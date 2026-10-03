NYT: Вопрос продажи зарубежных активов «Лукойла» включен в переговоры по Украине

NYT: Тема продажи активов «Лукойла» включена в переговоры РФ и США по Украине

Tекст: Мария Иванова

По информации газеты, за сделку выступает американский финансист Тодд Боули, передает ТАСС.

Вашингтон готов пойти на сделку, чтобы показать серьезность намерений по перезагрузке двусторонних отношений, полагает администрация президента США Дональда Трампа.

Крупными инвесторами могут стать фонды из Катара и Абу-Даби, отмечает The New York Times. На администрацию Трампа также влияет ситуация на рынке дизтоплива и авиакеросина, обострившаяся после начала конфликта на Ближнем Востоке.

В октябре 2025 года Британия и США включили «Лукойл» в санкционные списки, при этом рестрикции не затронули некоторые проекты. Позже компания сообщила о намерении продать международные активы, получив предложение от Gunvor, но сделка сорвалась из-за позиции Минфина США.

В январе «Лукойл» договорился с американской Carlyle о продаже владеющей зарубежными активами Lukoil International GmbH, соглашение требует разрешения властей США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Минфин США продлил генеральную лицензию на операции с зарубежными активами «Лукойла».

В марте глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата.

В феврале Midad подписала предварительное соглашение с российской компанией о приобретении санкционных активов.