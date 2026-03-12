Захарова заявила о необоснованности удара Израиля по дому культуры в Ливане

Tекст: Денис Тельманов

Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что израильский удар по Дому русской культуры в Ливане не был ничем спровоцирован, передает РИА «Новости».

«Удар не был абсолютно ничем спровоцирован. В помещении не проводилось никакой военной или схожей активности», – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что на момент атаки в здании отсутствовала военная деятельность, а сам объект выполнял исключительно культурные функции. Российская сторона выразила обеспокоенность действиями Израиля и призвала к недопустимости подобных инцидентов впредь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Русского дома в ливанской Набатии было разрушено в результате удара Израиля, несмотря на отсутствие в нем военной деятельности.

Посольство России в Ливане осудило атаку по культурно-гуманитарному учреждению. Удар израильских ВВС по Дому русской культуры рассматривается как акт военной агрессии против организации, действующей в координации с Россотрудничеством.

Ночной удар израильского беспилотника по набережной Рамлет аль-Байда в Бейруте привел к гибели восьми человек и ранил еще 31.