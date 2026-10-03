Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

Сергей Худиев
Как изгнать бесов из рекламы
Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.
Тимофей Бордачёв
Главные угрозы современности требуют сложных решений
Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.
Борис Джерелиевский
Греческая «реконкиста» опирается на Израиль
Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».