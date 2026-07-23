  • Новость часаВС России поразили в порту Южный используемые для обеспечения ВСУ объекты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны обыграло фамилию нового главкома ВСУ цитатой из фильма
    Бастрыкин: Ущерб от действий украинских войск превысил 1 трлн рублей
    Премьер Японии решила стать политиком-бойцом
    Зеленский заявил об утрате Украиной возможностей использовать морские порты
    Российские войска освободили Белицкое в ДНР
    Учебно-боевой самолет упал в Подмосковье
    Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера Украины
    Главком ВСУ Драпатый оскорбил жителей Донбасса
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    10 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Как туризм влияет на патриотизм

    С каждым годом все больше людей у нас понимает, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы – такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    17 комментариев
    23 июля 2026, 18:05 • Общество

    Харьковское направление СВО приходит в движение

    Харьковское направление СВО приходит в движение
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области – и в последние дни на данном направлении достигнуты заметные успехи. Какие населенные пункты были освобождены, какое значение это имеет для продвижения ВС РФ и в чем заключается главная угроза для украинской обороны на данном участке?

    Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Артельное в Харьковской области. Это село находится в непосредственной близости к государственной границе РФ на участке Белгородской области.

    Занятие Артельного прошло по классическим образцам. После разведки был нанесен удар беспилотниками и самоходной артиллерией из лесопосадки, а затем штурмовики малыми группами на рассвете в кратчайшие сроки заняли позиции в населенном пункте.

    Защищаться от такого рода быстротечных штурмовых операций на Харьковском направлении противник уже не может столь же эффективно, как на некоторых других участках. Данная часть приграничной территории Харьковской области представляет собой открытое пространство с сельскохозяйственными полями, которые легко контролировать с помощью беспилотных средств. Сказывается и перевес ВС РФ в артиллерии, и эффективность работы российских штурмовиков, и недостаток беспилотных средств у противника в этом регионе.

    Небольшие приграничные населенные пункты в регионе наподобие Артельного противник превратил в опорные и перевалочные базы для малых диверсионных групп, которые могли проникать за реку Козинку на территорию России. Кроме того, именно с приграничных территорий Харьковской области противник запускает беспилотные аппараты по гражданским объектам в России. Устранение возможности терроризировать российские территории, а также опасность проникновения диверсионных групп противника – главная цель создания буферной зоны в приграничных районах, особенно в Харьковской и Сумской областях.

    В ходе операции по созданию буферной зоны в Харьковской области возникли предпосылки для продвижения ВС РФ в сторону Великого (Большого) Бурлука – относительно крупного населенного пункта на железнодорожной и автомобильной трассах Волчанск – Купянск. Это направление на южном и юго-западном участках группировки «Север» выглядит весьма перспективным.

    ВСУ долгое время считали Харьковское и Сумское направления второстепенными, концентрируясь на обороне так называемых крепостей (в первую очередь Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации). Это классическая ошибка киевского командования. В Киеве пытаются угадать так называемое направление главного удара, в результате чего пропускают неожиданные удары на тех участках, которые кажутся им второстепенными.

    Однако с начала июля российские войска в зоне ответственности группировки «Север» значительно расширили так называемую серую зону не только вдоль границы, но и на основном направлении, которое уже стало условно называться «бурлукским».

    Эта зона находится непосредственно на границе на центральном участке от крупного куста сел (Нестерово, Круглое, Бударки, Песчаное, Шабельное), из которых противник ранее производил запуски беспилотников вглубь территории России, в том числе по Московскому региону. Чуть западнее отмечается увеличение в пользу ВС РФ «серой зоны» у Варваровки и Малой Волчьей.

    Но наиболее перспективным выглядит продвижение «волчанской» группировки ВС РФ на юг. Линия боевого соприкосновения здесь давно уже ушла от Волчанска далеко в южном направлении и дошла до Белого Колодца, который превращен противником и в главный логистический узел всего Харьковского направления, и в передовой пункт обороны.

    В данный момент российские штурмовые части уже ведут бои за Белый Колодец. ВС РФ охватили Белый Колодец с севера и северо-запада, а отдельные штурмовые группы вышли уже южнее поселка. Оставшиеся в Белом Колодце подразделения противника оказались практически в полном окружении. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Часть жилой застройки и особенно поля вокруг остаются под контролем ВСУ, и кое-где отмечают даже встречные стрелковые бои – большая редкость по нынешним временам.

