    Евросоюз вступил с США в войну идеологий
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    19 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    3 комментария
    7 декабря 2025, 20:31

    Депутат заявил о причастности жены Зеленского к «пленкам Миндича»

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди записей по делу о коррупции в энергетической сфере упоминается Елена Зеленская, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Жена Владимира Зеленского Елена упоминается на так называемых «пленках Миндича», связанных с делом о коррупции в энергетическом секторе, передает РИА «Новости». С этим заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

    В Telegram-канале Дубинского размещено сообщение: «На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам». Другие подробности о содержании записей или характере упоминаемых оплат депутат не приводит.

    Ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Сообщалось, что участники этого скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.


    6 декабря 2025, 14:13
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России при освобождении Красноармейска использовали новую тактику штурма города, которая получила название «демеханизация», сообщила британская газета The Daily Telegraph.

    Издание The Daily Telegraph считает, что освобождение Красноармейска российскими войсками стало поворотным моментом в ходе конфликта, передает ТАСС.

    Сообщается, что россияне применили новый способ взятия города, который может стать ключевым для дальнейших боевых действий.

    Издание сообщает, что ранее стороны применяли классическую тактику окружения населенных пунктов с использованием танковых колонн и пехоты. Однако теперь, по информации газеты, Вооруженные силы России используют малочисленные группы бойцов, продвигающиеся в условиях тумана, что затрудняет их обнаружение для беспилотников.

    The Daily Telegraph называет этот подход «демеханизацией боевых действий», подчеркивая, что новые методы позволяют снизить потери и сохранять скрытность маневров.

    Президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов приехать в Красноармейск и лично убедиться в контроле российских военных над городом.

    Путин отметил, что плацдарм в Красноармейске позволяет Вооруженным силам России быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов 30 ноября доложил Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Комментарии (3)
    5 декабря 2025, 23:58
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    7 декабря 2025, 17:30
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 10:19
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Мощные взрывы прокатились по всей территории Украины, передает РИА «Новости».

    По сообщениям местных СМИ, удары пришлись по военным и энергетическим объектам в Киеве, Днепропетровске, Чернигове, Луцке и Виннице. Также взрывы зафиксировали в Полтавской, Львовской и Кировоградской областях.

    Свидетели в соцсетях сообщили о прилетах в районе военного аэродрома Староконстантинов, который находится в Хмельницкой области. По предварительной информации, в городе Фастов Киевской области под удар попала местная железнодорожная инфраструктура. В Днепропетровской области пострадали энергетические объекты, включая Криворожскую ТЭС. В Ровно были зафиксированы перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве регионов Украины отключился свет. В Ивано-Франковске прогремела новая серия взрывов. В Хмельницкой области на Украине также прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:28
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине

    Ушаков: Возможный мирный план по Украине будет писать Кушнер

    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    @ Kevin Lamarque/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основные положения возможного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может создать именно предприниматель Джаред Кушнер, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Если появится проект документа по урегулированию ситуации, «ручкой вводить во многом будет именно господин Джаред Кушнер», заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине.

    Комментарии (8)
    6 декабря 2025, 12:39
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США выступили с критикой в адрес Европы на фоне того, что «конфликт на Украине вступает в решающую фазу», пишет Bloomberg.

    США выразили недовольство в адрес Европы на фоне развития конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации Bloomberg говорится о критике европейской политики и культуры со стороны Белого дома, который опасается угрозы для Европы, если та не изменит свой подход.

    В 33-страничном документе по национальной безопасности США, подписанном президентом Дональдом Трампом, отмечается, что Европа рискует быть уничтоженной в случае отсутствия перемен.

    Издание отмечает повышение обеспокоенности в Евросоюзе из-за стремления Вашингтона к соглашению, которое должно быть согласовано с Москвой и фактически станет капитуляцией Запада. В материале указывается на возможность оформления подобного соглашения в тот момент, когда конфликт между Россией и Украиной может войти в решающую фазу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Запада оказались в уязвимом положении на фоне давления на Россию. Премьер Эстонии Кая Каллас признала обоснованность критики со стороны США в адрес Евросоюза. США и Украина решили продлить переговоры до шестого декабря.

