  Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня

    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    14 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun

    ВС России сбили тараном датский RQ-35 и польский FlyEye

    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотники RQ-35 Heidrun датского производства и FlyEye из Польши были сбиты тараном расчетами FPV-дронов центра «Рубикон» Минобороны.

    Расчёты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» сбили тараном украинские беспилотники, среди которых был RQ-35 Heidrun производства Дании, передает ТАСС. Об этом проинформировали в Минобороны России.

    В министерстве отметили, что воздушными таранами боевых групп по ПВО центра «Рубикон» были также уничтожены многофункциональный беспилотник «Сыч», разведывательные аппараты «Мары», «Лелека» и «Щедрик», а также дроны FlyEye польского производства. Кроме того, сбиты дроны-камикадзе Vector производства Германии и Hornet производства США.

    В заявлении уточняется, что среди уничтоженных также были разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark и дроны-бомбардировщики Backfire 70. Все перечисленные беспилотники были сбиты в зоне проведения специальной военной операции на Украине расчетами FPV-дронов центра «Рубикон».

    Ранее операторы центра «Рубикон» ранее уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба Яга» с помощью воздушных таранов.

    14 марта 2026, 22:01 • Новости дня
    Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал остановиться

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший украинский президент Виктор Ющенко публично обратился к премьеру Венгрии Виктору Орбану, обвинив его в предательстве и призвав вспомнить прошлое.

    Бывший президент Украины Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщают «Вести».

    Письмо он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), приложив к нему фотографию, где они вместе с Орбаном в 1999 году.

    В обращении Ющенко упрекнул Орбана: «Вы предаете не только Украину – вы предаете память своего народа… Виктор, остановись и вспомни, кем ты был», – написал экс-президент. По его словам, позиция Орбана идет вразрез с исторической памятью венгров.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал жителей страны собраться на массовую акцию в Будапеште, чтобы продемонстрировать единство против давления со стороны Киева.

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

    Орбан призвал граждан страны к единству на фоне угроз, прозвучавших со стороны Владимира Зеленского.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не заинтересован в заключении соглашения по украинскому урегулированию.

    «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

    В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

    15 марта 2026, 04:00 • Новости дня
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ
    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», – сообщил Гладков в Max.

    Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Уточнить масштаб разрушений специалисты смогут после рассвета, сообщил Гладков.

    На территории одного из объектов начался пожар, также повреждено остекление многоквартирного дома. Все аварийные службы работают на местах.

    Ранее Гладков сообщал, что в селе Ржевка в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина, в Шебекино атака БПЛА привела к ранениям четырех мирных жительниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому округу и селу Веселая Лопань Белгородской области были ранены семь человек. В пятницу украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, в результате чего ранения получили три человека.

    15 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Захарова сравнила Западную Европу с «голым королем» Андерсена
    Захарова сравнила Западную Европу с «голым королем» Андерсена
    Tекст: Антон Антонов

    Западная Европа стала воплощением «голого короля» из сказки Ганса Христиана Андерсена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Мария Захарова подчеркнула, что этот образ предсказывает будущее самого континента, особенно его западной части, передает РИА «Новости» со ссылкой на «ТВ Центр».

    «Западная Европа – это тот самый голый король, который, с одной стороны, был могущественным, очевидно, потому что ему все прислуживали, все хотели угодить. Конечно, он был финансово обеспечен, у него есть королевство, у него есть возможности, а, собственно говоря, поэтому ему и прислуживали многие. Но при этом он глуп и настолько болезненно, амбициозно подвержен вот этим внутренним страстям – тщеславие, себялюбие, – он настолько падок на лесть, что он не видит очевидного», – подчеркнула дипломат.

    Она подчеркнула, что «король» создал вокруг себя систему лжи, в которой даже те, кто должен говорить правду, предпочитают обманывать. По мнению Захаровой, эта система обмана затягивает все больше людей, ведь признание своих ошибок и слабости воспринимается как проявление глупости. Она объяснила, что ради того, чтобы не признать свои просчеты, окружение готово превратить своего лидера в посмешище, лишь бы не допустить правды. «Вот это та самая сказка, которая случилась с Западной Европой», – указала она.

    Официальный представитель МИД также затронула реакцию Брюсселя на альтернативные мнения внутри Евросоюза. Захарова заявила, что за голоса здравомыслия, которые звучат со стороны Венгрии и Словакии, лидеров этих стран подвергают атакам при участии Владимира Зеленского как «террористическое чудовище». «Чем он начинает травить? Детьми, семьей. Он бьет по детям», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии. Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил дочерям и попросил их не бояться.

    14 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» еженедельно сбивает от 200 до 500 украинских дронов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Денис Пушилин отметил высокую эффективность работы системы «Купол Донбасса», которая ликвидирует от 200 до 500 аппаратов противника, передает ТАСС.

