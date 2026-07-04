Россия взломала «боевой кристалл» ВСУ в Донбассе

Tекст: Андрей Резчиков

Россия полностью освободила Константиновкe, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

Константиновка – один из промышленных центров Донбасса, активные бои за ее освобождение шли с осени 2025 года. Подступы к городу российская армия начала формировать в августе-сентябре 2025 года, после продвижения в районах Часова Яра и Торецка.

Как напомнил военкор, Герой России Евгений Поддубный, в числе освобожденных территорий – частный сектор на юго-западе, высотные микрорайоны «Южный» и «Второй», а также район «Цинковый», где находились пункты управления и базы беспилотников.

Помимо этого, зачищены административные здания в микрорайоне «Центральный», квартал «Красный городок» и промышленные зоны металлургического комбината «Мегатекс» и завода «Автостекло». Также под контроль перешли узел у железнодорожного вокзала, завод «Стройстекло» и исторический центр Константиновки с множеством бункеров. Освобождены промзона завода утяжелителей и территория животноводческого комплекса. По его словам, подразделения не сбавляют темп и вместе с группировкой «Центр» продвигаются к следующему рубежу – Дружковке.

В пятницу вечером президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки. Глава государства заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые прямо из центра Константиновки по видеосвязи рассказывали президенту о ситуации в городе.

Путин попросил показать ему картинку города с дронов-разведчиков. Детальная видеофиксация с беспилотников уничтожает любые сомнения и спекуляции украинской пропаганды. На многочисленных роликах представлены прямые доказательства взятия очередной крепости украинского режима, которую в западных СМИ называли важнейшим элементом обороны ВСУ.

Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач. «Я прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно, и, разумеется, как я уже говорил, всех наиболее отличившихся необходимо представить к государственным наградам», – сказал российский лидер.

В ходе совещания президент дал понять, что реальные победы России в любом случае разрушат иллюзии врага. «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку. Поскольку эти лицедеи, а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому и не учили, своими действиями и заявлениями, безусловно, дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», – сказал Путин.

При этом президент отметил, что «командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно преодолевать, конечно, естественные в этих условиях трудности, делать все необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов и обеспечить безусловное выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции, разработанной Генштабом Вооруженных Сил».

С докладом также выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов, который рассказал о ситуации в зоне проведения спецоперации. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит российской армии: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

В завершение совещания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

В субботу начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге для прессы напомнил, что Киев укреплял оборону Константиновки с 2014 года, активно наращивал ее после падения Артемовска (Бахмута). Для ее удержания противник сформировал мощную группировку. В ее состав вошли семь бригад, включающих 45 батальонов численностью до 15,5 тыс. бойцов.

По его словам, освобожденная Константиновка является ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе – Краматорско-Славянской агломерации. «Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», – отметил Рудской.

Генерал-полковник подчеркнул, что «задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены».

В экспертной среде говорят, что взятие Константиновки – тяжелейшее пропагандистское и военное поражение для Киева. Для России это означает выход на финальный рубеж перед Славянском и Краматорском – последними крупными городами региона, находящимися под контролем Киева.

«Освобождение Константиновки – событие ожидаемое, но от этого не менее знаковое. По сути, это один из трех стержневых городов Славяно-Краматорской агломерации. Это был крупнейший логистический центр противника в битве за Донбасс: через него шло снабжение оружием, это ключевой транспортный узел... Теперь с юго-запада открыт путь на Дружковку и далее – на Краматорск.

Это не просто тактический или оперативно-тактический успех, это стратегический перелом в рамках специальной военной операции»,

– считает военный эксперт Василий Дандыкин.

«Освобождение Константиновки действительно означает выход на финальный рубеж перед Славянском и Краматорском, и стратегический вес этой операции колоссален.

Взломан ключевой рубеж обороны, который ВСУ выстраивали как единый узел – своего рода «боевой кристалл» или ромб: Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка.

Взятие Константиновки открывает дорогу и на Славянск, и на Краматорск, тем более, что с других направлений мы к ним тоже подходим. Это по-настоящему крупный город – пятый по размеру в Донецкой агломерации, больше, чем Артемовск, который мы в свое время брали, и больше многих других «крепостей». Сопротивление было упорным, но рубеж прорван», – добавляет военный эксперт Владислав Шурыгин.

То, что доклад принимал лично Верховный главнокомандующий, абсолютно оправдано значением этого события. «И это ломает всю украинскую пропагандистскую повестку последнего полугода, которая строилась на том, что Россия якобы остановилась, не способна побеждать, а Украина нащупала стратегию, позволяющую отбросить нас назад. Все это подкреплялось видео дальних ударов. На этом фоне такая громкая победа очень серьезно обрушивает победный нарратив противника», – подчеркивает спикер.

По мнению Дандыкина, после Константиновки российская армия выходит на финальный рубеж перед Краматорском и Славянском, которые ВСУ считают своими «фортециями».

«Но важно понимать: работает не только группировка «Юг». С севера поджимает группировка «Запад» – Красный Лиман вот-вот будет зачищен, задача там – выход на Светогорск и госграницу, это уже Харьковская область, – продолжил спикер. – А южнее – Днепропетровская область, где активно действуют группировки «Центр» и «Юг». Количество неосвобожденных городов в ДНР сейчас можно пересчитать на пальцах одной руки: Краматорск, Славянск, Дружковка, Доброполье, Очеретино. В Доброполье наши уже вошли. Паузы не будет, бои идут безостановочно. Это – полное освобождение Донбасса в обозримый период».

