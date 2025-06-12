Глава РФПИ назвал поздравление США разрывом с прошлой политикой

Дмитриев заявил о знаковом изменении линии США в поздравлении России

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.

В своем Telegram-канале он отметил, что впервые с начала конфликта на Украине госдепартамент США поздравил Россию с национальным праздником.

Рубио в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты остаются привержены поддержке российского народа в стремлении к светлому будущему и выразил надежду на конструктивное взаимодействие ради прочного мира между Москвой и Киевом.

Дмитриев подчеркнул, что такое заявление означает «заметный поворот в политике США» после прихода к власти президента Дональда Трампа. По его словам, предыдущая администрация не направляла поздравлений с Днем России, а в 2024 году использовала эту дату для объявления нового пакета санкций против Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.