    По словам Пушилина, столь высокие показатели стали возможны благодаря тесному взаимодействию различных силовых структур. Данная мера позволяет существенно минимизировать угрозы для гражданской и промышленной инфраструктуры.

    Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» в середине января предотвратила 286 атак украинских беспилотников за неделю.

    15 марта 2026, 05:54 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА на Кубани
    Пожар на нефтебазе произошел из-за падения обломков БПЛА на Кубани
    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка произошло после падения обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА», – сообщил оперштаб в Telegram.

    По предварительным сведениям, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные и специальные службы.

    Кроме того, в Тихорецком районе отмечено повреждение двух высоковольтных линий электропередачи из-за фрагментов БПЛА. Аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях начнутся после завершения осмотра территории сотрудниками профильных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом. Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики.

    15 марта 2026, 07:26 • Новости дня
    Фицо поддержал идею мандата на переговоры с Россией для ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать предоставление Евросоюзу полномочий для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Фицо отметил, что в ЕС появляются новые «голоса здравого смысла», которые понимают: стратегия ослабления России через поддержку конфликта на Украине не работает – передает РИА «Новости».

    Он привел в пример премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который предложил дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией о завершении украинского конфликта. По словам Фицо, премьер Бельгии признал, что «поддержка войны на Украине» и попытки «экономически «придушить» Россию» не привели к успеху, переговоры сейчас являются единственно верным путем.

    «Если бы ЕС как институт запросил мандат на переговоры о мире, то я голосовал бы двумя руками», – добавил Фицо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

    15 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгограде
    Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгограде
    Tекст: Антон Антонов

    В Советском районе Волгограда беспилотник попал в многоквартирный дом, никто не пострадал, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в Max.

    По словам губернатора, в многоквартирном доме «выбиты стекла в отдельных квартирах». Бочаров поручил оперативным службам и муниципальным властям уточнить масштабы повреждений, ликвидировать последствия, а также подготовить к работе пункты временного размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, повреждены объекты энергетики. Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов.

    15 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
    ВС России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины
    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе спецоперации российские подразделения нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, а также уничтожили свыше 1,3 тыс. украинских военнослужащих в нескольких регионах, сообщили в Минобороны.

    Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поражали цели, используемые в интересах украинских вооруженных формирований, а также места запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах, уточнили в Минобороны.

    Как указали в ведомстве, в Сумской области подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли потери двум бригадам теробороны Украины в районах Кияницы, Запселья, Вольной Слободы и Березы. Потери противника, по данным ведомства, составили до 250 военнослужащих, бронетехника и артиллерия. Также уничтожены радиолокационная станция и девять складов материальных средств.

    В Харьковской области российские военные нанесли удары по подразделениям трех механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и бригаде нацгвардии Украины. В результате противник потерял боевую технику, 24 автомобиля и до 200 военнослужащих. В Донецкой народной республике и ряде других районов группировка «Запад» также улучшила позиции, нанеся ущерб живой силе и технике ВСУ, говорится в сообщении.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи в районах Славянска, Константиновки и других населенных пунктов Донецкой народной республики. Согласно сообщению, в этих боях украинские военные потеряли более 200 человек, артиллерию, радиолокационные станции и склады с боеприпасами. В Днепропетровской и Запорожской областях российские войска продолжили продвижение и нанесли потери подразделениям ВСУ, уничтожив более 310 военнослужащих и десятки единиц техники, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были перехвачены две ракеты «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 ракет HIMARS и 605 беспилотников. Всего с начала спецоперации, по данным Минобороны, уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 123 тыс. беспилотников, около 28 тыс. танков и бронемашин, а также тысячи единиц артиллерии и автомобильной техники, заявили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили «Геранями» места, где ВСУ размещали и запускали беспилотники дальнего действия в районе Перемоги Сумской области.

    Накануне российские войска ночью нанесли удары по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины, уничтожив технику, склады и живую силу противника в нескольких областях.

    15 марта 2026, 00:16 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    Силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов
    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали 65 беспилотников в Московском регионе, что стало рекордным числом в 2026 году, сообщают информационные агентства.

    Все беспилотники были ликвидированы менее чем за 12 часов. Таким образом, атака оказалась самой крупной с начала года, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 47 беспилотников на подлете к Москве. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще 15 летевших на Москву беспилотников. Затем ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника.

    15 марта 2026, 07:59 • Новости дня
    ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 170 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России и Черным морем, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 21.00 до 07.00 мск БПЛА были сбиты над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областей, сообщает ведомство в Max.