    Выход ВС РФ южнее и юго-восточнее Белого Колодца до реки Хотомля будет означать угрозу окружения всех сил противника на востоке Харьковской области.

    Поэтому и бои за Белый Колодец приобрели такой ожесточенный характер – они могут сильно повлиять на ситуацию и на линии боевого соприкосновения, и в целом в Белгородском пограничье (кроме Шебекинского участка, где идут самостоятельные бои, не связанные с «бурлукским» направлением).

    В результате освобождения Артельного, увеличения «серой зоны» у границы и успехов у Белого Колодца в этой части Харьковской области образуется более широкий фронт для наступления в сторону Великого Бурлука и Приколотного. Таким образом фактически разрезается вся система обороны противника на юг вплоть до Купянска.

    ВСУ еще способны создать новую линию обороны с опорой на Приколотное и затем Великий Бурлук, но в целом вся конфигурация фронта на участке группировки «Север» быстро меняется. Оперативные возможности для наступательных действий ВС РФ растут, а очевидных резервов у противника на данном направлении не просматривается.

    На западном фланге «Севера» российские войска сохраняют контроль над Графским, за которое велись ожесточенные бои в течение всего прошлого года. Противник считает именно этот участок (во фланг Волчанску) наиболее опасным для себя направлением, поскольку дорога от Графского идет непосредственно на Харьков. К слову, противник только что начал строить у Харьковской окружной автодороги оборонительные сооружения.

    В то же время основные линии обороны противника в Харьковской области располагаются заметно южнее и западнее. К ним только предстоит подойти.

    Тем не менее на наших глазах создаются предпосылки, во-первых, для существенного увеличения зоны безопасности вдоль всей границы с Харьковской областью на белгородском участке. Во-вторых, для прорыва первой оборонительной линии противника на центральном участке зоны ответственности группировки «Север». И наконец, для подготовки стратегического наступления более широким фронтом сразу на двух направлениях, одно из которых – непосредственно на Харьков.

    Группировка «Север» в сжатые сроки достигла значительных успехов. Направление, которое еще не так давно казалось второстепенным, пришло в движение. Это может внушать острожный оптимизм в успехе всей операции как по созданию буферной зоны в приграничье, так и для наступления на Харьков.

    Главное
    Путин обсудил с Совбезом обеспечение армии материалами и комплектующими
    Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила 100 долларов
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    КТК временно остановил прокачку нефти
    МВД сообщило о ликвидации грабившей бойцов СВО ОПГ
    США впервые применили бомбардировщики B-1 для ударов по Ирану
    Психолог дала рекомендации по адаптации детей в детском саду в летний период

    Российское ядерное топливо будут создавать в центре Европы

    В Германии, которая еще несколько лет назад полностью избавилась от атомных электростанций и российского газа, произошло удивительное событие. Власти ФРГ, не скрывая своего недовольства и выставляя особые условия, разрешили местному заводу производить ядерное топливо по российской технологии. Почему больше всех этому будет радоваться Франция? И зачем России, мировому лидеру атомной отрасли, участвовать в этом? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Этническая преступность потеряет прописку в России

    Госдума приняла два крупных закона, заметно ужесточающих миграционную политику. Вдвое расширены основания для депортации иностранцев. Также закрывается доступ к легальному статусу в стране для лиц с криминальным прошлым. Эксперты называют эти нововведения очередным этапом переосмысления миграционной политики, который поможет снизить тревожность в обществе. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия приблизила морскую блокаду Одессы

    «Это очень важный сигнал». Такими словами эксперты оценивают действительно беспрецедентное событие – впервые за все время конфликта России и Украины крупнейший в мире оператор контейнерных морских перевозок отказывается работать с украинским портом. Аналитики объяснили, что теперь принципиально изменится для Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    • Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

      Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

    • Украина против Сырского

      Как утверждают источники западных и украинских СМИ, Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Он не хотел, но его заставили.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    • Как избавиться от испанских слизней на участке: способы борьбы и советы для дачников

      Испанские слизни стали серьезной проблемой для дачников в разных регионах России, особенно в Московской области. Эти крупные моллюски повреждают листья, ягоды, овощи и декоративные растения, быстро размножаются во влажную погоду и могут за короткое время испортить грядки. Рассказываем, как распознать испанского слизня, чем он опасен и какие способы борьбы помогут защитить участок.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации