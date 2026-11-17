Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.22 комментария
Токио заявил о нарушении воздушного пространства Японии российскими самолетами
Kyodo: Воздушное пространство Японии нарушили якобы два самолета России
Япония заявила протест Москве после того, как два предполагаемых российских самолета якобы вошли в воздушное пространство страны над префектурой Фукуока, назвал эти действия неприемлемыми генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
Нарушение зафиксировали у побережья префектуры Фукуока, по тревоге в воздух подняли японские истребители. Инцидент продлился около трех минут, пишет Kyodo.
«Нарушение нашего национального воздушного пространства российскими самолетами является не только серьезным посягательством на суверенитет нашей страны, но и угрозой нашей безопасности, и это совершенно неприемлемо», – заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
Министр обороны Синдзиро Коидзуми отметил, что ведомство продолжит внимательно следить за военными перемещениями России. Предполагаемые российские самолеты пролетели над водами к северо-западу от острова Окиносима, затем пересекли Цусимский пролив и проследовали между островом Йонагуни и Тайванем в сторону Тихого океана.
В Министерстве обороны Японии напомнили, что предыдущее подтвержденное нарушение японского воздушного пространства российским самолетом произошло в сентябре 2024 года над Японским морем к северу от острова Ребун на Хоккайдо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о входе нескольких российских военных самолетов в южнокорейскую зону идентификации ПВО.
Японское правительство решило назначить Хидэки Уяму новым послом в России.
В прошлом месяце депутат японского парламента Мунэо Судзуки призвал Токио ответить на позитивные сигналы президента России Владимира Путина о перспективах двусторонних отношений.