатов России и ФРГ в Баку

    Песков: У Кремля нет данных о якобы встрече России и ФРГ в Баку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль не обладает сведениями о возможных контактах делегаций из Москвы и Берлина на территории азербайджанской столицы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слухи о переговорах, передает РИА «Новости».

    «Нет, я не располагаю никакой информацией об этой встрече, поэтому мне нечего вам сказать», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопросы журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече бывших чиновников из России и Германии в Баку.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул сведение отношений между Москвой и Берлином к нулевому состоянию.

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    23 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Полиция ФРГ задержала устроившего поножовщину в торговом центре мужчину

    Tекст: Денис Тельманов

    В Штутгарте правоохранители арестовали подозреваемого в вооруженном нападении на посетительницу комплекса. Масштабная операция с привлечением вертолета завершилась поимкой злоумышленника, тяжело ранившего 47-летнюю женщину на территории молла Milaneo.

    Правоохранительные органы Германии поймали предполагаемого преступника, напавшего на посетительницу в Штутгарте, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на территории крупного коммерческого объекта.

    «В торговом центре Milaneo в Штутгарте 47-летняя женщина получила ножевые ранения. Сначала полиция оцепила здание, чтобы не дать нападавшему скрыться», – цитируют журналисты публикацию газеты Bild. Позже злоумышленника обнаружили и задержали уже за пределами оцепленной зоны.

    Для поимки беглеца силовики полностью перекрыли все входы и выходы из комплекса. Воздушное наблюдение за прилегающими улицами велось с помощью полицейского вертолета. Прибывшие на место происшествия врачи оперативно оказали помощь пострадавшей.

    Точные мотивы и обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. Следователи продолжают собирать улики и изучают записи с камер видеонаблюдения, при этом сам торговый комплекс уже возобновил работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года полиция ФРГ задержала подозреваемого в нападении с ножом на посетителей бара в Билефельде.

    В июне того же года вооруженная женщина напала на прохожих в Мюнхене. В прошлом месяце мужчина с ножом ранил нескольких посетителей торгового центра в Краснодаре.

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    22 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    В центральном офисе Deutsche Bank прошли масштабные обыски

    Прокуратура Германии провела обыски в Deutsche Bank из-за налоговых махинаций.

    Tекст: Мария Иванова

    Следователи проводят обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в рамках дела об уклонении от уплаты налогов через схемы Cum-Cum.

    Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции Германии провели оперативные мероприятия в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, передает РИА «Новости».

    Поводом для визита силовиков стали подозрения в возможных налоговых махинациях финансовой организации.

    «Следователи прокуратуры и налоговой полиции проводят с утра обыск в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Эти меры связаны с расследованием по подозрению в уклонении от уплаты налогов через финансовые схемы Cum-Cum», – говорится в публикации западных газет.

    Уточняется, что операцию проводили представители прокуратуры Дюссельдорфа. Механизм Cum-Cum предполагает краткосрочную передачу акций между местными и иностранными участниками рынка в день выплаты дивидендов. Подобные операции позволяют владельцам ценных бумаг легально снижать налоговую нагрузку на прирост капитала.

    Долгое время такие транзакции находились в серой зоне, однако в последнее время немецкие следственные органы начали относиться к ним с повышенным вниманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе немецкая полиция провела обыски в филиалах Deutsche Bank по делу об отмывании денег.

    В мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил арест на российские активы этой кредитной организации.

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    22 июля 2026, 23:02 • Новости дня
    Инженеры бундесвера начали строить укрепления на границе Польши с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие военные специалисты совместно с польской армией приступили к возведению оборонительной инфраструктуры и противотанковых заграждений по масштабной программе «Восточного щита».

    Несколько десятков военнослужащих усиленного механизированного инженерного взвода ФРГ разместились в польском учебном центре Бемово-Писке, передает РИА «Новости».

    «Инженеры бундесвера оказывают поддержку Польше в оборудовании границы с Белоруссией и… Калининградом», – отмечается в сообщении немецкого командования.

    Совместно с местными силами они будут создавать противотанковые рвы, оборудовать огневые позиции и строить полевые укрытия. Миссия контингента рассчитана до конца октября.

    Масштабные работы проходят в рамках программы «Восточный щит», запущенной в 2024 году. За четыре года Варшава планирует выделить на создание военной инфраструктуры на восточном фланге 2,5 млрд долларов.

    Власти России неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью сил НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив оправдывают сдерживанием спецоперации. Москва остается открытой к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Варшава отвергла предложение Берлина о заключении расширенного пакта о военной защите.

    В конце прошлого года Министерство обороны ФРГ анонсировало отправку военнослужащих Бундесвера для создания оборонительной линии «Восточный щит».

    Прошлым летом польские военные начали монтаж противотанковых ежей и рытье окопов на восточной границе.

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