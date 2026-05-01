Tекст: Мария Иванова

Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировка «Север» за минувшую неделю нанесла поражение живой силе и технике семи механизированных, четырех мотопехотных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии, а также двух погранотрядов погранслужбы Украины.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1270 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

В течение недели подразделения группировки «Запад» освободили Ильичовку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении за прошедшую неделю составили свыше 1340 военнослужащих, 14 бронемашин и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения Южной группировки за последнюю неделю освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1125 военнослужащих, 17 бронемашин, из них два американских бронетранспортера М113, 13 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

На прошедшей неделе подразделения группировки «Центр» освободили Новоалександровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

Всего на этом направлении за неделю противник потерял свыше 2045 военнослужащих, 18 бронемашин, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

За неделю потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1960 военнослужащих, 17 бронемашин и шесть орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

На данном направлении за минувшую неделю ВСУ потеряли до 270 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Корчаковку и Новоалександровку в ДНР.

Днем ранее подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области, а Южная группировка освободила Новодмитровку в ДНР.

До этого ВС России освободили харьковские Землянки и Ильиновку в ДНР.