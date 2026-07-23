Tекст: Евгений Крутиков

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Артельное в Харьковской области. Это село находится в непосредственной близости к государственной границе РФ на участке Белгородской области.

Занятие Артельного прошло по классическим образцам. После разведки был нанесен удар беспилотниками и самоходной артиллерией из лесопосадки, а затем штурмовики малыми группами на рассвете в кратчайшие сроки заняли позиции в населенном пункте.

Защищаться от такого рода быстротечных штурмовых операций на Харьковском направлении противник уже не может столь же эффективно, как на некоторых других участках. Данная часть приграничной территории Харьковской области представляет собой открытое пространство с сельскохозяйственными полями, которые легко контролировать с помощью беспилотных средств. Сказывается и перевес ВС РФ в артиллерии, и эффективность работы российских штурмовиков, и недостаток беспилотных средств у противника в этом регионе.

Небольшие приграничные населенные пункты в регионе наподобие Артельного противник превратил в опорные и перевалочные базы для малых диверсионных групп, которые могли проникать за реку Козинку на территорию России. Кроме того, именно с приграничных территорий Харьковской области противник запускает беспилотные аппараты по гражданским объектам в России. Устранение возможности терроризировать российские территории, а также опасность проникновения диверсионных групп противника – главная цель создания буферной зоны в приграничных районах, особенно в Харьковской и Сумской областях.

В ходе операции по созданию буферной зоны в Харьковской области возникли предпосылки для продвижения ВС РФ в сторону Великого (Большого) Бурлука – относительно крупного населенного пункта на железнодорожной и автомобильной трассах Волчанск – Купянск. Это направление на южном и юго-западном участках группировки «Север» выглядит весьма перспективным.

ВСУ долгое время считали Харьковское и Сумское направления второстепенными, концентрируясь на обороне так называемых крепостей (в первую очередь Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации). Это классическая ошибка киевского командования. В Киеве пытаются угадать так называемое направление главного удара, в результате чего пропускают неожиданные удары на тех участках, которые кажутся им второстепенными.

Однако с начала июля российские войска в зоне ответственности группировки «Север» значительно расширили так называемую серую зону не только вдоль границы, но и на основном направлении, которое уже стало условно называться «бурлукским».

Эта зона находится непосредственно на границе на центральном участке от крупного куста сел (Нестерово, Круглое, Бударки, Песчаное, Шабельное), из которых противник ранее производил запуски беспилотников вглубь территории России, в том числе по Московскому региону. Чуть западнее отмечается увеличение в пользу ВС РФ «серой зоны» у Варваровки и Малой Волчьей.

Но наиболее перспективным выглядит продвижение «волчанской» группировки ВС РФ на юг. Линия боевого соприкосновения здесь давно уже ушла от Волчанска далеко в южном направлении и дошла до Белого Колодца, который превращен противником и в главный логистический узел всего Харьковского направления, и в передовой пункт обороны.

В данный момент российские штурмовые части уже ведут бои за Белый Колодец. ВС РФ охватили Белый Колодец с севера и северо-запада, а отдельные штурмовые группы вышли уже южнее поселка. Оставшиеся в Белом Колодце подразделения противника оказались практически в полном окружении. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Часть жилой застройки и особенно поля вокруг остаются под контролем ВСУ, и кое-где отмечают даже встречные стрелковые бои – большая редкость по нынешним временам.

Выход ВС РФ южнее и юго-восточнее Белого Колодца до реки Хотомля будет означать угрозу окружения всех сил противника на востоке Харьковской области.

Поэтому и бои за Белый Колодец приобрели такой ожесточенный характер – они могут сильно повлиять на ситуацию и на линии боевого соприкосновения, и в целом в Белгородском пограничье (кроме Шебекинского участка, где идут самостоятельные бои, не связанные с «бурлукским» направлением).

В результате освобождения Артельного, увеличения «серой зоны» у границы и успехов у Белого Колодца в этой части Харьковской области образуется более широкий фронт для наступления в сторону Великого Бурлука и Приколотного. Таким образом фактически разрезается вся система обороны противника на юг вплоть до Купянска.

ВСУ еще способны создать новую линию обороны с опорой на Приколотное и затем Великий Бурлук, но в целом вся конфигурация фронта на участке группировки «Север» быстро меняется. Оперативные возможности для наступательных действий ВС РФ растут, а очевидных резервов у противника на данном направлении не просматривается.

На западном фланге «Севера» российские войска сохраняют контроль над Графским, за которое велись ожесточенные бои в течение всего прошлого года. Противник считает именно этот участок (во фланг Волчанску) наиболее опасным для себя направлением, поскольку дорога от Графского идет непосредственно на Харьков. К слову, противник только что начал строить у Харьковской окружной автодороги оборонительные сооружения.

В то же время основные линии обороны противника в Харьковской области располагаются заметно южнее и западнее. К ним только предстоит подойти.

Тем не менее на наших глазах создаются предпосылки, во-первых, для существенного увеличения зоны безопасности вдоль всей границы с Харьковской областью на белгородском участке. Во-вторых, для прорыва первой оборонительной линии противника на центральном участке зоны ответственности группировки «Север». И наконец, для подготовки стратегического наступления более широким фронтом сразу на двух направлениях, одно из которых – непосредственно на Харьков.

Группировка «Север» в сжатые сроки достигла значительных успехов. Направление, которое еще не так давно казалось второстепенным, пришло в движение. Это может внушать острожный оптимизм в успехе всей операции как по созданию буферной зоны в приграничье, так и для наступления на Харьков.