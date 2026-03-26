  Системы ПВО за три часа сбили 30 украинских БПЛА
    Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии
    Археолог Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО
    Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Пентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 22:30 • Новости дня

    Лавров назвал санкции против «Лукойла» и «Роснефти» попыткой рейдерского захвата

    Tекст: Антон Антонов

    Зарубежные активы компаний «Лукойл» и «Роснефть» столкнулись с попытками рейдерского захвата, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Были введены санкции против российских компаний ПАО «Лукойл» и ГК «Роснефть». Весь их зарубежный бизнес сейчас подвергается попытке рейдерского захвата», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

    Глава МИД России также прокомментировал действия США по поводу поставок российской нефти. По его словам, танкеры, с которых американские власти якобы «разрешили» продавать российскую нефть, и ранее самостоятельно следовали к своим пунктам назначения.

    Лавров выразил мнение, что официальные заявления американских властей о «благосклонности» по отношению к экспорту российской нефти не отражают сути происходящего. Он подчеркнул, что реальное движение танкеров от этого не изменилось и поставки продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла» в октябре. После начала конфликта с Ираном Вашингтон заявил об отмене части санкций против нефтяного сектора некоторых стран, чтобы снизить цены. Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, ограничив действие лицензии сроком до 11 апреля 2026 года.

    26 марта 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее премьер Британии Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства подсанкционные суда.

    «Намерение Лондона закрыть доступ в пролив Ла-Манш судам так называемого «теневого флота» России – игра на провокацию», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Собеседник напомнил, что Ла-Манш – важный торговый путь, и международное морское право не позволяет Британии и Франции нарушать свободу судоходства в проливе.

    «Судно может быть задержано в британских территориальных водах, но для этого должны быть веские основания. Односторонние санкции таковыми не являются», – добавил эксперт. Как бы то ни было, по прогнозам аналитика, предпринимаемые Британией шаги затруднят российский экспорт энергоресурсов.

    В этой связи право свободного прохода может быть гарантировано за счет конвойного сопровождения, считает Анпилогов. «Другое дело, что это станет дополнительной нагрузкой на ВМФ России, который должен действовать на достаточном удалении от своих баз. Кроме того, маршрут военных кораблей пройдет через Датский пролив, что будет использоваться Западом для нагнетания истерии», – рассуждает спикер.

    На этом фоне он допускает, что торговые суда, перевозящие как нефть, так и сложное оборудование, начнут обходить британские острова, чтобы не входить в территориальные воды. «Впрочем, у Москвы есть инструменты для противодействия недружественным действиям Лондона. Среди них, в частности, – запрет судам Британии на проход через Северный морской путь, а также создание трудностей силами союзников России», – акцентировал аналитик.

    В качестве примера он привел ситуацию вокруг Ормузского пролива, который заблокирован для британцев. «Лондону следует помнить, что в игру, ими затеянную, можно играть вдвоем, и их собственный флот так же может подвергаться различным симметричным или асимметричным воздействиям», – заключил Анпилогов.

    Ранее Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда «теневого флота» России. В сообщении правительства Соединенного королевства отмечается, что Лондон закроет доступ в пролив Ла-Манш подсанкционным судам, вынуждая их либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо рисковать.

    Согласно заявлению, прежде чем провести операцию, правоохранители, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать каждое судно в индивидуальном порядке, а в случае задержания владельцам, оператору и экипажу судна будет грозить уголовное преследование за нарушение британского закона о санкциях. Всего Британия ввела ограничения в отношении 544 судов, связанных, как утверждается, с Россией.

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было. «При таком раскладе Британия может в итоге перехватить полномочия и у самого Стармера за пропаганду разрушения западной цивилизации», – написал он в соцсетях.

    Напомним, помощник президента Николай Патрушев сообщал, что Москва рассматривает вопрос сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и даже размещение на судах специальных средств защиты. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений.

    26 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Индийские НПЗ перешли на альтернативные валюты для закупок нефти у России
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Переработчики нефти из Индии на фоне растущей геополитической напряженности начали активнее уходить от доллара, рассчитываясь за российское сырье рупиями с последующей конвертацией.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы все чаще отказываются от доллара при оплате поставок российской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Как уточняют источники, расчеты осуществляются через отправку рупий на специальные зарубежные банковские счета, которые принадлежат российским покупателям. Затем рупии конвертируют в дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов или китайские юани. Уточняется, что ряду подобных сделок помогают некоторые индийские банки с ограниченным присутствием за рубежом.

    Собеседники агентства добавили, что помимо дирхама и юаня компании рассматривают также сингапурский и гонконгский доллары. При этом возможность проведения операций, по их словам, зависит от степени уверенности отдельных банков в таких транзакциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне смягчения американских санкций Индия существенно увеличила закупки российской нефти.

    Осенью вице-премьер Александр Новак заявлял о начале расчетов Индии за российскую нефть в юанях при сохранении основной части платежей в рублях.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря

    Эксперт Юшков: Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усилит разрыв глобального рынка

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, а также усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе.