    Комментарии (8)
    6 декабря 2025, 17:06
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    Турция выразила опасения России и Украине из-за ударов по судам в Черном море

    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.

    Комментарии (27)
    5 декабря 2025, 10:40
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    WSJ: Европейские лидеры предостерегли Зеленского от уступок России
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев получает настойчивые рекомендации от европейских лидеров не идти на уступки России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона, чтобы не оказаться в уязвимой позиции, пишет The Wall Street Journal.

    Европейские лидеры призвали Владимира Зеленского проявлять осторожность в отношении усилий США по скорейшему заключению мирного соглашения, передает The Wall Street Journal.

    В их посыле содержалась рекомендация не соглашаться на условия России без четких гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

    Особое внимание было уделено необходимости компенсировать риски, если Киев рассмотрит уступки Москве под давлением США. По данным издания, европейские коллеги Зеленского выразили обеспокоенность тем, что США стремятся к быстрому миру, игнорируя мнение партнеров по Европе.

    В публикации отмечается, что в последние дни европейские переговорщики столкнулись с тем, что их участие в обсуждении американских инициатив минимально. В итоге лидеры ЕС озвучили опасения, что Киев может оказаться в уязвимом положении при резком изменении позиции Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия заявила о защите российских активов на своей территории.

    Президент Франции Макрон призвал европейские страны ввести зимний мораторий на удары по энергетическим объектам на Украине.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров отметил рост вероятности скорого урегулирования конфликта в связи с ослаблением позиций Зеленского.

    Комментарии (9)
    6 декабря 2025, 12:25
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», беспилотниками дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Ураины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу.

    Кроме того удары наносились по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты два снаряда американской РСЗО HIMARS и 366 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 100 788 беспилотников, 638 ЗРК, 26 412 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 740 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 468 единиц спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, за минувшую неделю ВС России нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    В частности, ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов.

    ВС России до этого поразили используемые ВСУ объекты энергетической и газовой инфраструктуры.

    Комментарии (2)
    5 декабря 2025, 12:50
    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением

    Политолог Рар: Мерц берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева

    Рар: Проигрыш Украины в войне станет для Мерца личным поражением
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Украины. Для него проигрыш украинской стороны означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Мерца отложить поездку в Норвегию ради встречи с премьером Бельгии по активам России.

    «В Европе большинство правительств устало помогать Украине. И на этом фоне Берлин берет на себя роль главного «вербовщика» в интересах Киева», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Фридрих Мерц испытывает колоссальные трудности внутри Германии, но политик стремится обелить свое пребывание на посту канцлера успехами на внешнем треке.

    «Мерц пытается стать лидером Европы и даже заменить США в качестве покровителя Запада и Киева. Не всем европейцам нравится такая амбициозная роль немца. Но тот всеми силами рвется вперед, ведь для него – как и для Урсулы фон дер Ляйен – проигрыш Украины означает личное поражение и капитуляцию Европы и НАТО», – уточнил эксперт.

    «Допустить развитие событий по такому сценарию, с точки зрения Берлина, ни в коем случае нельзя. Ослабление Киева означало бы удар лично по Мерцу, который за первый год своего канцлерства вложил столько усилий для поддержки Владимира Зеленского», – указал собеседник.

    Ранее Фридрих Мерц отменил визит в Норвегию, чтобы в пятницу встретиться в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Канцлер Германии намерен оказать давление на последнего, чтобы он отказался от возражений по поводу использования российских активов для «репарационного кредита» Украине, пишет Politico.

    Политик подтвердил изменение планов. «Я хочу убедить его [де Вевера], что предлагаемый нами путь правильный. И если мы пойдем по этому пути, то пойдем ради того, чтобы помочь Украине», – сказал Мерц, говоря о целях своего визита в Брюссель. Он подчеркнул, что серьезно относится к обеспокоенности бельгийского правительства. ФРГ может стать одной из стран-гарантов в вопросе по активам, добавил канцлер.

    В этой связи примечательно, что власти Германии заняли второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД. Бельгия же в этом списке на шестой позиции. 