Что касается стиля управления – прибытие президента на вспомогательный командный пункт, его благодарность героям Константиновки от имени всей страны и постановка задач на летнюю кампанию в прямом, по сути, эфире – это абсолютно рядовая, нормальная процедура для Верховного главнокомандующего, пояснил Шурыгин. «Мы такое уже видели. Были случаи, когда Путин принимал доклады прямо от командира батальона, находившегося на передовой – например, во время взятия Покровска. Это стиль человека, который управляет операцией, находясь в постоянном контакте с войсками», – подчеркивает эксперт.

И то, что президент России благодарит героев Константиновки от имени всей страны и ставит новые задачи на летнюю кампанию, говорит о многом, добавляет Дандыкин.

«Во-первых, президент подчеркнул: массированные удары по противнику прекращаться не должны. Удар по Киеву и окрестностям – это только начало. Впереди, вполне вероятно, еще более мощная серия, возможно, с применением других средств, включая «Орешник». Противник пытается перегруппироваться – перебрасывает подразделения на Черниговское направление, но это не подготовка к нашему наступлению, а попытка устроить провокацию на границе с Брянской областью. Однако никакого «второго Курска» у них уже не выйдет: наиболее подготовленных и мотивированных выбили. На Запорожском направлении, куда бросали всех, включая насильно мобилизованных, результата нет – наша группировка «Днепр» уже в девяти километрах от окраины Запорожья, бои развернутся за Орехов, последний крупный город перед ним», – отметил собеседник.

Именно эти факторы, по мнению Дандыкина, позволили полностью перехватить стратегическую инициативу по всей линии фронта. «Армия переходит на новые штаты: бригады становятся дивизиями, наращивается огневая мощь. Условия остановиться по линии соприкосновения и ограничиться четырьмя регионами нас абсолютно не устраивают. Президент откровенно говорит об этом, в том числе с командирами дивизий и бригад – непосредственными героями этих событий», – подчеркивает спикер.

Диалог, когда командир с передовой заявляет: «Победа будет за нами», а Верховный главнокомандующий отвечает: «Не сомневаюсь» – отражает глубинное единение от штурмовика до главы государства, поясняет эксперт.

«Эти бойцы рискуют жизнью, эвакуируют мирное население, заботятся о животных в зоне боев. Ничто не ушло со времен Великой Отечественной – это достойные наследники, с теми же принципами, с тем же гуманизмом. Но это не отменяет ненависти к врагу, потому что за ним стоит НАТО, и это очевидно. Президент постоянно подчеркивает: главный герой – тот, кто на острие, штурмовик, закрепляющий успех всех родов войск и ВКС. Им гарантирована поддержка, а задача СВО будет выполнена. Никто не обещает сохранность киевского режима. Освобождение Константиновки – один из таких посылов, и временные администрации ВСУ уже бегут дальше на запад», – отметил собеседник.

По словам Шурыгина, теперь Украина будет лихорадочно искать, чем ответить на это тяжелейшее пропагандистское и военное поражение: «Они бросят все ресурсы, чтобы смазать эффект. Следует ждать либо террористических атак, либо даже какой-то авантюры – попытки высадиться в Крыму или в другом месте. Вариантов много, и к этому надо быть готовыми».

Президент особо отметил: массированные удары по украинской столице доказали свою эффективность, перегружая ПВО противника, и эта тактика должна продолжаться. «За счет чего достигается результат? Тактика отработана за последние семь-восемь месяцев и уже понятна. Мы не штурмуем в лоб. Мы действуем охватами, одновременно перерезая логистику – сначала фланговую, потом тыловую, окончательно лишая противника возможности поддерживать войска. Дальше идет постоянное воздействие с воздуха: дроны, авиаудары. И после того, как оборона серьезно «размягчается», в дело вступают штурмовые группы. Это нормальная, хорошо зарекомендовавшая себя тактика», – пояснил спикер.

По мнению собеседника, на Константиновском направлении следующая цель – Дружковка. «При этом мы уже подходим к Славянску и Краматорску с других направлений.

Я думаю, в перспективе нас ждет штурм Славянска. Перед этим будет завершено взятие Красного Лимана и освобождение Светогорска, где также ведутся бои.

Как минимум три крупных населенных пункта, в которых мы уже воюем, – и паузы не предвидится. Наступление продолжается по всей логике перехваченной стратегической инициативы», – прогнозирует Шурыгин.

Что касается зоны безопасности на российских исторических землях – Харьковская, Сумская и Днепропетровская области – здесь действует простой принцип: чем больше ударов по нашей инфраструктуре, тем шире эта зона.

«И Верховный главнокомандующий впервые четко назвал эти города русскими. Я говорю о Сумах, Харькове, Днепропетровске. Вполне вероятно, и Чернигов. Противник будет игнорировать этот принцип ровно до тех пор, пока ему позволяют спонсоры, потому что от сопротивления зависит личная выживаемость Зеленского и его окружения. Им глубоко наплевать на людей – Запад уже решает вопрос возвращения беженцев-мужчин обратно, выжимать будут до последнего украинца, а потом переключатся на прибалтов, шведов и финнов. Если проводить историческую аналогию – гитлеровский режим сопротивлялся до конца, даже после формальной победы в апреле-мае 45-го шли страшные бои. Так и здесь: денацификация – это вопрос, который не снимается. Только осиновый кол», – заключил Дандыкин.