    «Баб-эль-Мандебский пролив имеет большое экономическое и стратегическое значение и фактически является входом в Красное море. По нему идут товары из Европы в Азию и обратно», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», – описал собеседник, оговорившись, что сейчас ситуация поменялась: объемы ближневосточной нефти сократились.

    Как бы то ни было, перекрытие еще одного пролива усилит тенденции к разрыву глобального рынка, усложнит поставки товаров из Европы в Азию и наоборот, считает Юшков. «У маршрута через Красное море есть хотя бы альтернативный через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Но это приведет к дополнительным издержкам на транспортировку, которые будут заложены в стоимость, в том числе, СПГ, нефти», – отметил он.

    По оценкам аналитика, напряженность вокруг Баб-эль-Мандебского пролива важна еще и потому, что его перекрытие будет означать вступление йеменского движения «Ансар Аллах» в войну на стороне Ирана. «Хуситы могут обстреливать порт Янбу на побережье Красного моря – конечную точку нефтепровода «Восток – Запад» Саудовской Аравии», – уточнил собеседник, напомнив, что этот объект ранее становился целью ударов Тегерана.

    «Стоит ожидать, что такие действия в результате приведут к повреждению нефтепровода и сокращению Эр-Риядом экспорта ресурсов. Это станет дополнительным фактором для роста цен», – заключил экономист.

    Ранее Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят придумать решение проблемы Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив», – сказал он.

    По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит «за подготовкой и развитием событий на фронтах противника». «Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки, – подчеркнул источник.

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. В середине марта высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США.

    Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран разрешил проход через Ормузский пролив судам дружественных стран, среди них – Россия, Индия и Китай. Напомним, после начала военной операции США и Израиля коридор, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    26 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Молдавии позволили «Лукойлу» реализовать на своих АЗС имеющиеся запасы топлива с целью смягчения энергокризиса и дефицита горючего.

    Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил, что «Лукойл» получил временное разрешение вернуться на рынок страны, передает РИА «Новости».

    Компания может продавать только ранее накопленные запасы топлива на принадлежащих ей автозаправках, чтобы обеспечить гражданам доступ к горючему в условиях энергокризиса.

    Мера была принята на фоне роста цен на топливо и экстренного повышения тарифов на междугородние и пригородные пассажирские перевозки, что было одобрено на чрезвычайном заседании правительства.

    Решение также связано с временным закрытием части крупных заправок, которыми управляет «Лукойл-Молдова».

    «Чтобы граждане имели доступ к топливу там, где им удобнее, было утверждено, что исключительно для закупки нефтепродуктов на местном рынке и их продажи в национальной сети автозаправочных станций оператор "Лукойл" может использовать только имеющиеся источники для пополнения своих запасов, включая дизельное топливо, на всех принадлежащих ему станциях», – отмечается в сообщении центра.

    В октябре власти США ввели санкции против «Лукойла» и других российских нефтяных компаний, что осложнило работу дочерних структур.

    По данным министра инфраструктуры Молдавии Владимира Боли, «Лукойл» также является единственным поставщиком керосина для аэропорта Кишинева и владеет инфраструктурой хранения и снабжения топлива для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии из-за того, что страна присоединилась к американским санкциям.

    Сеть автозаправочных станций Teboil в Финляндии прекращает деятельность по той же причине – из-за санкций США в отношении материнской компании «Лукойл».

    Болгарские дочерние компании «Лукойл» – Lukoil Bulgaria и Lukoil Neftochim Burgas – были выведены из-под санкций Британии.

    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    26 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран заработал сотни миллионов долларов на нефти после начала войны
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран с начала войны на Ближнем Востоке мог заработать дополнительные сотни миллионов долларов на продаже нефти, пишет Bloomberg.

    Как сообщает Bloomberg, основной причиной стал резкий рост цен на нефть, поскольку Исламская республика осталась единственным крупным экспортером, способным использовать Ормузский пролив для поставок сырья.

    Сейчас иранская нефть продается преимущественно в Китай с минимальным за последние десять месяцев дисконтом к Brent – разрыв сократился до 2,10 доллара за баррель против более чем 10 долларов до войны. Экспорт иранской нефти в марте, по оценкам TankerTrackers.com, составил в среднем около 1,6 млн баррелей в сутки, что близко к довоенному уровню. Объемы экспорта остаются стабильными благодаря активности на терминале Харк и использованию Ормузского пролива, тогда как другие страны региона столкнулись с серьезными ограничениями.

    Параллельно Вашингтон временно снял санкции с части иранской нефти, находящейся уже на танкерах в море, чтобы сдержать рост мировых цен. По словам Ричарда Нефью, эксперта Columbia University, «администрация Трампа практически умоляет Иран продавать нефть». Подсчеты показывают, что с марта продажи только иранской Light Blend принесли стране около 139 млн долларов в сутки против 115 млн в феврале.

    Инфраструктура на главном экспортном хабе Ирана – острове Харк – осталась невредимой, несмотря на удары по военным объектам, что подтверждают спутниковые снимки Copernicus. Более того, Иран также использует для отгрузок терминал Джаск за пределами Ормузского пролива, хотя регулярные поставки оттуда редки.

