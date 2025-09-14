Костюк побеждает на выборах главы ЕАО с 83% голосов

Tекст: Ольга Иванова

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России после обработки 99,4% протоколов, Костюк набирает 83,02% голосов, передает РИА «Новости».

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Василий Гладких, набравший 7,33% голосов. Следом идут Александр Щербина (КПРФ) с 4,91% и Александр Крупский («Коммунисты России») с 3,01%.

В Оренбургской области лидирует врио губернатора Евгений Солнцев («Единая Россия») с 85,22% голосов. Обработано 1,51% протоколов. На втором месте представитель КПРФ Денис Батурин с 5,15%, далее следуют Оксана Набатчикова («Справедливая Россия – За правду») с 2,98%, Рамиль Гафаров («Коммунисты России») с 2,84% и Карина Салихова («Новые люди») с 2,35%.

В Пермском крае после обработки 0,67% протоколов действующий губернатор Дмитрий Махонин («Единая Россия») также лидирует с результатом 78,47% голосов. Следующими по количеству голосов идут Олег Постников (ЛДПР) – 6,67%, Ксения Айтакова (КПРФ) – 6,46%, Людмила Караваева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 3,65% и Денис Шитов («Новые люди») – 3,45%.

В Иркутской области действующий губернатор Игорь Кобзев сохраняет лидерство с 60,23% голосов по итогам обработки 50,18% протоколов. За ним следует Сергей Левченко (КПРФ) с 22,76%. Лариса Егорова («Справедливая Россия – За правду») набрала 8,48%, а Виктор Галицков (ЛДПР) – 6,02%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия сообщила, что после обработки 50,45% протоколов Владимир Солодов набирает 60,01% голосов на выборах главы Камчатского края.