    Кроме того, дроны были сбиты над территориями Краснодарского края, Республики Адыгея, Крыма, а также над акваторией Черного моря. Были уничтожены БПЛА и над территорией Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Министерства обороны России, с 11.00 до 21.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 280 БПЛА над регионами России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    14 марта 2026, 23:53 • Новости дня
    Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике тайно уехал в Белоруссию

    Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Лаврухин переехал в Белоруссию

    Tекст: Антон Антонов

    Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно покинул страну и начал работать в Белоруссии, сообщила вице-президент украинской федерации гимнастики Стелла Захарова.

    По словам Захаровой, «такого вообще не должно быть, ему должна быть закрыта дорога на Украину пожизненно». «Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Беларуси», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Лаврухину 62 года, по украинским законам он имел право легально пересечь границу, поскольку достиг пенсионного возраста. Захарова отметила низкие зарплаты тренеров в Украине, заявив, что многие специалисты получают около 450 долларов и вынуждены искать работу за границей.

    Лаврухин был старшим тренером сборной Украины с 2011 года и тренировал призера Олимпийских игр 2012 года Игоря Радивилова. Перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро в честь Радивилова был назван новый вид опорного прыжка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победительница чемпионатов Европы по прыжкам в воду, серебряный призер чемпионата мира, участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лыскун объявила о смене украинского спортивного гражданства на российское.

    Бежавший с Украины футболист Александр Роспутько сменил гражданство на российское. Украинский боец Никита Крылов заявил, что теперь будет представлять Россию на турнирах UFC. Уроженец Киева волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил российское спортивное гражданство.

    14 марта 2026, 23:18 • Новости дня
    Орбан заявил Ющенко, что Венгрия не даст Киеву «ни денег, ни оружия, ни солдат»

    Орбан заявил Ющенко, что Венгрия не даст Киеву «ни денег, ни оружия, ни солдат»

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в открытом письме экс-президенту Украины Виктору Ющенко.

    В письме Орбан выразил благодарность Богу за то, что Россия и Венгрия не являются врагами, и подчеркнул, что не намерен менять это, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Венгрия хочет дружить с Украиной, но не собирается втягиваться в украинский конфликт. «Поэтому прошу вас принять тот факт, что мы не будем отправлять на вашу войну ни деньги, ни оружие, ни солдат», – написал Орбан

    Глава венгерского правительства отметил, что Украина не должна шантажировать Венгрию или пытаться диктовать ей условия. Он попросил Ющенко предупредить руководство Украины не угрожать свободе венгров и не шантажировать венгерских лидеров.

    Орбан также заявил, что государственный терроризм, с помощью которого был взорван немецкий газопровод «Северный поток», не подействует на Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ющенко обратился с открытым письмом к премьер-министру Венгрии. Ющенко обвинил Орбана в предательстве и призвал его вспомнить прошлое.

    14 марта 2026, 19:14 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал ЕС начать переговоры с Россией

    Барт де Вевер назвал сделку с Россией единственным решением по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа не способна бесконечно оказывать поддержку Украине без участия США, и назвал переговоры с Москвой единственным выходом.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «Сделка с Россией, похоже, является единственным возможным решением», – заявил в интервью бельгийскому изданию Echo де Вевер.

    По его словам, Европа не может бесконечно поддерживать Украину и продолжать поставки вооружений Киеву без участия США.

    Де Вевер подчеркнул, что Евросоюз не способен повлиять на президента России Владимира Путина ни военными, ни экономическими методами без американской поддержки. «Поскольку мы не можем угрожать Путину, поставляя оружие Украине, и не можем задушить Россию экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить сделку», – пояснил премьер Бельгии.

    Он отметил, что без мандата на ведение переговоров в Москве европейские страны не будут иметь роли за столом переговоров, где США будут оказывать давление на Украину. Де Вевер также добавил, что ожидаемая сделка окажется невыгодной для Евросоюза.

    Де Вевер ранее назвал поражение Москвы в конфликте с Украиной иллюзией.

    Глава МИД Сергей Лавров рассказал о тайных контактах европейских лидеров с российской стороной.

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как усадить Европу за стол переговоров.

    Иран обвинил Израиль в ударах под чужим флагом
    США поразили иранскую подлодку ракетой ATACMS
    Норвегия отказалась отправлять военные корабли в Ормузский пролив
    Каллас пожаловалась на нехватку ПВО на Украине из-за Ирана
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек
    Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокус сити холле»
    Россияне сообщили о массовом сбое в работе мессенджера Telegram

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Президент Польши злит армию и премьера ради интересов Америки

    Президент Польши Кароль Навроцкий, если верить представителям правительства этой страны, совершил ни больше ни меньше как «акт измены народу». А все потому, что наложил вето на закон о так называемой программе SAFE. Что это за программа и почему она не нравится президенту Польши – хотя на ней настаивали и польское правительство, и военные? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