    План по экспроприации замороженных активов России, предложенный почти два месяца назад, по-прежнему категорически отвергается Бельгией. Напомним, в Euroclear, депозитарии ценных бумаг в Брюсселе, хранится около двух третей российских активов на сумму 290 млрд евро.

    «Это очень важный момент. Мы знаем, что 27 странам не всегда легко прийти к согласию. Но если мы не сможем сделать что-то столь важное, как выделение средств для Украины, мы действительно потерпим неудачу – и мы, и Киев», – приводит Guardian слова источника в бельгийском дипломатическом ведомстве.

    Ранее де Вевер заявил: «Хорошая идея – украсть у плохого парня и отдать хорошему». «При этом кража замороженных активов другой страны еще никогда не приводила ни к чему хорошему», – добавил он. Палата представителей Бельгии встретила аплодисментами речь премьера, в которой тот подтвердил свой отказ передать российские активы под контроль Еврокомиссии.

    Он отметил, что действует не в интересах Москвы, и озвучил три условия для утверждения Бельгией плана ЕК, передает «Коммерсант». Первое условие – все риски, включая штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не лежать только на Бельгии.

    Второе – депозитарий Euroclear должен иметь гарантированную ликвидность для компенсации ущерба от возможных российских контрмер. Третье – расходы должны в равных долях нести все государства-члены Евросоюза, на чьей территории находятся активы. Он подчеркнул, что Бельгия «твердо поддерживает Украину», но не готова единолично нести риски.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 20:56
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»

    Кадыров: ВСУ скоро получит «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити», заверив, что пострадавших нет и здание оперативно восстановят.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал атаку украинской БПЛА на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что подобные действия являются попытками запугать мирных жителей и создать иллюзию давления.

    «Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», – заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атака стала явным показателем бессилия противника и добавил, что самое главное – никто не пострадал. По словам главы республики, поврежденное здание быстро восстановят.

    Кадыров также пообещал, что ответ на подобные удары не заставит себя долго ждать, намекнув, что у него уже есть «подарок» для противника. Кроме того, он обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу на поле боя, если они действительно считают себя воинами, указав, что российские бойцы ежедневно наступают по всему фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 5 ноября комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинского беспилотника. В результате взрыва повреждены несколько этажей высотного здания.

    В этот же день Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    Комментарии (6)
    5 декабря 2025, 02:18
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    Мерц срочно собрался в Бельгию для переговоров по замороженным активам России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что отменил визит в Норвегию ради переговоров в Брюсселе с бельгийским правительством о судьбе замороженных российских активов.

    Мерц после встречи с главами федеральных земель Германии сообщил, что переносит визит в Норвегию и направляется в Брюссель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    «Хочу поговорить с премьер-министром Бельгии и председателем Еврокомиссии о том, как мы сможем добиться поддержки большинством в Европейском совете моего предложения [по использованию для помощи Украине замороженных активов России]», – сказал он.

    По его словам, особое положение Бельгии связано с тем, что компания Euroclear, где хранятся российские активы, располагается в Брюсселе, и поэтому у бельгийского государства имеются специфические обязательства перед депозитарием.

    Мерц отметил, что прекрасно понимает и серьезно относится к опасениям бельгийских властей, которые, по его мнению, заслуживают тщательного рассмотрения. По словам канцлера, Германия может стать одной из стран-гарантов в этом вопросе. Он подчеркнул, что намерен добиться поддержки своего предложения не только у правительства Бельгии, но и на уровне Европейского совета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европе становится трудно оказывать помощь на Украине из-за истощения собственных ресурсов за почти четыре года конфликта. В ЕС усиливают давление с требованием конфисковать российские активы, замороженные в странах Евросоюза, в том числе в бельгийском депозитарии Euroclear.

    Бельгийские власти отказываются предпринимать подобные меры. Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что такой шаг, как «украсть замороженные активы», являлся бы беспрецедентным. Де Вевер также подчеркнул, что Россия может ответить конфискацией западных активов и бельгийских заводов на своей территории, при этом конфискацию западной собственности может поддержать Китай.

