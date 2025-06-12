Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.8 комментариев
Глава РФПИ назвал поздравление США разрывом с прошлой политикой
Дмитриев заявил о знаковом изменении линии США в поздравлении России
Поздравление США с Днем России стало первым с начала конфликта на Украине и свидетельствует о перемене отношений между странами.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.
В своем Telegram-канале он отметил, что впервые с начала конфликта на Украине госдепартамент США поздравил Россию с национальным праздником.
Рубио в своем обращении заявил, что Соединенные Штаты остаются привержены поддержке российского народа в стремлении к светлому будущему и выразил надежду на конструктивное взаимодействие ради прочного мира между Москвой и Киевом.
Дмитриев подчеркнул, что такое заявление означает «заметный поворот в политике США» после прихода к власти президента Дональда Трампа. По его словам, предыдущая администрация не направляла поздравлений с Днем России, а в 2024 году использовала эту дату для объявления нового пакета санкций против Москвы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепа.