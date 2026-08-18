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В Одессе военком пытался душить бросавшего в микроавтобус ТЦК камни мальчика
В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) схватил за шею и начал душить несовершеннолетнего, который бросал камни в микроавтобус ТЦК.
В Одессе произошел инцидент с участием сотрудника территориального центра комплектования и несовершеннолетнего. На опубликованных в Сети кадрах мужчина удерживает школьника за шею, в то время как ребенок пытается вырваться. Рядом с ними находятся другие подростки.
Конфликт произошел после того, как школьник начал бросать камни в проезжающий автомобиль ТЦК, сотрудники которого отлавливали военнообязанных в этом районе. В ответ на это представитель военкомата поймал ребенка и начал его душить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле неизвестные в камуфляже силой увезли жителя Одессы на микроавтобусе. Весной группа подростков отбила мужчину у сотрудников военкомата.
В конце прошлого года местные жители разгромили служебный автобус территориального центра комплектования.
Видео нападения работника ТЦК на ребенка в Одессе смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».