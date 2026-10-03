  • Новость часаМИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
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    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    10 комментариев
    3 октября 2026, 13:41 • Новости дня

    NYT: Вопрос продажи зарубежных активов «Лукойла» включен в переговоры по Украине

    NYT: Тема продажи активов «Лукойла» включена в переговоры РФ и США по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Вопрос о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» стал одной из тем переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине, пишет The New York Times.

    По информации газеты, за сделку выступает американский финансист Тодд Боули, передает ТАСС.

    Вашингтон готов пойти на сделку, чтобы показать серьезность намерений по перезагрузке двусторонних отношений, полагает администрация президента США Дональда Трампа.

    Крупными инвесторами могут стать фонды из Катара и Абу-Даби, отмечает The New York Times. На администрацию Трампа также влияет ситуация на рынке дизтоплива и авиакеросина, обострившаяся после начала конфликта на Ближнем Востоке.

    В октябре 2025 года Британия и США включили «Лукойл» в санкционные списки, при этом рестрикции не затронули некоторые проекты. Позже компания сообщила о намерении продать международные активы, получив предложение от Gunvor, но сделка сорвалась из-за позиции Минфина США.

    В январе «Лукойл» договорился с американской Carlyle о продаже владеющей зарубежными активами Lukoil International GmbH, соглашение требует разрешения властей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минфин США продлил генеральную лицензию на операции с зарубежными активами «Лукойла».

    В марте глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата.

    В феврале Midad подписала предварительное соглашение с российской компанией о приобретении санкционных активов.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

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    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
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    4 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

    The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Запада в частном порядке составляют запасные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, сообщили дипломатические источники европейских СМИ.

    Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

    «Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

    Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».

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    2 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Голливудский актер Майкл Дуглас спустя четыре десятилетия признался в тайном романе с партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер.

    В отрывке из своих предстоящих мемуаров «Чертовски хорошая поездка» 82-летний Дуглас описал романтику на съемочной площадке 1984 года, пишет Page Six.

    На момент съемок Дуглас состоял в браке с Диандрой Лукер, однако, по его словам, супруги жили раздельно и оба имели внебрачные связи. Актер также рассказал о коротком романе со сценаристкой картины Дайан Томас, предшествовавшем его сближению с Тернер.

    По воспоминаниям Дугласа, взаимное влечение между ним и партнершей возникло сразу. Сначала они стали друзьями, затем коллегами и любовниками. Актер подчеркнул, что отношения не были мимолетной интрижкой. После съемок в джунглях он тайно приходил в гостиничный номер Тернер, когда остальные участники группы уже спали.

    Роман скрывали от режиссера Роберта Земекиса, актера Дэнни Де Вито и других коллег. Отношения прекратились после приезда на съемки в Мексику Лукер с сыном Кэмероном.

    Как рассказал Дуглас, жена заподозрила неладное и, оставшись наедине с Тернер, напомнила, что по-прежнему состоит с ним в браке. При этом супруги по-разному понимали условия своего раздельного проживания. Тернер не хотела вмешиваться в чужие отношения, и они с Дугласом расстались.

    Актер вернулся к жене ради сына, однако впоследствии счел это решение ошибкой. По его признанию, после первого расставания их отношения уже не стали прежними.

    Дуглас объяснил, что все эти годы они с Тернер придерживались общей версии событий: признавали взаимное влечение и флирт, но отрицали роман. В мемуарах актер признал, что эта история была неправдой.

    После расставания артисты продолжили работать вместе. В 1985 году они снялись в «Жемчужине Нила», продолжении «Романа с камнем», а позднее появились в «Войне Роуз» и сериале «Метод Комински».

    Сама Тернер ранее рассказывала о сильном взаимном влечении к Дугласу. В интервью Guardian в 2023 году она допускала, что они начинали влюбляться, но утверждала, что приезд его жены положил конец сближению.

    Впоследствии Дуглас женился на Кэтрин Зете-Джонс, с которой у него двое детей. Тернер с 1984 по 2007 год состояла в браке с Джеем Уайссом, у них есть дочь Рэйчел.

    Мемуары Дугласа поступят в продажу во вторник.

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    2 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

    В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил, что Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.

    Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

    Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

    По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

    Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

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    2 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате

    Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки

    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о том, что пилотами экстренно севшего рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказалась результатом неудачной шутки в чате израильских журналистов.

    Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.

    Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.

    Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.

    В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.

    В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.

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    2 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Киева массово покидают украинскую столицу на фоне масштабного транспортного коллапса, при этом количество свободных квартир для аренды стремительно растет, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Инсайдер», транспортный коллапс в Киеве образовался из-за перекрытия местными властями движения по крупнейшим мостам через Днепр – Южному, мосту Метро и мосту Патона, передает ТАСС.

    Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко отметил, что пассажиропоток между левым и правым берегами столицы достигает 40 тыс. человек в час. Он подчеркнул, что всего автобусного парка города не хватит для перевозки людей через реку в условиях закрытых мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве было перекрыто движение по трем мостам через Днепр.

    В четверг движение по Южному мосту остановили после серии взрывов.

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    3 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20

    Шерпа России Агафонов: Принятие Польши нарушило бы сбалансированный состав G20

    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Включение Польши в Группу двадцати (G20) нарушило бы сбалансированный состав объединения, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.

    Польша в данный момент участвует в мероприятиях в США в качестве специального гостя, а американская сторона обсуждает ее возможное включение в G20, ссылаясь на ее экономический потенциал, пишет ТАСС.

    «Главная ценность „двадцатки“ и что позволяет ей в целом выступать в качестве площадки, к мнению которой в итоге все прислушиваются, это именно ее сбалансированный состав», – заявил Агафонов, подчеркнув, что принятие Польши нарушило бы этот баланс из-за перепредставленности Европы.

    Он отметил, что для изменения состава необходим консенсус всех участников, и у европейских стран могли бы возникнуть вопросы о причинах выбора именно Польши.

    «В конце концов, если американцы считают, что Польша настолько экономически важна, пусть станет восьмой в „семерке“. Будет „большая восьмерка“ с участием Польши», – заключил представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития России Максим Решетников раскрыл детали контактов с делегацией США на полях саммита G20.

    В прошлом месяце США выразили надежду на участие президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами.

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    3 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    @ ВС России поразили Северный мост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по стратегически важной инфраструктуре в Киеве и области, а также атаковали судно в Черном море, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают уничтожение украинских инфраструктурных объектов и морских судов, задействованных в военных целях, передает Минобороны.

    В ходе ночных атак беспилотники нанесли удары по стратегически важным целям.

    В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр. Эта переправа играла ключевую роль в переброске войск и обеспечении военной логистики украинской армии.

    Кроме того, в Киевской области уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения войск.

    В северо-западной части Черного моря атаковано грузовое судно, перевозившее в Одессу грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве.

    В конце сентября беспилотники нанесли удары по киевскому центру поддержки спутниковой системы Starlink.

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    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

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    4 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (11)
    3 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова

    Итальянский переводчик Кокорулло: Слова тоска и авось самые сложные

    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянский писатель и переводчик Франческо Кокорулло назвал русские слова «тоска», «авось» и «сутки» самыми сложными для перевода на итальянский язык.

    Понятие «тоска» можно лишь приблизительно передать сочетанием таких слов, как «меланхолия» и «ностальгия», пишет РИА «Новости».

    «Это что-то между меланхолией, скукой, ностальгией. Это ощущение внутренней пустоты, когда тебе чего-то не хватает. Достаточно пессимистическое чувство, которое мы часто встречаем в русской литературе. Мы никогда не передаем его точно так, как в русском, потому что просто нет эквивалента», – заявил Кокорулло.

    Писатель также привел пример слов «совесть» и «сознание», которым в итальянском языке соответствует одно слово coscienza. Одним из своих любимых русских слов Кокорулло назвал «авось», охарактеризовав его как «надежду на будущее, на что-то, не имея ничего в руках».

    Кроме того, итальянец выделил слово «сутки», отметив, что в его родном языке нет отдельного термина для обозначения 24 часов, вместо него используется слово giorno, означающее «день». Наличие таких слов делает русский язык более сложным для изучения итальянцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка.

    В апреле певец Аль Бано пообещал исполнить песню на русском языке на концерте.

    В прошлом году в Пекине пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык.

    Комментарии (6)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (3)
    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

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    2 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира

    Филиппо: Канцлера ФРГ Мерца и генсека НАТО Рютте освистали на премии в Мюнстере

    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали во время вручения международной премии Вестфальского мира в немецком Мюнстере, сообщил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «У вас руки в крови!» <…> Вот так вчера в Мюнстере толпа встретила с гулом неодобрения немецкого канцлера Мерца и главу НАТО Рютте», – написал политик в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В пятницу телерадиокомпания WDR со ссылкой на данные местной полиции сообщила, что акции протеста против вручения НАТО и Рютте международной премии прошли в Мюнстере. Церемония состоялась в четверг с участием Мерца и генсека Североатлантического альянса.

    В четверг Рютте отметил, что лицензия на ракеты для Patriot не поможет ВСУ в краткосрочной перспективе.

    В среду он подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    Комментарии (8)
    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

    Комментарии (6)
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    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
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    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
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    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Женщина ведет русских в латвийский парламент

    В субботу, 3 октября, в Латвии проходят выборы в парламент страны, Сейм. Вся предвыборная кампания была отмечена яростным давлением на партию «Суверенная власть» – единственную политическую силу, отстаивающую права русского населения. Как справлялась с этим давлением лидер партии Юлия Степаненко – и каковы шансы русских создать свое представительство в парламенте Латвии? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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