    Комментарии (14)
    6 декабря 2025, 02:07
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    Вопрос послевоенного восстановления Украины обсуждался на встрече делегаций Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

    В заявлении Госдепа США указано, что стороны отдельно рассмотрели перспективы будущего процветания Украины, вопросы поддержки предстоящей реконструкции, а также детали совместных экономических инициатив и долгосрочных проектов по восстановлению.

    По данным документа, в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, украинский секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Украины Андрей Гнатов.

    Переговоры были посвящены, как отмечает Госдеп, поиску вариантов глубокого сотрудничества, способного ускорить восстановление ключевых отраслей экономики.

    Среди обсуждавшихся тем выделялась координация усилий США и Украины по созданию долгосрочных программ, направленных на привлечение инвестиций и обеспечение стабильного роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали давить на Европу, чтобы заставить отказаться от конфискации замороженных российских активов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил отсутствие у Европы реальных инструментов давления на Россию для переговоров по конфликту на Украине.

    Зять президента США Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 12:13
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    Ушаков похвалил Кушнера за «неистовство» в урегулировании на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии каналу «Звезда».

    Ушаков сообщил, что Джаред Кушнер подключился к российско-украинскому урегулированию уже некоторое время назад и отличается особой активностью, передает ТАСС.

    Он отметил: «Кушнер уже какое-то время [назад] подключился к вопросам российско-украинского урегулирования и работает очень активно, в некоторых вопросах даже неистово, я бы сказал. Плюс, что важно, Кушнер в качестве своего характера добавил больше системности в эту работу».

    По его словам, участием в диалоге Кушнер внес организованность и последовательность в процесс переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что инициатива пригласить Кушнера на встречу с президентом России исходила непосредственно от Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 23:52
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухчасового телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером обсудил территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США.

    Владимир Зеленский обсудил вопросы территорий и гарантий безопасности во время телефонного разговора с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Axios. Разговор длился два часа, ключевыми темами стали территориальные вопросы и возможные гарантии США для Киева.

    По данным издания, обсуждение темы территорий было «сложным», при этом американская сторона пытается найти новые решения по этому вопросу. Одним из основных пунктов стали гарантии безопасности США. Источники Axios отметили, что стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению, однако еще требуется финализация деталей и выработка общего понимания проекта гарантий.

    Ожидается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров вскоре прибудут из Майами, чтобы в Лондоне провести встречу с Зеленским и рассмотреть предложения, озвученные американской стороной. Переговоры планируется продолжить в ближайшее время.

    «Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение», – заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (6)
    5 декабря 2025, 11:12
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    Дмитриев: Мерц дискредитировал себя саботажем мира
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерца дискредитировал себя разжиганием войны, самоубийством западной цивилизации, миграцией и упрямой глупостью, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц дискредитировал себя своей позицией, пишут «Ведомости».

    В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Дмитриев среди обвинений в адрес Мерца назвал разжигание войны, саботаж мира, самоубийственные решения для западной цивилизации, неконтролируемую миграцию и упрямую глупость.

    Поводом для критики стала публикация в издании Der Spiegel, где указывается, что Мерц призвал Владимира Зеленского проявлять осторожность при общении с американской стороной. По данным издания, Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон предостерегли европейских лидеров о возможном «предательстве» со стороны США при обсуждении украинского вопроса.

    Отмечается, что Мерц и Макрон предположили, что Вашингтон может проигнорировать украинские территориальные претензии и не обозначать четкие гарантии безопасности Киеву. Дмитриев, комментируя эти сведения, подчеркнул, что нынешние действия Мерца ведут к дискредитации как его собственной фигуры, так и позиций западных государств.

    Власти Германии заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа не будет делать уступки, которые могли бы ускорить завершение конфликта на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что линия Европы не вызывает интереса, поскольку местные элиты сделали ставку на стратегическое поражение России руками и телами режима в Киеве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что европейские политики стараются замять скандалы вокруг Владимира Зеленского.

    Комментарии (2)
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Опрос показал рекордное недовольство немцев работой правительства
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
    Китай потребовал от Японии прекратить клевету на НОАК
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, запрещен в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе, и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