    На фоне войны и атак на объекты энергетики в других странах Персидского залива инфраструктура Ирана почти не пострадала, за исключением прошлой недели, когда израильские удары пришлись по газовому комплексу Южный Парс. Это спровоцировало ответные атаки Ирана по энергетическим объектам арабских стран региона.

    Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что конфликт с Ираном лишил мир 11 млн баррелей нефти в сутки.

    В четверг нефть Brent подорожала на 3% и превысила 100 долларов.

    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    26 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Реанимация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы».

    Он добавил, что диалог между парламентариями России и США – это очень нужное и важное направление, которое ранее было полностью заморожено, передает РИА «Новости».

    По мнению пресс-секретаря президента РФ, возобновление взаимодействия между законодателями станет важным этапом для восстановления конструктивных контактов между странами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента России заявил о полном отсутствии согласованного с РФ текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    26 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены получили приглашение в Москву и обдумывают ответный визит, обсуждая формат возможной поездки и состав делегации, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву и сейчас рассматривают возможность направления своей делегации с ответным визитом, передает РИА «Новости». Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

    «Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации Конгресса с ответным визитом в будущем», – заявила Луна агентству.

    По словам Луны, на встрече в Вашингтоне присутствовали пять членов Конгресса от обеих партий и пять депутатов Государственной думы. Она отметила, что обсуждение состоялось в конструктивном ключе и стороны выразили заинтересованность в дальнейшем диалоге.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами и обсудила возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    26 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев предложил New York Times «путь Будды» при манипуляциях на теме Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская газета New York Times в попытках манипулировать информацией по Украине мечется между вариантами, тогда как решение очень простое, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «От могущественного чудовища – «создателя дружественного России мирного плана из 28 пунктов» до «несущественного лица» провальная, паническая врунишка NYT не знает, какой подход к газлайтингу применить. А следовать надо Срединному пути Будды, чтобы казаться правдоподобными», – порекомендовал он американским журналистам в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту скриншоты фраз из статей газеты в доказательство своих слов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT в ноябре 2025 года заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. NYT в феврале сообщила, что Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны. Президент США потребовал от газеты New York Times 15 млрд долларов за клевету.


    26 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    Завершилась встреча депутатов Госдумы с конгрессменами США
    Tекст: Ольга Иванова

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами, в ходе которых обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    Делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США, сообщает ТАСС. Встречу прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, «первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше».

    Никонов подчеркнул, что на встрече обсуждалась возможность возобновления диалога между парламентами России и США. Он отметил, что контакты могут быть восстановлены, если стороны продолжат предпринимать шаги к сближению позиций. Подробности обсуждавшихся тем на встрече пока не раскрываются.

    Делегация Госдумы продолжит выполнение своей программы в рамках визита. Новый раунд переговоров с представителями американского Конгресса может состояться в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    26 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений между российскими депутатами и американскими конгрессменами прозвучала инициатива о проведении товарищеских матчей сборных России и США по хоккею и футболу, а также о возвращении российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2028 года.

    В США обсуждают возможность проведения товарищеских матчей между сборными России и США по хоккею и футболу, передает РИА «Новости». Об этом сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова после переговоров с членами Конгресса США. Кроме матчей по хоккею и футболу, поднимался вопрос об организации гольф-турнира.

    Журова подчеркнула, что обсуждение матчей должно происходить на уровне федераций, но парламентарии готовы поддержать подобные инициативы. По ее словам, идеи проведения спортивных встреч находят поддержку с обеих сторон.

    Также Журова рассказала, что американские коллеги выступают за возвращение российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. По словам депутата, представители Конгресса США считают важным полное представительство всех стран на Играх, однако решение остается за Международным олимпийским комитетом.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    В сентябре Российский футбольный союз объяснил текущее состояние переговоров об организации товарищеского матча между сборными России и США.

    Американский лидер одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах

    26 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Делегация Госдумы анонсировала встречу в США с демократами и республиканцами

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время российская делегация проведет переговоры с конгрессменами обеих ведущих партий в Соединенных Штатах, что подтвердил вице-спикер Госдумы.

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что представители ГД вскоре отправятся на встречу с американскими конгрессменами, передает ТАСС.

    Он отметил, что в переговорах примут участие члены как Демократической, так и Республиканской партий США, а российскую сторону представят депутаты различных политических сил.

    Чернышов заявил: «Совсем скоро отправляемся на встречу с конгрессменами, будут представители от Соединенных Штатов Америки от двух партий – и республиканцы, и демократы. Мы тоже представляем разные партии».

    Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уточнил, что в состав делегации вошли депутаты Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    По словам Слуцкого, встреча носит тестовый характер, основной целью стало восстановление диалога между российскими депутатами и американскими законодателями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Молдавия разрешила «Лукойлу» временно вернуться на топливный рынок
    В Можайске сгорели два дома после падения БПЛА
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    Заочно арестован бывший журналист «Коммерсанта» Соловьев
    Неопознанный дрон заметили над морской базой Франции под Тулоном
    Президент «Ростелекома»: Telegram умирает прямо вот сейчас
    Экс-замгубернатора Брянской области брал взятки крысиным ядом

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

